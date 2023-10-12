Морские миноги: кто они такие с точки зрения биологии?

Морские миноги — настоящие водные вампиры. Эти животные, напоминающие монстров из фильмов ужасов присасываются к телу жертв и высасывают из них кровь.
Если долго смотреть на миногу, то... да, она может и посмотрит на вас, но суть не в этом. Если долго смотреть на этих страхолюдин, можно вдруг понять, как зародилась жизнь, почему вымерли динозавры и как получились люди. Нет, у миноги нет галлюциногенной слизи, от которой познаешь тайны бытия. Просто за свою историю она прошла эволюцию длиною в 450 миллионов лет, пережила 4 массовых вымирания и приобрела целый набор необычностей!
Морская минога — один из 40 ныне живущих видов миног. Длинное угреподобное тело, зубастый рот-присоска, расставленные по бокам глаза, полоумно смотрящие на окружающую действительность. Страшно представить, как потрепало бедную рыбу, что эволюция превратила её в ЭТО. Есть лишь одно «но». Миноги — не рыбы! Это отдельная ветка эволюции живых существ!
Примерно полмиллиарда лет назад самые первые представители фауны с позвоночником внутри разделились на две группы — челюстноротые и бесчелюстные. От первых произошли абсолютно все современные и вымершие виды позвоночных животных — рыбы, земноводные, динозавры и даже мы с вами. Ну а вторые, которые бесчелюстные, в морде лица миног и миксин практически без изменений сохранились и до наших дней. Подумать только, когда они только появились, на Земле ещё деревья не росли!
В чем же причина их феноменальной живучести? И почему они совсем не изменились? Дело в том, что миногам глобальные изменения и сложный путь эволюции были ни к чему. Они изначально получились идеальными! Идеальными паразитами!
У миног нет охотничьих навыков, нет брони и шипов. Зато есть удивительный рот и очень острые зубки. Вцепившись рыбке, тюленю или киту за бочок, минога намертво прилипает к хозяину благодаря складочно-хрящевой системе на морде. Далее острые зубки проделывают в бочине дырку, которую минога старательно смачивает слюной с содержанием специальных веществ. Из-за них ранка не заживает, и зубастая может наслаждаться всеми внутренними жидкостями жертвы сколько влезет. Пока в воде будет что-то плавать, эти товарищи никогда не помрут от голода.
Такой способ питания не требует сложно устроенного пищеварительного тракта или особенной системы навигации. Миноги ориентируются на химические вещества жертвы. Возможно, они различают электрические импульсы и кое-что видят своими небольшими глазками. Но большего для их образа жизни и не надо!
Вторая причина успеха — налаженная система размножения. В теории у морских миног всё выглядит так: зверюги сначала копят жир, затем бросают всё, перестают питаться, покидают океан и плывут к рекам. Поднимаясь вверх по течению, животины делают ямки в песке и откладывают икру, после чего и самки, и самцы погибают.
Чуть погодя из оплодотворенных икринок вылупляются личинки-пескоройки. Они слепые и безобидные. Малышня зарывается в грунт и жадно поедает всю проплывающую органику. Набравшись сил, пескоройки претерпевают метаморфоз и превращаются во взрослых особей, после чего возвращаются обратно в океан. Весь процесс занимает несколько лет.
И вроде бы всё понятно. Если бы учёные, как всегда, не копнули немного глубже. Оказывается, морские миноги могут контролировать соотношение полов своего потомства! Чем голоднее и хуже живут пескоройки, тем больше среди взрослых особей будет самцов. У только что вылупившихся малышей половые гонады ещё не сформированы, и, как оказалось, на их развитие влияет качество жизни самих пескороек.
Благодаря такому механизму получается прекрасная саморегулирующаяся популяция: в плохие годы из икры выводятся самцы, поскольку они лучше переносят голод. Чтобы достичь взрослого состояния, им, что логично, нужно будет дольше накапливать питательные вещества и дольше сидеть в «детской» форме. А там, через годик, снова и снова будут приходить на нерест новые миноги. Авось, тогда еды станет побольше, и популяция сможет позволить себе производство большего числа самок. Так с течением жизни разница особей в несколько лет сравняется, а популяция личинок остается крайне живучей.
На сегодняшний день популяции миног ничего не угрожает. Во время нереста их вылавливают многие звери, птицы и даже люди, но ребятки 450 миллионов лет готовились к всякого рода подвохам — что им до нас, двуногих!
Источник:
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P.S. и я говорю не про данных существ.