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25 бесячих фото, которые слегка вызывают раздражение

25 бесячих фото, которые слегка вызывают раздражение

Автор:
11 сентября 2023 21:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Кадры   Разное   Фотографии   подборка   противно   ситуации   странное   странные фото   фото   
917
26

У всех нас иногда случаются мелкие бытовые неурядицы, которые до жути бесят — или мы видим неправильно наклеенную плитку, и она начинает слегка раздражать. От этих моментов не скрыться, и с ними мы сталкиваемся ежедневно. Взглянем на несколько подобных ситуаций, которыми поделились на просторах сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Кадры   Разное   Фотографии   подборка   противно   ситуации   странное   странные фото   фото   
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4  комментария
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30k
Serg2001 20 минут назад
Комментарий к фото
Вот даже представил картинку. Мы на втором курсе. Скидываемся из последнего на бутылочку винца. И тут такой облом. Все, парни, расходимся... Видно не судьба. Бутылку в мусорку! И тут я просыпаюсь от кошмарного сна... Потому что такого не может быть НИКОГДА... Вот реально, кто-нибудь отказывался от вина, только потому что тупо не могли его открыть? Да есть 100500 способов...)
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8k
sedoisever Полчаса назад
"Слегка раздражает" и "бесячий", как бы далеко друг от друга на шкале нервяка...
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9k
Гомерчик 38 минут назад
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