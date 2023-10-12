Морские миноги: кто они такие с точки зрения биологии?

Если долго смотреть на миногу, то... да, она может и посмотрит на вас, но суть не в этом. Если долго смотреть на этих страхолюдин, можно вдруг понять, как зародилась жизнь, почему вымерли динозавры и как получились люди. Нет, у миноги нет галлюциногенной слизи, от которой познаешь тайны бытия. Просто за свою историю она прошла эволюцию длиною в 450 миллионов лет, пережила 4 массовых вымирания и приобрела целый набор необычностей!