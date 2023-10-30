FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15035 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медвежьи павианы: приматы, у которых зарождается привычное людям понимание семьи

Медвежьи павианы: приматы, у которых зарождается привычное людям понимание семьи

Автор:
30 октября 2023 07:22
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   медвежий павиан   обезьяны   павиан   факты   
1002
10

Знакомьтесь, медвежьи павианы. Эти приматы вовсю создают примитивные семьи и живут припеваючи.

Медвежий павиан, капский павиан, или чакма — один из шести ныне существующих видов павианов. Чакма считаются одними из крупнейших представителей павианьего рода и всего мартышкового семейства в целом. Взрослые серо-коричневые самцы павианов вырастают до 115 сантиметров в длину и весят под 45 килограмм. Достаточно, чтобы посоревноваться с крупными мандрилами и носачами.

×
×

От других видов павианов наши герои отличаются длинной чёрной мордой со слегка изогнутым вниз профилем и огромными клыками. У молодых альфачей в самом расцвете сил их длина может достигать 4 сантиметров, почти как у волка! На этом немногочисленные внешние различия заканчиваются, и начинается самое интересное — пищевые привычки чакма и сложное устройство их социума.

С едой у павианов отношения простые: животины не заморачиваются и просто едят всё подряд. Учитывая прописку медвежьих павианов, это решение самое разумное. Юг Африки — не отель all inclusive. В поисках еды и воды обезьянам каждый день приходится проходить от 1,6 до 15 километров! Поэтому чакма кормятся всем: от коры и травы до фруктов, цветов и антилоп! И это не шутка: изголодавшиеся обезьяны нападают на копытных, как полноценные хищники.

Справедливости ради, на скоординированную охоту приматы выходят редко. Чаще они довольствуются белковой закуской из жучков, паучков, яиц и птиц. А некоторые популяции, живущие у побережья, пристрастились к морепродуктам. Во время отлива звери приходят на берег океана в поисках двустворчатых моллюсков и акульих яиц.

С такой неприхотливостью и всеядностью павианы заселили самые разные африканские биотопы: леса, саванны, степи, пустыни и даже человеческие поселения. Ладно бы только с полей воровали, но нет! Особо наглые группы заходят в города: разворовывают мусорки, врываются в жилища и машины. Такое поведение создаёт весьма напряжённую обстановку, поэтому местные жители не очень-то жалуют павианов.

Но куда интереснее отношения у чакма складываются друг с другом. Основное ядро обезьяньего сообщества состоит из самок. Самцы после достижения возраста половой зрелости покидают родную стаю. А вот дамы всегда остаются в семье. Между собой самки устанавливают строгую иерархию. У кого статус выше, у того место для кормёжки лучше, партнёры попривлекательнее и еды больше. Власть наследуется от матери к дочке, а от дочки — к внучке.

Павианы живут как в крупных группах из 20-80 особей, так и в небольших гаремах, где всего один самец и несколько самок. Между собой животины общаются жестами, позами, мимикой, звуками.

Между собой обезьяньи мужики также соревнуются за первенство. Привилегии всё те же: еда, партнеры и респект со стороны собратьев. Но любой сильный юнец может сдвинуть с поста альфы повидавшего виды старичка, не способного дать отпор. Многие самки стремятся завести потомство с более высокоранговым самцом. Но не все. И вот здесь-то и появляется понятие «семьи», пусть и не такой традиционной, как мы привыкли.

Между определёнными особями в стае могут завязаться длительные отношения. «Семейные» самец и самка будут много времени проводить вместе и даже разделять некоторые обязанности по воспитанию потомства. Такое поведение выгодно обоим, и вот почему.

Для самки сильное мужское плечо — это гарантия жизни её потомства. Дело в том, что альфач приходит и уходит. И воцарение нового самца знаменуется для дам трагедией — пришлый вожак попытается убить всех детёнышей от предыдущего альфа-самца, чтобы самому поскорее заиметь детишек. Но если у самки появился друг в лице самца, шансы на выживание её потомства увеличиваются вдвое. Теперь защищать малыша будет не только «мама», но и «папа».

Самцу такое избирательное поведение тоже выгодно. Во-первых, он получает приоритетную возможность спариться с конкретной самкой. А во-вторых, он будет намного больше уверен в том, что воспитывает именно своего отпрыска. Павианы спариваются всего раз за 1,5-2 года и обычно рожают всего одного детёныша. С такими медленными темпами размножения стоит побороться за каждого малыша!

А ещё в павианьем сообществе примечательны случаи усыновления. Если за малышом некому присмотреть, неполовозрелые самочки с удовольствием возьмут на себя такую ответственность. Выигрывают от этого все: детёныш получает шанс на выживание, а нянька отрабатывает навыки обращения с потомством — чтобы потом со своими детьми не накосячить.

Благодаря таким социальным ухищрениям и особой неприхотливости большей части популяции медвежьих павианов ничего не угрожает. Локальное истребление идёт лишь в тех районах, где пересекаются ареалы обезьян и человека, но Африка, к счастью, весьма большой континент.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   животные   интересно   медвежий павиан   обезьяны   павиан   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

778041



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Первозванные, ставшие последними. Андрей и Павел
Первозванные, ставшие последними. Андрей и Павел
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Юмор#Прикол#США#искусство#конфликт#мигранты#юмор из соцсетей#Россия
#животные#люди#история#кино#собака#Мемы#дети#ржака#подборка#фильм
#в мире#факты#интересно#забавно#знаменитости#Жизнь#Китай#соцсети#Реакция#кошка
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 Морские миноги: кто они такие с точки зрения биологии? Морские миноги: кто они такие с точки зрения биологии? 18 интересных научных фактов о мире животных 18 интересных научных фактов о мире животных Камчатский краб: образ жизни северного гиганта Камчатский краб: образ жизни северного гиганта Двуходка: уникальная рептилия, живущая под землёй Двуходка: уникальная рептилия, живущая под землёй Гелада: обезьяна с эффектной внешностью Гелада: обезьяна с эффектной внешностью

На что жалуетесь?

Вернуться