Немецкий дог: псы разбитых сердец

Многие авторы стараются приписать догам историю значительно более длинную, чем есть на самом деле. Можно встретить рассказы об изображениях собак на доисторических египетских фресках, что удивительно похожи на немецких догов. Или о том, как предки этих барбосов сражались на гладиаторских аренах и в рядах армии римлян, персов и рептилоидов. А ещё байки о том, как один дог мог чуть ли не голыми лапами завалить кабана, медведя и стаю волков на десерт.

На самом же деле предками немецких догов было всё многочисленное поголовье крупных собак Германии, вроде английских мастифов или ирландских волкодавов. В 16 веке бобиков везли кто откуда хотел и скрещивали на своё усмотрение, ведь единые стандарты придумают только 200 лет спустя. Использовали этих собак для охоты на крупную дичь, но никто, разумеется, не пускал бобика в бой один на один с диким зверем.