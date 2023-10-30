Медвежьи павианы: приматы, у которых зарождается привычное людям понимание семьи

Павианы живут как в крупных группах из 20-80 особей, так и в небольших гаремах, где всего один самец и несколько самок. Между собой животины общаются жестами, позами, мимикой, звуками.

Между собой обезьяньи мужики также соревнуются за первенство. Привилегии всё те же: еда, партнеры и респект со стороны собратьев. Но любой сильный юнец может сдвинуть с поста альфы повидавшего виды старичка, не способного дать отпор. Многие самки стремятся завести потомство с более высокоранговым самцом. Но не все. И вот здесь-то и появляется понятие «семьи», пусть и не такой традиционной, как мы привыкли.