16 шокирующих работ турецких хирургов, которые буквально дарят новую внешность своим пациентам

К пластическим операциям можно относиться по-разному, но иногда именно хирургическое вмешательство — единственный выход для человека с каким-либо изъяном во внешности.
Турецкая клиника эстетической хирургии и косметологии Este Hospital Aesthetic Surgery наглядно показывает, как же сильно меняется внешность человека, если он попадает в надёжные и профессиональные руки хирургов. Смотрите и удивляйтесь!
Помимо ринопластики девушке сделали операцию по омоложению кожи под глазами, операцию на ямочках, подтяжку губ и темпоральный лифтинг.
4 года назад Эльмире сделали ринопластику, липосакцию подбородка, мини-подтяжку лица и подтяжку скул.
2 года назад Яне провели эстетические операции на лице, которые включили в себя ринопластику, подтяжку лица и шеи, верхнюю и нижнюю блефаропластику.
Лицо женщины спустя 4 года после ревизионной ринопластики, темпорального чек-лифтинга и операции бишектомии.
Девушка спустя 2 года после ринопластики, подтяжки лица и блефаропластики.
Вот так выглядит мужчина спустя 3 года после подтяжки челюсти, скул и бровей, а также ринопластики и операции по омоложению глаз.
Неслихан спустя год после ринопластики, подтяжки губ и чек-лифтинга.
Мужчина спустя 3 года после ринопластики, лазерной липосакции подбородка и омоложения нижних век.
Лицо девушки после года ринопластики, круговой подтяжки и операции по подтяжке нижнего века.
Мелисса спустя год после комплекса операций на лице.
Лицо Эрди спустя 2 года после операции, изменившей форму челюсти, подтяжки нижних век и ринопластики.
Так выглядит лицо женщины спустя пять лет после операции.
Женщина обратилась в клинику, чтобы исправить форму носа, но помимо этого ей провели ещё несколько эстетических процедур.
При ринопластике Энеса был использован его рёберный хрящ.
Такой результат на лице женщины получился спустя 6 месяцев после ринопластики, подтяжки губ, блефаропластики и фейслифтинга. Вот уж где точно магия вне Хогвартса!
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Сразу видно работу.
А это выше просто разводки как на черкизовском рынке с шубами.
Получается они ей волос добавили и бровей досыпали, жир убрали везде и даже на шее, шею вылечили... В общем, это мать и дочь - стандартный рекламный ход.