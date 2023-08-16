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В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов

В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов

Автор:
16 августа 2023 14:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер. Санкт-Петербург   валерий фадеев   военкомат   воинский учёт   гражданство   мигранты   паспорт   полиция   рейд   
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А чиновники предлагают выдавать российское гражданство одновременно с постановкой на воинский учёт.

В Санкт-Петербурге провели очередной рейд для выявления нелегальных мигрантов. На этот раз силовики нагрянули на овощебазу и в ходе проверки выявили больше сотни граждан России. Паспорт они  получили, а вместе с ним - доступ к получению медицинских услуг, образованию и материнскому капиталу. Естественно, теперь им не нужно получать патент на работу.

А вот в военкомате не отметились - поэтому туда они отправились в сопровождении силовиков.

Ну а председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил: давать гражданство и сразу ставить на воинский учёт.

Есть ведь не только права, но и обязанности. И те люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство (...) мужчины, они должны и обязанности нести, например, защищать свою новую родину. Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно (...) И наше предложение синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают, мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов.


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Метки: Видео   Питер. Санкт-Петербург   валерий фадеев   военкомат   воинский учёт   гражданство   мигранты   паспорт   полиция   рейд   
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17  комментариев
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35k
Опаньки 57 минут назад
спустя полтора года они подумали наконец
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22k
BiZ 44 секунды назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
Matrosskin 2 минуты назад
Паспорт вообще-то нужно заслужить. А не просто " э, хоцу быть россиянином, давай минэ паспорт и все что полагается". А сейчас прям вот самое время заслужить в прямом смысле слова - давай, пол года - год доказывай, что ты реально гражданин РФ. Хотя бы в стройбате ( а счас много что нужно строить понятно где)
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16k
Shtoppi 2 минуты назад
интересно, в какие войска этих "бойцов" отправлять если что? сразу в штрафбаты авансом? потому что для убогих преступников только две дороги - нары или могила.
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12k
harlamov 5 минут назад
Из них бойцы, как из говна пуля. И мотивация нулевая и воины они никакие и дисциплины нет...
Так, чисто хайпнуть на этой теме кто-то решил, толку ноль.
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7k
Николай 10 минут назад
Пхахаха мда уж как так получилось что вспомнили что обязали новых граждан состоять на воинском учете??? вот это новость, и напомню что уведомлением является отправка уведомления в ЛК Госуслуг и еще и считается исполненным, через какое то время, при направлении повестки... со всеми вытекающими по неявке, а это как бы уголовочка...
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3k
веселый просто 16 минут назад
С учетом советской практики, кроме стройбата, они никуда не годятся
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2k
Vadim Balabanov 21 минуту назад
Пока не встал на воинский учет -хрен тебе, а не гражданство! Только это было 25 лет назад.
Сейчас, видимо, по другому.
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13k
Социум 41 минуту назад
А отслужить год мигранты не хотят? Жаль...
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28k
Lehoia 41 минуту назад
Почитал новость и что-то зацепился глазом за Валерия Фадеева. И глазам своим не поверил)
Да, во истину Россия страна великих возможностей! Этот тип замазан в стольких скандалах, и вот тебе-уже председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека
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10k
Бритва 42 минуты назад
хороший способ отпугнуть мигрантов.
но до какого возраста?
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1k
Damvrot Hohlam 47 минут назад
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12k
Rus77 48 минут назад
Все кого поставили на учёт, свалят домой 100%
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347
Vergüenza Ajena 54 минуты назад
Мигранты ставят минус?
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August

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