Бернард Барух: тайный правитель США и советник американских президентов

Финансист, биржевой игрок и один из самых влиятельных людей первой половины XX века.
Бернард Маннес Барух появился на свет 19 августа 1870 года в семье небогатого врача. Они жили в штате Южная Каролина, потом перебрались в Нью-Йорк. В 1890 году Барух окончил Сити-колледж и пошел работать младшим клерком в брокерскую контору A. A. Housman&Co. Вскоре стал брокером и партнёром фирмы.
В мире ценных бумаг, котировок и азарта, Барух чувствовал себя как рыба в воде. Он раз за разом “переигрывал” рынок и богател. К 1903 году у него уже была собственная компания Baruch Brothers, а он стал миллионером.
Большие деньги привели его в политику. В 1912 году он “сделал ставку” на президента Вудро Вильсона, профинансировал его предвыборную кампанию и не прогадал. Теперь он был “своим” в Белом доме и в 1916 году Вильсон дал ему должность в ведомстве национальной обороны. Затем Барух возглавил Военно-промышленный комитет. Уже к концу Первой мировой у него были солидные пакеты акций американских оборонных компаний - он давал им заказы на производство вооружений и военной техники и становился всё богаче. На тот момент он “стоил” больше 200 миллионов долларов.
После войны Бернард стал личным советником Вильсона по экономическим вопросам и инициировал создание Федеральной резервной системы (ФРС). Именно Барух сделал доллар главной валютой в мире. Он продолжал вкладывать деньги в политиков и помог получить президентское кресло Уоррену Хардингу, Герберту Гуверу, Франклину Рузвельту, Гарри Трумэну и Джону Кеннеди.
Он хорошо себя чувствовал даже во времена страшной Великой депрессии 1929 года. Барух заранее продал все свои акции и “переложился” в облигации. Вскоре рынок рухнул, бывшие миллионеры пошли побираться на улицу, а у Бернарда всё было ок.
В годы Второй мировой Бернард снова занялся оборонкой: получал военные контракты и подсчитывал деньги. Когда война закончилась, Барух занял должность представителя США в комиссии ООН по атомной энергии. Кстати, предлагал полностью запретить ядерное оружие и сделать атом исключительно мирным. Его не поддержали, но Барух не особенно расстроился и продолжил влиять на политику Белого дома. В 1947 году он переключился на противостояние с СССР. Об этой работе совсем мало информации, но наверняка он сделал немало. Такой вывод можно сделать по его финансам - Барух стал миллиардером. Считается, что термин “холодная война” ввёл в оборот британский писатель Джордж Оруэлл, но на самом деле его придумал и “запустил в массы” именно Бернард.
Серый кардинал США скончался в 1965 году, ему было 94 года. Его похоронили в пригороде Нью-Йорка Квинсе. У него было две дочери и сын - он умер в 1990-х. Больше об этой семье данных нет, как будто их старательно стёрли.
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Гуглим - банк банков барухов