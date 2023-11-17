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Самые толстые живые существа в мире

Самые толстые живые существа в мире

Автор:
17 ноября 2023 07:38
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   жир   интересно   подборка   факты   
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Живые существа со всей планеты, известные своим высоким процентным содержанием жира в организме.

Люди совсем зажрались! Пока другие животные откладывают в запасы каждую калорию, мы потеем в залах и на беговых дорожках, чтобы эти самые калории поскорее потерять. Животные, скорее всего, не поймут такого стремления. А особенно его не поймут самые жирненькие животные планеты!

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Ну ладно, я немного переборщил с нагнетанием. Вышедшие из спячки медведи проникнутся к нам сочувствием. Они посмотрят на наши стройные тела, сравнят со своими похудевшими боками и решат, что мы тоже хорошенько потратились за зиму. Но чем ближе осень, тем больше будет разница между нами. К первому снегу бурые медведи состоят из жира на 30-40%. Меньше запасов делают мишки из европейских таёжных лесов, больше — гризли и камчатские медведи. Последние удобно устроились на нерестовых путях рыб и получили возможность собирать нехилую дань за право прохода.

Белые медведи имеют такие же объёмные жировые отложения, но они сохраняются в течение всей жизни. В Арктике жир — это не только запас пищи и среда для растворения витаминов, но и важнейший теплоизолятор. Однако чтобы поддерживать такой запас липидов, полярным мишкам приходится питаться исключительно чем-то жирным. Например, тюленями.

Кстати, о тюленях. Эти милаши-пухляши мягкие как снаружи, так и внутри. Толщина их жировой прослойки — 8 сантиметров! И греет эта прослойка настолько хорошо, что ластоногим пришлось придумывать отдушины: места, где жировая прослойка тоньше и накопленное внутри организма тепло может вырваться на свободу. Так и не скажешь, что содержание жира в тюлене всего 25%.

А у их старших братьев — морских слонов, масса теплоизоляции, как у медведей — до 40%. И это при массе в 2,5 тонны! Такие горы жира заинтересовали людей ещё столетия назад. Морские слоны стали одним из основных поставщиков ворвани — жидкого жира, который добывали из сала морских млекопитающих. Это едва не привело их к полному истреблению. К счастью, сейчас этот промысел под запретом, и численность ластоногих с хоботами растёт аж на 15% в год.

Ещё один традиционный источник ворвани — северный гладкий кит — самый пухленький из китообразных. Масса нелишнего веса в его организме достигает 50%, около 50 тонн! Как и морские слоны, они едва не вымерли от излишне ретивых охотников за ворванью. Только вот с восстановлением популяции у них напряжёнка. Гладкие киты находятся на грани вымирания вот уже 200 лет. Их примерно 300 особей, и у популяции отсутствует положительная динамика.

Такие ужасные последствия для этих видов связаны с тем, что жиродобытчики выбрали неправильный объект для промысла. На самом деле им стоило заняться разведением молей! Ведь именно американская армейская совка является самым толстеньким существом на планете. Их личинки живут на рационе из отборных зёрен и набирают солидную жировую массу. А после метаморфоза насекомые догоняются нектаром из цветков, и содержание жира в организме достигает 72%! Такие запасы нужны мотыльку, чтобы пережить зиму. Что необычно, ведь большинство мотыльков предпочитает окочуриться с первыми холодами.

Они не предусмотрели только одно: Бурые медведи обожают жирную пищу, ведь она делает их толще. Армейская моль для них — деликатес не хуже яиц муравьёв и свежей рыбки. А по питательности букашка обгоняет кабанов и лосей!

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Метки: в мире   животные   жир   интересно   подборка   факты   
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1  комментарий
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Кузнец душ. 3 минуты назад
Моей бывшей тут не хватает
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