Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек

Точкой отсчёта можно считать 13 мая 1939 года: в тот день в Гамбурге на лайнер “Сент-Луис” собрали 931 еврея и отправили их на Кубу. Позже это назовут “рейсом обречённых”. Люди распродавали всё имущество, давали огромные взятки, лишь бы попасть на этот корабль. Но на Кубе их никто не ждал - начальник иммиграционного управления, Мануэль Бенитес украл полмиллиона долларов, которые полагались на визы беженцам. Об этом узнали в правительстве острова и визы просто аннулировали, теперь люди на лайнере плыли просто в никуда - когда они достигли острова, их развернули обратно в нацистскую Германию. Однако большей части пассажиров всё же удалось спастись: 287 человек согласилась принять Великобритания, 224 - Франция, 214 - Бельгия и 181 - Нидерланды. Некоторые их этих бедолаг позже попали в Гестапо и оказались в концлагере.

Но перед тем, как отправиться в Европу, лайнер пошёл к берегам США. И там его отогнали от морской границы военными кораблями…

Что касается Гитлера, то в его больной голове сначала зрел план просто выгнать евреев из страны. И в первую очередь, он думал об их отправке в США. Это отлично понимали и в Америке: политики даже внесли поправки в закон об миграционных квотах, теперь президент США мог менять их по своему усмотрению. Тогда администрация президента заявила, что эти вопросы они решат на конференции во французском городе Эвиан. Решения с нетерпением ждали 600 тысяч евреев, заключённых в немецких лагерях. Но их ждал шок, представитель администрации США Майкл Тэйлор заявил:

«США не будут менять для евреев иммиграционное законодательство, не ожидают этого от других стран и не считают, что какая-либо страна должна нести финансовое бремя для спасения евреев».