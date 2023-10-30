Медвежьи павианы: приматы, у которых зарождается привычное людям понимание семьи

Знакомьтесь, медвежьи павианы. Эти приматы вовсю создают примитивные семьи и живут припеваючи.
Медвежий павиан, капский павиан, или чакма — один из шести ныне существующих видов павианов. Чакма считаются одними из крупнейших представителей павианьего рода и всего мартышкового семейства в целом. Взрослые серо-коричневые самцы павианов вырастают до 115 сантиметров в длину и весят под 45 килограмм. Достаточно, чтобы посоревноваться с крупными мандрилами и носачами.
От других видов павианов наши герои отличаются длинной чёрной мордой со слегка изогнутым вниз профилем и огромными клыками. У молодых альфачей в самом расцвете сил их длина может достигать 4 сантиметров, почти как у волка! На этом немногочисленные внешние различия заканчиваются, и начинается самое интересное — пищевые привычки чакма и сложное устройство их социума.
С едой у павианов отношения простые: животины не заморачиваются и просто едят всё подряд. Учитывая прописку медвежьих павианов, это решение самое разумное. Юг Африки — не отель all inclusive. В поисках еды и воды обезьянам каждый день приходится проходить от 1,6 до 15 километров! Поэтому чакма кормятся всем: от коры и травы до фруктов, цветов и антилоп! И это не шутка: изголодавшиеся обезьяны нападают на копытных, как полноценные хищники.
Справедливости ради, на скоординированную охоту приматы выходят редко. Чаще они довольствуются белковой закуской из жучков, паучков, яиц и птиц. А некоторые популяции, живущие у побережья, пристрастились к морепродуктам. Во время отлива звери приходят на берег океана в поисках двустворчатых моллюсков и акульих яиц.
С такой неприхотливостью и всеядностью павианы заселили самые разные африканские биотопы: леса, саванны, степи, пустыни и даже человеческие поселения. Ладно бы только с полей воровали, но нет! Особо наглые группы заходят в города: разворовывают мусорки, врываются в жилища и машины. Такое поведение создаёт весьма напряжённую обстановку, поэтому местные жители не очень-то жалуют павианов.
Но куда интереснее отношения у чакма складываются друг с другом. Основное ядро обезьяньего сообщества состоит из самок. Самцы после достижения возраста половой зрелости покидают родную стаю. А вот дамы всегда остаются в семье. Между собой самки устанавливают строгую иерархию. У кого статус выше, у того место для кормёжки лучше, партнёры попривлекательнее и еды больше. Власть наследуется от матери к дочке, а от дочки — к внучке.
Павианы живут как в крупных группах из 20-80 особей, так и в небольших гаремах, где всего один самец и несколько самок. Между собой животины общаются жестами, позами, мимикой, звуками.
Между собой обезьяньи мужики также соревнуются за первенство. Привилегии всё те же: еда, партнеры и респект со стороны собратьев. Но любой сильный юнец может сдвинуть с поста альфы повидавшего виды старичка, не способного дать отпор. Многие самки стремятся завести потомство с более высокоранговым самцом. Но не все. И вот здесь-то и появляется понятие «семьи», пусть и не такой традиционной, как мы привыкли.
Между определёнными особями в стае могут завязаться длительные отношения. «Семейные» самец и самка будут много времени проводить вместе и даже разделять некоторые обязанности по воспитанию потомства. Такое поведение выгодно обоим, и вот почему.
Для самки сильное мужское плечо — это гарантия жизни её потомства. Дело в том, что альфач приходит и уходит. И воцарение нового самца знаменуется для дам трагедией — пришлый вожак попытается убить всех детёнышей от предыдущего альфа-самца, чтобы самому поскорее заиметь детишек. Но если у самки появился друг в лице самца, шансы на выживание её потомства увеличиваются вдвое. Теперь защищать малыша будет не только «мама», но и «папа».
Самцу такое избирательное поведение тоже выгодно. Во-первых, он получает приоритетную возможность спариться с конкретной самкой. А во-вторых, он будет намного больше уверен в том, что воспитывает именно своего отпрыска. Павианы спариваются всего раз за 1,5-2 года и обычно рожают всего одного детёныша. С такими медленными темпами размножения стоит побороться за каждого малыша!
А ещё в павианьем сообществе примечательны случаи усыновления. Если за малышом некому присмотреть, неполовозрелые самочки с удовольствием возьмут на себя такую ответственность. Выигрывают от этого все: детёныш получает шанс на выживание, а нянька отрабатывает навыки обращения с потомством — чтобы потом со своими детьми не накосячить.
Благодаря таким социальным ухищрениям и особой неприхотливости большей части популяции медвежьих павианов ничего не угрожает. Локальное истребление идёт лишь в тех районах, где пересекаются ареалы обезьян и человека, но Африка, к счастью, весьма большой континент.
Источник:
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