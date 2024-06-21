Фантастическая работа пластического хирурга взбудоражила соцсети

Турецкая клиника Este Istanbul поделилась впечатляющим преображением свой пациентки. Кэтрин выглядит совершенно другим человеком после ринопластики и коррекции лица. Кажется, ей придётся сменить паспорт.
"Чтобы придать лицу эстетичный вид в соответствии с принципом золотого сечения, мы провели несколько хирургических операций", - пояснили в Este Istanbul.
"Сначала мы поработали над линией челюсти и добились V-образного контура. Затем сделали повторную ринопластику, чтобы гармонизировать нос с чертами лица. Мы провели блефаропластику и устранили усталый и постаревший взгляд. Также для общей эстетики лица мы сделали подтяжку щек. Наконец, удалили буккальный жир, создав более острые контуры".
Фотографии из серии "до и после" вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях.
"Неужели все должны выглядеть как супермодели? Перекроить себя на все 100%, потратить баснословную сумму, испытывать боли и рисковать здоровьем? Эта одержимость пугает меня до смерти", - возмутился пользователь.
"Страшно до ужаса... Только представьте, как удивится её муж, когда дети будут совершенно другой внешности!" - добавил второй.
Третий пошутил: "Ей понадобится новый паспорт и водительские права".
"Я не могу смириться с негативными комментариями. Факт в том, что она прекрасно выглядит. Точка. Да что с вами такое, люди?" - возразил подписчик.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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