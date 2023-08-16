В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов

В Санкт-Петербурге провели очередной рейд для выявления нелегальных мигрантов. На этот раз силовики нагрянули на овощебазу и в ходе проверки выявили больше сотни граждан России. Паспорт они получили, а вместе с ним - доступ к получению медицинских услуг, образованию и материнскому капиталу. Естественно, теперь им не нужно получать патент на работу.

А вот в военкомате не отметились - поэтому туда они отправились в сопровождении силовиков.