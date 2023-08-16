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«Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах

«Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах

Автор:
16 августа 2023 17:11
Сообщество : Жить в России
Метки: вадим коженов   депутат   дети   инициатива   мигранты   ограничение   сергей миронов   ученики   школа   
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Это предложение сразу раскритиковали.

Лидер партии «Справедливая Россия - за правду» Сергей Миронов отметил:

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Мигранты вместе с семьями предпочитают крупные города, особенно агломерацию Московского региона. Наиболее привлекательны городские и пригородные районы с относительно низкой стоимостью аренды жилья. Соответственно, школы, расположенные в таких районах, нередко имеют высокий процент учеников из семей мигрантов.

Неформальные группы и объединения учащихся в школах, образованные по национально-культурному признаку, способны одним фактом своего существования обесценить процесс обучения. Они способны помешать воспитанию патриотизма и осознанного добросовестного поведения молодых граждан России. Подобные явления совершенно неприемлемы и недопустимы!

И сообщил:

Предлагаю ограничить количество детей иностранных граждан и детей с недостаточным знанием русского языка в школьном классе. Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников. Вместе с этим при школах на коммерческой основе предлагаю создать курсы дополнительного изучения русского языка. Они понадобятся в том случае, если количество детей, владеющих русским языком как иностранным, превышает 3% от общей численности обучающихся в школе.

По поводу этой инициативы высказался президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. Он назвал её «чушью» и «популизмом»:

Ну зачем мы обсуждаем какие-то фантазии отдельных людей? Это невозможно. Если у вас в той же Калуге, грубо говоря, детей мигрантов половина. Ну как вы сделаете, чтобы их стало 10%? У вас, допустим, школа. В ней 300 детей мигрантов, 300 детей местных. Ну и как сделать 10%? Чисто технически как вы это сделаете? 270 детей мигрантов выгоните из школы? И куда они пойдут? Это люди, которые занимаются популизмом. Вместо того, чтобы действительно думать, делать какие-то программы дополнительного дошкольного образования, придумывают то, что мы видим. Всерьез к этому относиться я не могу.

Они в последнее время скучные, несут какую-то чушь регулярно. То давайте это сделаем, то это давайте… При этом у нас возникают люди, которые придумывают: давайте сделаем 10%. Я говорю, давайте инопланетяне прилетят, построят нам вечный двигатель. Отличная тема. Можно ее рассмотреть. Вечный двигатель нам бы очень пригодился как государству.

Комментариев на этот счёт от Сергея Миронова пока не последовало.

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Метки: вадим коженов   депутат   дети   инициатива   мигранты   ограничение   сергей миронов   ученики   школа   
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26  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Непонятно, почему экономических мигрантов легализуют вместе с детьми и родственниками? Ну, приехал работать - работай. При чем здесь вся родня? Государство это как-то регламентирует или нет никаких ограничений?
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2k
Fiverknot Минуту назад
Запомним кто у нас за мигрантов ратует. А еще запомним что у него есть имя, фамилия и даже фото.
Я посмотрю потом на выборах в какой партии этот гражданин Вадим Кожевин состоит.
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1k
Веселый Пук 4 минуты назад
Сделать платным обучение. А за счёт вырученных средств открыть больше бюджетных мест в ВУЗе для коренного населения.
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2k
Хачик 12 минут назад
-Девочка по имени Аккарагозайымсулу была единственной девочкой в классе, к кому интеллигентнейшая учительница по русскому языку обращалась просто "эй, девочка!"
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11k
Сергей Попов 23 минуты назад
Ну правильно Миронов говорит. Просто для тех, кто не входит в 10%, обучение должно быть платным в частной школе. И пусть они учатся хоть вместе, хоть по отдельности. Пусть сами диаспоры создают школы, приглашают преподавателей, займутся, наконец-то, полезным для общества делом, а не чесанием языком, да строительством мечетей тех же.

То есть должно быть правило - в классе (не в школе!) не более 10% детей, у которых есть проблемы с языком. Также я бы добавил, что должно быть не более 40% детей, не имеющих гражданства или получивших его менее, чем 6 лет назад. Это также ограничит количество мигрантов в образовательных учреждениях, чтобы не создавалась ситуация, когда в российской школе учится большинство мигрантов. При этом частные школы могут без проблем набирать мигрантов, если у них есть желание. Естественно, стандарты образования там в любом случае должны соблюдаться.

Мигрантов вообще нужно ассимилировать, сильно разбавляя среди местного населения. По хорошему можно было бы ограничить и проживание/работу/регистрацию в населенных пунктах, также установив некоторый порог - не более 10%. Если количество превышено, то мигранты должны выбрать другой населенный пункт. И тогда ассимиляция будет проходить плавно и явно успешнее, чем когда мигрантов становится чуть ли не больше основного населения.
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16k
Vital Idol Полчаса назад
ещё и праздник людям портють...
Ссылка www.youtube.com
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1k
Mikhail 36 минут назад
коженов ведет себя как ребенок мигранта
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415
Konstantin Lebedev Mikhail 15 минут назад
Или как проплаченный диаспорой.
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17k
Alex 45 минут назад
Я НЕ понимаю, в чем проблема? Большинство мигрантов (их детей) гражданами России НЕ являются. Для них законом НЕ предусмотрено бесплатное соц обслуживание, включая медицину и обучение. Пускай платят. И тут же число халявщиков заметно уменьшится.
А тем нашим чиновникам, которые за взятки дают гражданство РФ - сроки с конфискацией. Страна на этих хмырях теряет значительные средства - пора бы уже спросить. Благо ныне спрашивать можно без оглядки на "мировое сообщество".
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54k
dima423 52 минуты назад
Хорошее предложение...а если у вас (допустим в калуге, хотя там как раз по моему всех мигрантов повыгоняли) детей мигрантов более 50%, то надо власти в этом регионе снимать за неправильную миграционную политику!! И этого президента федерации мигрантов (который как бы должен бороться с мигрантами и нормализовать ситуацию с ними и с проблемами связанными с ними) нахер уволить! Он не справляется со своими обязанностями, очевидно.
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4k
Alex 53 минуты назад
Пусть домой пиз**ют!
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13k
U55R Час назад
До тех пор, пока в России не будет официально признано и прописано в Конституции само существование, официальный статус и определение русской национальности, говорить о каких-то национальных вопросах и интересах вообще не имеет смысла. Следовательно, раз нет в основном законе такой национальности - значит нет и не может быть национальных проблем. А все недовольные представители непризнанной национальности рискуют получить обвинение в национализме.
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554
ruslan d Час назад
Ну не было бы мигрантов , не было бы и детей , тут как-то с другого конца проблему надо решать ...
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21k
Corvus Corax Час назад
Знакомая работает в школе, в Ближнем Подмосковье. Уже лет пятнадцать в классах на одну русскую ()украинскую, белорусскую) фамилию приходится 7-10 азиатских... Проблемы не столько с языком, сколько с поведением...
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34k
АнтонПолднев Час назад
Да неужели. Ёпт. А почему в голову власти это приходит настолько дольше, чем в голову людей? Вообще-то по моему должно быть наоборот.
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August

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