С "Лолитой" по Америке

Сердце девочки сжалось: может, кто-нибудь видел? Нет, никто не видел. Фууух! Пронесло! Она справилась.
Флоренс спрятала блокнот под платье и направилась к выходу из магазина. Кассирша ей улыбнулась, но вот дяденька у дверей смотрел странно. Вроде бы, он не охранник, чего ему так смотреть на нее?
Кто же он?
Флоренс было пять лет, когда ее отец Рассел Хорнер повесился в сарае для садового инвентаря на заднем дворе дома. Это произошло промозглой осенью 1943 года в городке Камден штата Нью-Джерси.
После смерти отца воспитанием Флоренс занимались ее мать Элла Хорнер и сводная сестра Сьюзан.
В 1948 году Флоренс исполнилось десять лет. Девочка ходила в пятый класс начальной школы. Училась в основном на "отлично". У общительной и веселой Флоренс было много подруг, с которыми она обожала играть после школы.
В тот мартовский день 1948 года какая-то из подруг Флоренс предложила опасную, но невероятно захватывающую игру. Нужно было украсть из магазина Woolworths записную книжку. Цена этой книжке - пять центов, сущие пустяки, и девочки были уверены, что даже если воровку и поймают, то сразу же отпустят. Кто будет наказывать ребенка за пять центов?
Потянули жребий. Короткая спичка досталась Флоренс, и девочка отправилась в магазин. Школьница благополучно пронесла блокнот мимо кассы, направилась было к подругам, но тут ее остановил мужчина в шляпе.
Звали этого человека Фрэнк Ла Саль.
Фрэнк словно бы сошел со страниц детективных романов Джеймса Хедли Чейза. 51 год, механик, авантюрист с кучей псевдонимов. Кем он только себя не называл: и Фрэнком Уорнером, и Фрэнком Лапланте, и Фрэнком Робинсоном, и Фрэнком О'Кифом, и Фрэнком Фоггом, и Гарри Паттерсоном. В каждом штате Ла Саль представлялся новым именем. Оно и понятно - ему было что скрывать.
Типичный американский бродяга 40-50-х годов, который отличался от настоящего, босоногого, бродяги только тем, что у него были шляпа, приличные туфли и автомобиль, на котором он колесил по штатам, пользуясь знаменитой американской свободой и обтяпывая свои темные делишки.
А темных делишек за Фрэнком водилось немало. С июня 1938 года Ла Саль неоднократно привлекался к суду и сидел в тюрьме за непристойное поведение, за двоеженство, мошенничество с чеками, за нападение, за побои, за наезд на пешехода, за невыплату алиментов дочери... Полиция Сент-Луиса пыталась доказать причастность Фрэнка к похищению и торговле людьми, а также за нападения на несовершеннолетних. Ла Салю удалось выкрутиться, и он отправился дальше колесить по Америке.
Сколько веревочке не виться... В 1944 году Фрэнка снова арестовали. Ему было предъявлено обвинение в растлении пяти несовершеннолетних девочек. Ла Саль отправился в тюрьму на пять лет.
Жена Фрэнка, Дороти Дэйр, которая была младше его на 24 года, подала на развод.
15 января 1948 года Фрэнк был досрочно освобожден за примерное поведение из тюрьмы штата Трентон. Свободная Америка снова распахнула свои бескрайние просторы перед многоликим механиком. Ла Саль забрал у знакомого свою машину и отправился по стране.
Перепуганной до полусмерти Флоренс злодей представился агентом ФБР - его проверенная, ни разу не подводившая, маска. Ла Саль заявил девочке, что она обязана периодически сообщать ему обо всем, что происходит в ее доме, иначе он отправит ее в исправительную школу.
Флоренс послушно выполняла все поручения "агента ФБР". Между тем, механик тщательно готовился к похищению.
15 июня 1948 года все было готово. Фрэнк велел девочке сказать матери, будто отец двух ее школьных друзей везет своих ребятишек в Атлантик-Сити на неделю и приглашает с собой Флоренс. Элла Хорнер ничего не заподозрила, и Фрэнк как ни в чем ни бывало увез школьницу с собой.
Поначалу Ла Саль заставлял Флоренс писать матери письма. В посланиях девочка сообщала, что все у нее хорошо, отдых интересный, но он продлится дольше, чем планировалось ранее - до 31-го июля.
