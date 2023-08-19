Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса

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Силовики остановили матч и уложили на газон нескольких спортсменов.
По предварительной версии, на газоне проходило задержание мигрантов, которые играли за команду "Шайдон". Автор сообщения отмечает, что тех, у кого правоохранители не обнаружили российского паспорта, депортируют на родину. Остальных отправят вставать на воинский учет.
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пора вводить уголовную статью за найм нелегалов. для "частников" лет десять - а для руководителей "юрлиц" - ешё и конфискацию имущества.