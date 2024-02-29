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Время летит: 30 удивительных примеров изношенных вещей

Время летит: 30 удивительных примеров изношенных вещей

Автор:
29 февраля 2024 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Жизнь   Разное   Фотографии   до и после   изношенность   подборка   старые вещи   фото   фотомир   
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Время идёт очень быстро и не щадит никого. Осознать это можно в разные моменты: в том числе, посмотрев на старые изношенные вещи. Пользователи сети поделились впечатляющими примерами изношенных или долго использованных предметов, которые показывают всю силу времени. Взглянем на самые яркие примеры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Жизнь   Разное   Фотографии   до и после   изношенность   подборка   старые вещи   фото   фотомир   
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