Байден внезапно ушел с церемонии награждения в Белом доме

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он внезапно покинул церемонию награждения в Белом доме. Об этом заявила американская газета New York Post.

Издание опубликовало кадры, на которых видно, как Байден после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора покинул церемонию, не став ждать заключительной молитвы.