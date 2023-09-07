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Байден внезапно ушел с церемонии награждения в Белом доме

Байден внезапно ушел с церемонии награждения в Белом доме

Автор:
07 сентября 2023 08:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   байден   белый дом   награждение   церемония   
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Президент США Джо Байден вновь отличился своим неоднозначным поведением. Глава государства неожиданно покинул церемонию награждения, которая состоялась в Белом доме.

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он внезапно покинул церемонию награждения в Белом доме. Об этом заявила американская газета New York Post.

Издание опубликовало кадры, на которых видно, как Байден после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора покинул церемонию, не став ждать заключительной молитвы.

«Президента Байдена обвинили в неуважении после того, как он быстро покинул Восточное крыло Белого дома перед завершением церемонии вручения Медали за отвагу ветерану войны во Вьетнаме», — отмечается в публикации NYP.

В свою очередь бывший «морской котик» Шон Райан заявил, что президент США демонстрирует «постоянное неуважение» к людям.

«Прошу прощения за мой французский… Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать», - считает Райан.

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Метки: Видео   США   байден   белый дом   награждение   церемония   
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9  комментариев
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10k
Том Сойер 49 минут назад
Да, блин - дедушка просто забыл где он находится и пошёл по привычке искать выход....
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17k
Shtoppi 6 минут назад
<<Президент США Джо Байден вновь отличился своим неоднозначным поведением.>>
------
по всей видимости в статью закралась ошибка и вместо "неадекватным", написали "неоднозначным".
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4k
Vlamir 7 минут назад
Просто "датчик возврата на базу" сработал!
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59
WIZEER 10 минут назад
Белый дом стал каким то домом престарелых. А ведь когда то над нашими генсеками смеялись.
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14k
котегRUS 12 минут назад
у самоходного вагона свои планы на этот день...
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548
ruslan d 21 минуту назад
Ну может преспичело деду ...
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13k
..: Атеист :.. 21 минуту назад
Да фигли.. какая страна, такой и президент. тьфу.
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76k
Viktor 23 минуты назад
Ну что вы хотите - старичок, пописать захотел или того хуже.
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5k
Евгений Д 24 минуты назад
А что еще они хотят от старого маразматика,
да еще и с "Альцгеймером" !
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