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Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса

Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса

Автор:
19 августа 2023 11:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ОМОН   Спорт   барнаул   люди   мигранты   новости   футболисты   
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Силовики остановили матч и уложили на газон нескольких спортсменов.

По предварительной версии, на газоне проходило задержание мигрантов, которые играли за команду "Шайдон". Автор сообщения отмечает, что тех, у кого правоохранители не обнаружили российского паспорта, депортируют на родину. Остальных отправят вставать на воинский учет. 


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Метки: ОМОН   Спорт   барнаул   люди   мигранты   новости   футболисты   
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7k
Echo Полчаса назад
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16k
Shtoppi 24 секунды назад
мне кажется пора уже все расходы по депортации возложить на страны откуда "специалист" прибыл. если его страна не станет оплачивать расходы по возвращению на родину, определять в судебном порядке в места заключения, пока не отработает и содержание, и билет в свою пердь. и так со всеми нелегалами.
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20k
Анатолий Соколов Полчаса назад
нет слов ... уже спортклубы нелегалов берут ...
пора вводить уголовную статью за найм нелегалов. для "частников" лет десять - а для руководителей "юрлиц" - ешё и конфискацию имущества.
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20k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Имхо, лучше бы омоновцы тренировали футболистов, может быть из них толк вышел, и чтобы Кокорины с Мамаевыми из них не росли!
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