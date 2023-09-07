Байден внезапно ушел с церемонии награждения в Белом доме

Президент США Джо Байден вновь отличился своим неоднозначным поведением. Глава государства неожиданно покинул церемонию награждения, которая состоялась в Белом доме.
Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он внезапно покинул церемонию награждения в Белом доме. Об этом заявила американская газета New York Post.
Издание опубликовало кадры, на которых видно, как Байден после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора покинул церемонию, не став ждать заключительной молитвы.
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«Президента Байдена обвинили в неуважении после того, как он быстро покинул Восточное крыло Белого дома перед завершением церемонии вручения Медали за отвагу ветерану войны во Вьетнаме», — отмечается в публикации NYP.
В свою очередь бывший «морской котик» Шон Райан заявил, что президент США демонстрирует «постоянное неуважение» к людям.
«Прошу прощения за мой французский… Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать», - считает Райан.
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по всей видимости в статью закралась ошибка и вместо "неадекватным", написали "неоднозначным".
да еще и с "Альцгеймером" !