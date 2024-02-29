Время летит: 30 удивительных примеров изношенных вещей

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Время идёт очень быстро и не щадит никого. Осознать это можно в разные моменты: в том числе, посмотрев на старые изношенные вещи. Пользователи сети поделились впечатляющими примерами изношенных или долго использованных предметов, которые показывают всю силу времени. Взглянем на самые яркие примеры!
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2. "Мой коллега по работе уже 2 года использует одну и ту же бумажку, чтобы расписывать ручки"
3. "Обрезала волосы, когда мне было 16. Сейчас мне 27, и волосы потускнели по сравнению с теми"
5. 6 линий на моих ногтях, по одной на каждый сеанс химиотерапии, которые я недавно прошла
7. "Собака моей мамы открывает входную дверь сама. Вот следы её лапы, которой она обычно опирается о стену"
24. "Кофта, которую я ношу дома, пока работаю за компьютером. Солнце светит всегда на левую сторону"
25. "Фильтры для воды из системы водоснабжения на моей работе. Справа - спустя 7 дней использования"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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