FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1472 поста • 226 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Фантастическая работа пластического хирурга взбудоражила соцсети

Фантастическая работа пластического хирурга взбудоражила соцсети

Автор:
21 июня 2024 09:52
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Турция   внешность   до и после   красота   операция   пластический хирург   
984
4

Турецкая клиника Este Istanbul поделилась впечатляющим преображением свой пациентки. Кэтрин выглядит совершенно другим человеком после ринопластики и коррекции лица. Кажется, ей придётся сменить паспорт.

"Чтобы придать лицу эстетичный вид в соответствии с принципом золотого сечения, мы провели несколько хирургических операций", - пояснили в Este Istanbul.


"Сначала мы поработали над линией челюсти и добились V-образного контура. Затем сделали повторную ринопластику, чтобы гармонизировать нос с чертами лица. Мы провели блефаропластику и устранили усталый и постаревший взгляд. Также для общей эстетики лица мы сделали подтяжку щек. Наконец, удалили буккальный жир, создав более острые контуры".

Фотографии из серии "до и после" вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях.

"Неужели все должны выглядеть как супермодели? Перекроить себя на все 100%, потратить баснословную сумму, испытывать боли и рисковать здоровьем? Эта одержимость пугает меня до смерти", - возмутился пользователь.

"Страшно до ужаса... Только представьте, как удивится её муж, когда дети будут совершенно другой внешности!" - добавил второй.

Третий пошутил: "Ей понадобится новый паспорт и водительские права".

"Я не могу смириться с негативными комментариями. Факт в том, что она прекрасно выглядит. Точка. Да что с вами такое, люди?" - возразил подписчик.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Турция   внешность   до и после   красота   операция   пластический хирург   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
152k
parallax 52 минуты назад
Лучше бы генетику научились править.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
олег 8 минут назад
Какая же эта кэтрин ,это автандил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ультратрахуил 56 минут назад
Вижу фантастическую работу визажиста!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth Час назад
У 90% клиентов пластического хирурга такие результаты.
Главное - не угодить в статистику оставшихся 10%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3051 пост (2879 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

510436



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с личной охраной
Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с...
Набирающие популярность в сообществах
Артур Кларк⁠⁠ — Одиссей из Великобритании
Артур Кларк⁠⁠ — Одиссей из Великобритании
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
Вперед за призами
Вперед за призами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#новости#кошка#забавно#фильм#США#задержание#конфликт
#люди#Прикол#кот#факты#кино#Россия#собака#СССР#Еда#Пёс
#животные#Юмор#интересное#полиция#история#криминал#Ynews#Китай#машина#достопримечательность
Вперед за призами Вперед за призами 16 шокирующих работ турецких хирургов, которые буквально дарят новую внешность своим пациентам 16 шокирующих работ турецких хирургов, которые буквально дарят новую внешность своим пациентам Красота – страшная сила: 16 людей, которые злоупотребили фотошопом Красота – страшная сила: 16 людей, которые злоупотребили фотошопом 15 примеров, когда люди прибегли к пластической хирургии 15 примеров, когда люди прибегли к пластической хирургии 18 смельчаков, которые решились на пластическую операцию и не пожалели об этом 18 смельчаков, которые решились на пластическую операцию и не пожалели об этом 47-летняя жительница Петербурга скончалась в клинике пластической хирургии после 27 операций за раз 47-летняя жительница Петербурга скончалась в клинике пластической хирургии после 27 операций за раз

На что жалуетесь?

Вернуться