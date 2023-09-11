25 бесячих фото, которые слегка вызывают раздражение

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У всех нас иногда случаются мелкие бытовые неурядицы, которые до жути бесят — или мы видим неправильно наклеенную плитку, и она начинает слегка раздражать. От этих моментов не скрыться, и с ними мы сталкиваемся ежедневно. Взглянем на несколько подобных ситуаций, которыми поделились на просторах сети.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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