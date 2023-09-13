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18 интересных научных фактов о мире животных

18 интересных научных фактов о мире животных

Автор:
13 сентября 2023 07:45
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   мир   подборка   факты   
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Подборка странных, удивительных и забавных фактов об обитателях нашей планеты.

Думаете, вы эксперт по животному миру? Как бы не так. Ежегодно учёные узнают всё новые сведения о давно известных и недавно обнаруженных созданиях, которые не могут не впечатлять своими особенностями и уникальными талантами, подаренными им от рождения. Эти открытия порой потрясают настолько сильно, что кажутся нереальными. Что уж тут скажешь, природа умеет удивлять и моментами даже шокировать. Поэтому даже если вы уверены, что знаете о дикой природе очень многое, вам всё равно может быть интересно ненадолго окунуться в мир удивительных фактов, который наверняка поделится с вами новой и увлекательной информацией.

Сердце креветки находится в её голове

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Окрас фламинго от природы не розовый

Птицы появляются на свет серыми, и только со временем их оперение приобретает привычный для нас розовый окрас. Всё дело в рационе птиц. Он состоит из особых рачков и сине-зелёных водорослей, которые содержат натуральный розовый краситель каротиноид. Именно он и делает их перья столь яркими и привлекательными.

Тайпан Маккоя — самая ядовитая змея в мире

Один укус змеи содержит достаточно яда, чтобы убить как минимум 100 взрослых мужчин.

Аксолотли способны регенерировать утраченные конечности и даже органы

Эти забавные существа могут отращивать одну и ту же конечность до 5 раз и даже восстанавливать повреждённые части своего мозга.

Белохвостые кролики — лучшие прыгуны по суше

Они прыгают на удивительную высоту в 6,4 метра. При желании эти кролики могли бы спокойно участвовать на Олимпиаде и занять там призовые места.

У белых медведей угольно-чёрная кожа под белой шубой

Чёрная кожа отлично помогает поглощать и сохранять тепло. Белая шуба же предназначена для маскировки среди снегов и ледников.

Глаза северных оленей зимой становятся синими

Такая адаптивная способность позволяет животным лучше видеть при слабом освещении. Любопытно, но у некоторых оленей глаза зимой могут становиться не только синими, но и зелёными.

Гренландские акулы — самые долгоживущие позвоночные животные на Земле

Эти глубоководные существа, обитающие в холодных водах Северной Атлантики, могут прожить до 400 лет.

Медовые муравьи способны раздуваться до огромных размеров во время еды

Эта суперспособность позволяет муравьям не только вдоволь наесться (на несколько недель вперёд), но и обеспечить нектаром других жителей муравейника. При необходимости они способны извлечь содержимое своего брюшка обратно.

В природе не существует самцов траурных гекконов

Это полностью женский вид, способный самовоспроизводится без участия самцов. Около 70 видов животных в мире продемонстрировали подобное поведение, среди них некоторые крабы и улитки.

Киты клюворылы Кювье — единственные млекопитающие, способные нырнуть на глубину 3000 метров

Голуби умеют считать

Биологи из университета Отаго в ходе научного эксперимента обнаружили, что голуби способны разобраться с понятиями «порядковый номер», «больше-меньше» и научиться различать множества с разным числом элементов.

Некоторые разновидности улиток имеют волосатый панцирь

Эти волоски помогают существу лучше прилипать к различным поверхностям.

Снежные барсы не умеют рычать — их связки значительно хуже развиты, чем у других крупных кошек

Морской лев умеет запоминать музыкальные ритмы и воспроизводить их

Синие пингвины — самый маленький вид пингвинов в мире

Взрослые особи достигают всего 30 сантиметров в высоту.

У пчёл есть целых два желудка

Один предназначен для еды, а другой — для хранения нектара, собранного с цветов.

Перед тем, как стать бабочкой, гусеница превращается в желе

Когда гусеница становится куколкой, у неё далеко не сразу вырастают крылья. Сначала её тело превращается в вязкое вещество, которое некоторое время спустя трансформируется в прекрасное насекомое.

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Метки: в мире   животные   интересно   мир   подборка   факты   
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12  комментариев
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23k
SolomonA 49 минут назад
"Сердце креветки находится в её голове"

Ну да, ну да... Вот только у креветки нет головы. Есть головогрудь. Так что с таким же успехом сердце находится у нее в груди.
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23k
SolomonA 46 минут назад
"Белохвостые кролики лучшие прыгуны по суше"

Кролики прыгают на 6,4 метра. Леопард - до 7 метров, антилопа - больше 10. С х.е.р.а ли кролики - лучшие прыгуны?
Если сравнивать с размерами тела - тушканчик прыгает до 3 м, это как если кролик прыгнет на 20...
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3k
Deniss 49 минут назад
акулы уже позвоночные ?
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Сергей 8 минут назад
Ок, конкретно вы - нет
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