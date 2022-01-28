"А это правда существует?": 20+ удивительных явлений и предметов

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Аккаунт в Инстаграме под названием "Да, это существует" (Yup That Exists) самые интересные факты о людях, событиях, явлениях и предметах, которые обнаружили недавно. Многие пользователи удивляются тому, как много любопытных вещей они еще не видели. Посмотрим на эти любопытные факты.
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Более 20 африканских стран возводят "стену" из деревьев длиной восемь тысяч километров для защиты от пустыни Сахара, которая растет с каждым годом
Финские фермеры красят рога оленей светоотражающей краской, чтобы снизить количество аварий
Бразильские врачи печатают результаты УЗИ беременных на 3D-принтере, чтобы слепые родители смогли "потрогать" своих будущих деток
Лондонская компания пересаживает новогодние елки, а затем возвращает их клиенту на следующий год. Когда елка вырастает до двух метров, ее окончательно садят в лесу
Музей Corpus в Нидерландах - единственный музей в мире, в котором можно буквально совершить целое путешествие внутри человеческого тела
В Гарварде есть библиотека, которая хранит самые редкие цвета и вещества в мире. Это пигменты вымерших насекомых, мумий и редких металлов
Осьминоги, кальмары, омары и крабы официально признаны разумными существами. Скоро издадут закон, по которому будет запрещено варить этих существ живыми и обращаться с ними жестоко
Самый короткий международный мост в мире. Он соединяет дом канадца с его двориком, который находится на территории Нью-Йорка
Некоммерческая организация создала библиотеку Minecraft с материалами, подвергнутыми цензуре. Это сделали для того, чтобы у людей был доступ к данным, несмотря на то, что они были запрещены государством
Японские железнодорожные компании установили голубой свет на станциях, что снизило количество суицидов на 74 процента
Изготовлен первый гроб, сделанный из грибов. Он перерабатывает тело человека за три года - оно просто превращается в компост
В Новой Зеландии запретили сигареты для всех, рожденных после 2008 года. Они никогда не смогут легально купить табачную продукцию
Японцы используют специальный метод, чтобы выращивать пиломатериалы, не используя много территории
Японские полицейские используют шарики с краской, чтобы потом отслеживать машины и людей, которые сбежали с места преступления
На вершине Килиманджаро нашли эти доисторические растения Senecio kilimanjari, которые росли на Земле миллион лет назад
Американский художник Тайри Калахан создал хроматическую печатную машинку, которая стала инструментом для написания картин. Для этого он заменил алфавитную раскладку клавиш на цветовую
Утка из США по кличке Вринкл стала первой птицей, принявшей участие в Нью-Йоркском марафоне. Утка пробежала часть 42-километровой дистанции
Власти Южной Кореи отправили все жителям такой набор продуктов в качестве поддержки во время карантина
В аквариуме на Сардинии, где 10 лет жили только две самки, родился детеныш акулы. Предполагают, что самка родила его посредством партеногенеза — формы размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения
Под магазином в Дублине обнаружили развалы 11 века, которые датируются временами викингов. Магазин специально построил стеклянный пол, чтобы продемонстрировать этот кусочек истории
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Елку окончально сажают в лесу и никак иначе, нет и никогда не было глагола "садить". Есть сажать. Максимум ПОсадить, НАсадить и т.п, без приставки никакого "садить" не существует.
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