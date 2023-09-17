С "Лолитой" по Америке

Сколько веревочке не виться... В 1944 году Фрэнка снова арестовали. Ему было предъявлено обвинение в растлении пяти несовершеннолетних девочек. Ла Саль отправился в тюрьму на пять лет.

Жена Фрэнка, Дороти Дэйр, которая была младше его на 24 года, подала на развод.

15 января 1948 года Фрэнк был досрочно освобожден за примерное поведение из тюрьмы штата Трентон. Свободная Америка снова распахнула свои бескрайние просторы перед многоликим механиком. Ла Саль забрал у знакомого свою машину и отправился по стране.

Перепуганной до полусмерти Флоренс злодей представился агентом ФБР - его проверенная, ни разу не подводившая, маска. Ла Саль заявил девочке, что она обязана периодически сообщать ему обо всем, что происходит в ее доме, иначе он отправит ее в исправительную школу.

Флоренс послушно выполняла все поручения "агента ФБР". Между тем, механик тщательно готовился к похищению.

15 июня 1948 года все было готово. Фрэнк велел девочке сказать матери, будто отец двух ее школьных друзей везет своих ребятишек в Атлантик-Сити на неделю и приглашает с собой Флоренс. Элла Хорнер ничего не заподозрила, и Фрэнк как ни в чем ни бывало увез школьницу с собой.