Немецкий дог: псы разбитых сердец

Немецкие доги – признанные рекордсмены в росте. Несмотря на своё боевое прошлое, сегодня они считаются одними из самых добрых псов.
Персона этих барбосов часто мелькает в интернете и телевизоре. Оно и понятно: такую махину сложно обойти вниманием и не заметить! Встречайте самую высокую собаку в мире — немецкого дога!
Эти барбосы отличаются ото всех остальных истинным гигантизмом. Взрослые кобели вырастают до 90 сантиметров в холке и весят под 80 килограмм. А если такая махина встанет на задние лапы, то будет на две головы выше среднестатистического человека! Но несмотря на габариты, немецкие доги считаются собаками-компаньонами. Они живут с людьми не для серьёзной охраны или спортивных достижений, а исключительно для того, чтобы стать хорошим домашним любимцем. А хорошей собаки должно быть много!
Многие авторы стараются приписать догам историю значительно более длинную, чем есть на самом деле. Можно встретить рассказы об изображениях собак на доисторических египетских фресках, что удивительно похожи на немецких догов. Или о том, как предки этих барбосов сражались на гладиаторских аренах и в рядах армии римлян, персов и рептилоидов. А ещё байки о том, как один дог мог чуть ли не голыми лапами завалить кабана, медведя и стаю волков на десерт.
На самом же деле предками немецких догов было всё многочисленное поголовье крупных собак Германии, вроде английских мастифов или ирландских волкодавов. В 16 веке бобиков везли кто откуда хотел и скрещивали на своё усмотрение, ведь единые стандарты придумают только 200 лет спустя. Использовали этих собак для охоты на крупную дичь, но никто, разумеется, не пускал бобика в бой один на один с диким зверем.
В травле использовали целую свору: сначала выпускали простеньких собачонок чтобы вспугнуть зверя и привести на место. И только под конец появлялись дожьи предки, которых одевали в специальную броню, чтобы пса не покалечило разъярённое дикое животное. Задача дога — удержать добычу до появления самого охотника. Этих псов очень ценили и разводили с особым энтузиазмом. А отличившихся на охоте даже пускали в покои вельмож для охраны.
Всё изменилось, когда в лесу чаще стали использовать ружьё вместо собак: большие охотничьи своры к 19 веку постепенно исчезли. Остались лишь избранные любимцы богатеев. Позже из этих «комнатных» собак и появились немецкие доги. Немецкие заводчики долго спорили над единым стандартом и названием породы, пока 12 января 1888 года в Берлине не создали первый клуб немецких догов.
Все войны и несчастья не прошли стороной для этих собак, чьё и без того небольшое поголовье потерпело убытки. Позже селекционеры, конечно, всё восстановили, но низкое разнообразие генофонда и стремление к «больше, выше, крупнее» сделали своё дело. Сегодня немецкие доги по праву считаются собаками разбитых сердец.
У этой фразы тут двойной смысл — животины эти, во-первых, и правда страдают от различных заболеваний сердца. А во-вторых, из-за огромного списка породных заболеваний и предрасположенностей барбосы в среднем доживают всего до 6,5 лет. Зная то, насколько эти собаки становятся близки хозяину, их очень ранняя смерть по-настоящему разбивает сердце человеку.
Многие владельцы называют догов челобаками — настолько эти животины умны и харизматичны. А ещё они неимоверно ласковые, игривые и дружелюбные, хотя, учитывая размеры дога, их игривость порой может выйти боком. Но правильно воспитанный пёс этой породы никогда умышленно не навредит члену своей семьи и вряд ли ввяжется в собачью свару на улице — это ниже его аристократического достоинства. Зато в непонятных ситуациях у щенков и подростков дога может сработать режим «на ручки», прямо как у Скуби-Ду!
Главная сложность в содержании дога — его размеры. Ему надо больше еды, места, внимания, шампуня и почесушек. Владельцу придётся всю жизнь внимательно следить за режимом прогулок и питания. По щенячеству длинные гуляния и большие нагрузки могут навредить неокрепшим суставам, а позже беготня на полный живот рискует спровоцировать заворот желудка. Несмотря на гигантские габариты, эти собаки не подходят для уличного содержания. У них очень короткая шерсть, поэтому псы не выносят мороз и сырость. За здоровьем тоже придётся неустанно бдить: помним о том, что дог — это собака разбитых сердец. Так что если решитесь на приобретение дога, готовьтесь к большим заботам!
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