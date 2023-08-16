«Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах

Ну зачем мы обсуждаем какие-то фантазии отдельных людей? Это невозможно. Если у вас в той же Калуге, грубо говоря, детей мигрантов половина. Ну как вы сделаете, чтобы их стало 10%? У вас, допустим, школа. В ней 300 детей мигрантов, 300 детей местных. Ну и как сделать 10%? Чисто технически как вы это сделаете? 270 детей мигрантов выгоните из школы? И куда они пойдут? Это люди, которые занимаются популизмом. Вместо того, чтобы действительно думать, делать какие-то программы дополнительного дошкольного образования, придумывают то, что мы видим. Всерьез к этому относиться я не могу.

Они в последнее время скучные, несут какую-то чушь регулярно. То давайте это сделаем, то это давайте… При этом у нас возникают люди, которые придумывают: давайте сделаем 10%. Я говорю, давайте инопланетяне прилетят, построят нам вечный двигатель. Отличная тема. Можно ее рассмотреть. Вечный двигатель нам бы очень пригодился как государству.