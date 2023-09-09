Бернард Барух: тайный правитель США и советник американских президентов

Большие деньги привели его в политику. В 1912 году он “сделал ставку” на президента Вудро Вильсона, профинансировал его предвыборную кампанию и не прогадал. Теперь он был “своим” в Белом доме и в 1916 году Вильсон дал ему должность в ведомстве национальной обороны. Затем Барух возглавил Военно-промышленный комитет. Уже к концу Первой мировой у него были солидные пакеты акций американских оборонных компаний - он давал им заказы на производство вооружений и военной техники и становился всё богаче. На тот момент он “стоил” больше 200 миллионов долларов.

После войны Бернард стал личным советником Вильсона по экономическим вопросам и инициировал создание Федеральной резервной системы (ФРС). Именно Барух сделал доллар главной валютой в мире. Он продолжал вкладывать деньги в политиков и помог получить президентское кресло Уоррену Хардингу, Герберту Гуверу, Франклину Рузвельту, Гарри Трумэну и Джону Кеннеди.