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16 шокирующих работ турецких хирургов, которые буквально дарят новую внешность своим пациентам

16 шокирующих работ турецких хирургов, которые буквально дарят новую внешность своим пациентам

Автор:
16 января 2024 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   до и после   красота   операция   фото   хирург   
3290
17

К пластическим операциям можно относиться по-разному, но иногда именно хирургическое вмешательство — единственный выход для человека с каким-либо изъяном во внешности.

Турецкая клиника эстетической хирургии и косметологии Este Hospital Aesthetic Surgery наглядно показывает, как же сильно меняется внешность человека, если он попадает в надёжные и профессиональные руки хирургов. Смотрите и удивляйтесь!

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Помимо ринопластики девушке сделали операцию по омоложению кожи под глазами, операцию на ямочках, подтяжку губ и темпоральный лифтинг.

4 года назад Эльмире сделали ринопластику, липосакцию подбородка, мини-подтяжку лица и подтяжку скул.

2 года назад Яне провели эстетические операции на лице, которые включили в себя ринопластику, подтяжку лица и шеи, верхнюю и нижнюю блефаропластику.

Лицо женщины спустя 4 года после ревизионной ринопластики, темпорального чек-лифтинга и операции бишектомии.

Девушка спустя 2 года после ринопластики, подтяжки лица и блефаропластики.

Вот так выглядит мужчина спустя 3 года после подтяжки челюсти, скул и бровей, а также ринопластики и операции по омоложению глаз.

Неслихан спустя год после ринопластики, подтяжки губ и чек-лифтинга.

Мужчина спустя 3 года после ринопластики, лазерной липосакции подбородка и омоложения нижних век.

Лицо девушки после года ринопластики, круговой подтяжки и операции по подтяжке нижнего века.

Мелисса спустя год после комплекса операций на лице.

Лицо Эрди спустя 2 года после операции, изменившей форму челюсти, подтяжки нижних век и ринопластики.

Так выглядит лицо женщины спустя пять лет после операции.

Женщина обратилась в клинику, чтобы исправить форму носа, но помимо этого ей провели ещё несколько эстетических процедур.

При ринопластике Энеса был использован его рёберный хрящ.

Такой результат на лице женщины получился спустя 6 месяцев после ринопластики, подтяжки губ, блефаропластики и фейслифтинга. Вот уж где точно магия вне Хогвартса!

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Метки: было стало   внешность   до и после   красота   операция   фото   хирург   
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18  комментариев
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15k
Ivan 59 минут назад
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1k
Боевой Бобр 18 минут назад
Бывает жизненная необходимость: травма, авария, несчастный случай, врожденные дефекты, в конце концов. А бывает, что очередная стареющая жиреющая простихоспади последним накладным ногтем держится за увядшую молодость.. Считаю так, в первом случае обязательно нужна поддержка и честь-хвала хирургам. Во втором случае - статья за мошенничество, причем персонал должен идти соучастниками. Потому что ложатся вечером с принцессой, а просыпаются утром с лягушкой!
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623
IOF Полчаса назад
Вот так снимают честные клиники.
Никакого макияжа, фотошопа, то же помещение, тот же свет.
Сразу видно работу.
А это выше просто разводки как на черкизовском рынке с шубами.
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9k
Роман 38 минут назад
А чего они после операции не фоткаются без косметики тоже? )
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4k
Руслан 39 минут назад
Охренеть у них шнобели
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4k
SmartCat101 41 минуту назад
что до опрерации, что после - обезьяна она и после операции обезьяна
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623
IOF 43 минуты назад
Куча макияжа, куча фотошопа, специально первая снята на широкий обьектив, вторая на портретник. Короче турки это турки, все кто был знают. Что уличные торгаши, которые впаривают х10цены на барахло, что местные хирурги волшебные, никакой разницы. Они НЕ умеют предлагать услуги/товары, не пытаясь обмануть, это у них национальная традиция.
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5k
fkamash 46 минут назад
Заодно не забывают им помыть головы, побрить, нарастить брови, накрасить, наложить фильтры.... Удобная клиника...
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 50 минут назад
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27k
Влад Час назад
Подделка документов уголовное преступление, а подделка морды почему нет? Беря в жены такую красотку ты считаешь что у тебя будут красивые, здоровые дети, а получаешь крокодилов. Это прямое нарушение принципов естественного отбора и колоссальный ущерб генофонду - прямая угроза человечеству.
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35k
Fat Lynx Час назад
Вот здесь по моему циничный пи*жёшь от турецких хирургов... Это либо родственники, либо фото из серии "20 лет спустя", только наоборот.
Получается они ей волос добавили и бровей досыпали, жир убрали везде и даже на шее, шею вылечили... В общем, это мать и дочь - стандартный рекламный ход.
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
М.Джексон и сейчас "живее всех живых" ))
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10k
sedoisever 2 часа назад
Некоторым и форму черепа поменяли...
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10k
Алексей 2 часа назад
Носы это их всё
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165
Саша 2 часа назад
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5k
Наталья 2 часа назад
Немного фотошопа тут явно присутствует. Да и вообще, не понятно.
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