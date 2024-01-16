16 шокирующих работ турецких хирургов, которые буквально дарят новую внешность своим пациентам

Не стоит недооценивать специалистов из России и других не европейских стран

14 людей, которые решились на пластику - и вообще не пожалели

Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее

47-летняя жительница Петербурга скончалась в клинике пластической хирургии после 27 операций за раз

Как при помощи макияжа вывести женщин на новый уровень красоты

18 смельчаков, которые решились на пластическую операцию и не пожалели об этом