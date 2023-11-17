Самые толстые живые существа в мире

Ну ладно, я немного переборщил с нагнетанием. Вышедшие из спячки медведи проникнутся к нам сочувствием. Они посмотрят на наши стройные тела, сравнят со своими похудевшими боками и решат, что мы тоже хорошенько потратились за зиму. Но чем ближе осень, тем больше будет разница между нами. К первому снегу бурые медведи состоят из жира на 30-40%. Меньше запасов делают мишки из европейских таёжных лесов, больше — гризли и камчатские медведи. Последние удобно устроились на нерестовых путях рыб и получили возможность собирать нехилую дань за право прохода.