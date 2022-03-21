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Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек

Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек (4 фото)

Автор:
21 марта 2022 18:11
Сообщество : Истории
Метки: Рузвельт   США   америка   концлагерь   мыло   президент   
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Во Второй мировой войне больше всего пострадали советские люди. Но был и ещё один народ, которому досталось. Американцы их просто кинули.

Франклин Делано Рузвельт - его принято считать чуть ли не спасителем и миротворцем. Ему посвящены сотни книг, фильмов, передач и везде он предстаёт как мессия. Хотя по жестокости и равнодушию к чужой жизни он не уступал самым кровавым диктаторам. Например, многие называют его главным виновником геноцида евреев в нацистской Германии.

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Точкой отсчёта можно считать 13 мая 1939 года: в тот день в Гамбурге на лайнер “Сент-Луис” собрали 931 еврея и отправили их на Кубу. Позже это назовут “рейсом обречённых”. Люди распродавали всё имущество, давали огромные взятки, лишь бы попасть на этот корабль. Но на Кубе их никто не ждал - начальник иммиграционного управления, Мануэль Бенитес украл полмиллиона долларов, которые полагались на визы беженцам. Об этом узнали в правительстве острова и визы просто аннулировали, теперь люди на лайнере плыли просто в никуда - когда они достигли острова, их развернули обратно в нацистскую Германию. Однако большей части пассажиров всё же удалось спастись: 287 человек согласилась принять Великобритания, 224 - Франция, 214 - Бельгия и 181 - Нидерланды. Некоторые их этих бедолаг позже попали в Гестапо и оказались в концлагере.

Но перед тем, как отправиться в Европу, лайнер пошёл к берегам США. И там его отогнали от морской границы военными кораблями…

Что касается Гитлера, то в его больной голове сначала зрел план просто выгнать евреев из страны. И в первую очередь, он думал об их отправке в США. Это отлично понимали и в Америке: политики даже внесли поправки в закон об миграционных квотах, теперь президент США мог менять их по своему усмотрению. Тогда администрация президента заявила, что эти вопросы они решат на конференции во французском городе Эвиан. Решения с нетерпением ждали 600 тысяч евреев, заключённых в немецких лагерях. Но их ждал шок, представитель администрации США Майкл Тэйлор заявил:

«США не будут менять для евреев иммиграционное законодательство, не ожидают этого от других стран и не считают, что какая-либо страна должна нести финансовое бремя для спасения евреев».

Через четыре месяца бесноватый фюрер устроил “Хрустальную ночь”. А ещё через несколько дней  генерал СС Рейнхард Гейдрих, национальный командир гестапо, послал срочную телеграмму в инспекторат концлагерей, а также лично начальнику каждого концлагеря, в которой приказывал:

«Отпустить тех евреев, которые могли эмигрировать в течение трех недель».

И снова ноль реакции - этих людей просто никто не ждал. Всем было всё равно. И после нескольких крупных побед, нацисты совсем обнаглели и запустили конвейер смерти в концлагерях.

Последнюю попытку договориться с западом предпринял Генрих Гиммлер. В мае 1944 года он вышел на американцев и предложил им сделку - он выпускает из концлагерей миллион евреев и помогает переправить их в США, а взамен просил: два миллиона брусков мыла, 800 тонн кофе, 200 тонн чая, а также 10 тысяч грузовых автомобилей.

Последний пункт самый критичный. Если уж совсем никак, тогда Гиммлер соглашался заменить грузовики на какао. Чтобы продемонстрировать договороспособность, глава СС приказал выпустить больше тысячи венгерских евреев и переправить их к границе со Швейцарией. Всё, процесс пошёл, можно было избежать смерти миллиона человек…

Но Рузвельт сказал “Нет”. Он не собирался что-то делать ради спасения этих людей. Поэтому вина за геноцид лежит не только на нацистах. Ситуацию можно было изменить, но никому до этого не было дела.

Поэтому когда американцы прославляют своего президента, говорят о демократии, свободе и уважении к личности - можно напомнить им их недавнюю историю. Там было много жутких фактов. Заодно можно напомнить последние три десятилетия: бомбёжки Югославии, уничтожение Ирака, вторжение в Афганистан, войны в Сирии и Ливии… Перечислять можно долго. Народам этих стран американская “демократия и свобода” не принесла ничего кроме мучений и смерти.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рузвельт   США   америка   концлагерь   мыло   президент   
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куджо Час назад
Уж столько внимание президента, да они там никто. Байден а нет смысл обзывать он марионетка, как и любой президент США. Ни ч они не решают.
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68k
Максим Полчаса назад
Все это конечно интересно.. Но главное не забывать об одном..Гитлера создали, спонсировали и направили на СССР банковские круги США и их правительство.. им была нужна мировая война для выхода из кризиса и великой депрессии. Так что евреи, ну это реально смешно.
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