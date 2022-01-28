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"А это правда существует?": 20+ удивительных явлений и предметов

"А это правда существует?": 20+ удивительных явлений и предметов (30 фото)

Автор:
28 января 2022 14:33
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   интересные факты   истории   мир   подборка   факты   фото   
647
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Аккаунт в Инстаграме под названием "Да, это существует" (Yup That Exists) самые интересные факты о людях, событиях, явлениях и предметах, которые обнаружили недавно. Многие пользователи удивляются тому, как много любопытных вещей они еще не видели. Посмотрим на эти любопытные факты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   интересно   интересные факты   истории   мир   подборка   факты   фото   
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5  комментариев
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12k
Majul 47 минут назад
"...ее окончательно садят в лесу" садят, пилять? садят??? Автор, наверное еже и ложит и звОнит, а еще он "с" города. Откуда такое повальное косноязычие?
Елку окончально сажают в лесу и никак иначе, нет и никогда не было глагола "садить". Есть сажать. Максимум ПОсадить, НАсадить и т.п, без приставки никакого "садить" не существует.
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514
SEON 2 минуты назад
"Садят в лесу" ? Это на коком языке? Это на мове чтоль? Нормальные люди так не говорят.
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12k
Александр 48 минут назад
Про самый короткий мост это враньё. До границы там еще 200км. Самый короткий мост в Европе, между Испанией и Португалией.
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5k
au3 Час назад
"...сертифицированный профессионал по сборке LEGO...."

Офигеть ....
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34k
KiploksAKS Час назад
Разумеется, штат Нью-Йорк, а не город Нью-Йорк
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