31 июля 1948 года Элла Хорнер получила последнее письмо от дочери. Отдых опять затягивался! Элла наконец-то поняла, что дело неладно и отправилась в полицию.
К 4 августа стражи порядка смогли установить адрес отправителя писем в Атлантик-Сити. Прибыв на место, детективы нашли пустой дом, в котором находилось два чемодана с мужской и детской одеждой, а также фотография Флоренс Хорнер. Девочка сидела на качелях и улыбалась. Снимок явно был сделан в студийных условиях.
Между тем, автомобиль с Фрэнком и Флоренс уже давно мчался по пыльным дорогам мимо бескрайних полей кукурузы, огороженных колючей проволокой пастбищ и лесов.
Останавливались в мотелях в небольших городках. Фрэнк везде использовал разные псевдонимы, но неизменно называл себя отцом девочки.
Надолго задержались в Балтиморе штата Мэриленд. Здесь Ла Саль добился зачисления Флоренс в католическую гимназию. Конечно, девочка поступила в школу не под своим настоящим именем: Фрэнк придумал ей псевдоним "Мадлен Ла Плант".
Ла Саль понимал, что в гимназии Флоренс может "сболтнуть лишнего" или попытаться сбежать. Чтобы этого не произошло, преступник пригрозил девочке пистолетом.
В апреле 1949 года Фрэнк решил, что в Балтиморе становится опасно. Флоренс и ее похититель снова отправились в путешествие по Америке. Остановились в Далласе штата Техас, где Ла Саль снял трейлер в трейлерном парке.
Здесь девочка пошла в школу под собственным именем - Флоренс, но под вымышленной фамилией Планетт.
В школе у Флоренс появилась близкая подруга, которой девочка как-то призналась, что дяденька, с которым она живет, ей вовсе не отец. Подруга не придала этой информации значения.
Немного позднее Рут Джениш, соседка Ла Саль по трейлерному парку, обратила внимание, что Фрэнк ведет себя с девочкой совсем не как с дочерью. Рут пыталась поговорить с Флоренс о ее "отце", но девочка замкнулась в себе.
В марте 1950 года Рут Джениш с супругом решили уехать в Калифорнию искать работу. Рут предложила Ла Салю отправиться с ними, и тот согласился.
В Калифорнии Джениш смогла установить контакт с девочкой, и та ей все рассказала. Женщина позвонила матери Флоренс, но не дозвонилась (впоследствии выяснилось, что Элла Хорнер просрочила платежи за телефон). Зато у старшей сестры Сьюзен телефон работал. Именно Сьюзен сообщила ФБР о местонахождении сестры.
22 марта 1950 года в съемную квартиру Ла Саля нагрянула полиция. Фрэнк заявил, что он является отцом Флоренс, но его уловки были напрасными. Похититель был арестован и отправлен в Нью-Джерси для суда.
1 апреля в аэропорту Филадельфии Флоренс была передана ее матери Элле Хорнер. Девочка пробыла в плену у злодея 21 месяц.
Суд над Ла Салем состоялся уже 3 апреля. Преступник был признан виновным в нарушении общественной нравственности, в похищении и неоднократном изнасиловании несовершеннолетней и приговорен к 35 годам заключения в тюрьме штата Трентон без права на досрочное освобождение.
Увы, дальнейшая судьба Флоренс Хорнер, казалось бы, вырванной из лап чудовища, была трагичной. 18 августа 1952 года в возрасте 15 лет девочка погибла в автомобильной аварии. Флоренс, по всей видимости, сама управляла легковым автомобилем, который врезался в кузов припаркованного у дороги грузовика.
Похититель узнал о смерти Флоренс из газет и прислал из тюрьмы букет цветов. Элла и Сьюзен Хорнер выкинули букет в помойку.
22 марта 1966 года 69-летний Фрэнк Ла Саль умер в тюрьме от атеросклероза. Никто не пришел на его похороны.
История Флоренс Хорнер вдохновила писателя Владимира Набокова на написание его знаменитого романа "Лолита".
Так сложилась судьба девочки, жизнь которой была уничтожена негодяем, который должен был сгнить в тюрьме еще в первый раз, но почему-то был выпущен на свободу...
А кто должен был прийти на похороны в тюрьме?