18 интересных научных фактов о мире животных

Думаете, вы эксперт по животному миру? Как бы не так. Ежегодно учёные узнают всё новые сведения о давно известных и недавно обнаруженных созданиях, которые не могут не впечатлять своими особенностями и уникальными талантами, подаренными им от рождения. Эти открытия порой потрясают настолько сильно, что кажутся нереальными. Что уж тут скажешь, природа умеет удивлять и моментами даже шокировать. Поэтому даже если вы уверены, что знаете о дикой природе очень многое, вам всё равно может быть интересно ненадолго окунуться в мир удивительных фактов, который наверняка поделится с вами новой и увлекательной информацией.

Сердце креветки находится в её голове