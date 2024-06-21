Фантастическая работа пластического хирурга взбудоражила соцсети

Фотографии из серии "до и после" вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях.

"Неужели все должны выглядеть как супермодели? Перекроить себя на все 100%, потратить баснословную сумму, испытывать боли и рисковать здоровьем? Эта одержимость пугает меня до смерти", - возмутился пользователь.

"Страшно до ужаса... Только представьте, как удивится её муж, когда дети будут совершенно другой внешности!" - добавил второй.

Третий пошутил: "Ей понадобится новый паспорт и водительские права".

"Я не могу смириться с негативными комментариями. Факт в том, что она прекрасно выглядит. Точка. Да что с вами такое, люди?" - возразил подписчик.