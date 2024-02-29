Время летит: 30 удивительных примеров изношенных вещей

Время идёт очень быстро и не щадит никого. Осознать это можно в разные моменты: в том числе, посмотрев на старые изношенные вещи. Пользователи сети поделились впечатляющими примерами изношенных или долго использованных предметов, которые показывают всю силу времени. Взглянем на самые яркие примеры!