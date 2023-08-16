В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов

А чиновники предлагают выдавать российское гражданство одновременно с постановкой на воинский учёт.
В Санкт-Петербурге провели очередной рейд для выявления нелегальных мигрантов. На этот раз силовики нагрянули на овощебазу и в ходе проверки выявили больше сотни граждан России. Паспорт они получили, а вместе с ним - доступ к получению медицинских услуг, образованию и материнскому капиталу. Естественно, теперь им не нужно получать патент на работу.
А вот в военкомате не отметились - поэтому туда они отправились в сопровождении силовиков.
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Ну а председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил: давать гражданство и сразу ставить на воинский учёт.
Есть ведь не только права, но и обязанности. И те люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство (...) мужчины, они должны и обязанности нести, например, защищать свою новую родину. Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно (...) И наше предложение синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают, мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов.
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Так, чисто хайпнуть на этой теме кто-то решил, толку ноль.
Сейчас, видимо, по другому.
Да, во истину Россия страна великих возможностей! Этот тип замазан в стольких скандалах, и вот тебе-уже председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека
но до какого возраста?
тем, кто принимает участие в боевых действиях, платят неплохо.