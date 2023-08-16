«Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах

Это предложение сразу раскритиковали.
Мигранты вместе с семьями предпочитают крупные города, особенно агломерацию Московского региона. Наиболее привлекательны городские и пригородные районы с относительно низкой стоимостью аренды жилья. Соответственно, школы, расположенные в таких районах, нередко имеют высокий процент учеников из семей мигрантов.
Неформальные группы и объединения учащихся в школах, образованные по национально-культурному признаку, способны одним фактом своего существования обесценить процесс обучения. Они способны помешать воспитанию патриотизма и осознанного добросовестного поведения молодых граждан России. Подобные явления совершенно неприемлемы и недопустимы!
И сообщил:
Предлагаю ограничить количество детей иностранных граждан и детей с недостаточным знанием русского языка в школьном классе. Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников. Вместе с этим при школах на коммерческой основе предлагаю создать курсы дополнительного изучения русского языка. Они понадобятся в том случае, если количество детей, владеющих русским языком как иностранным, превышает 3% от общей численности обучающихся в школе.
По поводу этой инициативы высказался президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. Он назвал её «чушью» и «популизмом»:
Ну зачем мы обсуждаем какие-то фантазии отдельных людей? Это невозможно. Если у вас в той же Калуге, грубо говоря, детей мигрантов половина. Ну как вы сделаете, чтобы их стало 10%? У вас, допустим, школа. В ней 300 детей мигрантов, 300 детей местных. Ну и как сделать 10%? Чисто технически как вы это сделаете? 270 детей мигрантов выгоните из школы? И куда они пойдут? Это люди, которые занимаются популизмом. Вместо того, чтобы действительно думать, делать какие-то программы дополнительного дошкольного образования, придумывают то, что мы видим. Всерьез к этому относиться я не могу.
Они в последнее время скучные, несут какую-то чушь регулярно. То давайте это сделаем, то это давайте… При этом у нас возникают люди, которые придумывают: давайте сделаем 10%. Я говорю, давайте инопланетяне прилетят, построят нам вечный двигатель. Отличная тема. Можно ее рассмотреть. Вечный двигатель нам бы очень пригодился как государству.
Комментариев на этот счёт от Сергея Миронова пока не последовало.
Источник:
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Я посмотрю потом на выборах в какой партии этот гражданин Вадим Кожевин состоит.
То есть должно быть правило - в классе (не в школе!) не более 10% детей, у которых есть проблемы с языком. Также я бы добавил, что должно быть не более 40% детей, не имеющих гражданства или получивших его менее, чем 6 лет назад. Это также ограничит количество мигрантов в образовательных учреждениях, чтобы не создавалась ситуация, когда в российской школе учится большинство мигрантов. При этом частные школы могут без проблем набирать мигрантов, если у них есть желание. Естественно, стандарты образования там в любом случае должны соблюдаться.
Мигрантов вообще нужно ассимилировать, сильно разбавляя среди местного населения. По хорошему можно было бы ограничить и проживание/работу/регистрацию в населенных пунктах, также установив некоторый порог - не более 10%. Если количество превышено, то мигранты должны выбрать другой населенный пункт. И тогда ассимиляция будет проходить плавно и явно успешнее, чем когда мигрантов становится чуть ли не больше основного населения.
интеграции в культуру это способствовать не будет, если диаспоры будут иметь свои школы и устанавливать там свои правила - а без этого не обойдётся.
Интеграции в культуру будет способствовать только одно - сильное разбавление мигрантов среди местных. А так хотя бы затраты какие-то будут сами мигранты покрывать.
А тем нашим чиновникам, которые за взятки дают гражданство РФ - сроки с конфискацией. Страна на этих хмырях теряет значительные средства - пора бы уже спросить. Благо ныне спрашивать можно без оглядки на "мировое сообщество".
Банда на улице - это уже работа полиции, имеющей отлаженную схему высылки. Так что да, я за то, чтоб они "сбивались в банды на улице" - для ОПГ уже отлажен механизм уничтожения. Такие "банды" (в том числе несовершеннолетних) ежегодно возникают и поныне в каждом крупном городе. И так же "тихо" уничтожаются (сажают, высылают) нынешними силовиками. Это ИХ работа, а не учителей. Не надо вмешивать школу в криминал.