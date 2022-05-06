На место пресс-секретаря Белого дома вместо Псаки взяли негритянку и открытую лесбиянку

Теперь выступления американской «говорящей головы» станут ещё веселей.
Дженнифер Псаки давно и прочно обосновалась в Белом доме. Карьеру начала ещё при Обаме в качестве заместителя пресс-секретаря. Хотя если следовать их моде на феминизм, надо говорить пресс-секретарша или секретарка… Ну, им видней - мы будем говорить по-человечески.
Потом она стала помощником президента по коммуникациям, чуть позже - официальным представителем Госдепа, а 20 января 2021 угнездилась на должности пресс-секретаря.
За всё это время она наплодила кучу мемов:
«Я сама не знаю, что это, я просто читаю этот текст. Но я уточню у моих коллег».
«Природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию».
«Барак Обама подпишет закон? Да, еще вчера».
И множество других перлов. Она постоянно путалась в географии, считала, что Астраханская область граничит с Украиной и рассказывала про море в Белоруссии.
Знатно отжигала, не хуже деда Джо.
А теперь её отправляют на незаслуженный отдых. И уже подыскали ей замену. Знакомьтесь -
чёрный властелин Карин Жан-Пьер.
Активистка ЛГБТ и политический деятель гаитянского происхождения. С 2021-го года была заместителем пресс-секретаря, теперь вот грамотно подсидела Псаки и вышла на первый план. В пресс-релизе о её назначении особо подчёркивается, что она станет первой темнокожей женщиной и первой лесбиянкой, которая займёт эту должность. Видимо, для партии демократов это очень значимые заслуги.
Джо Байден одобряет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Внутри США зомбаки которым надо только жрать.
Внешние дела этих зомбаков не интересуют.
Говори что хочешь про дела в мире, зомбаки географию не разумеют.
А внутренними делами США никто не занимается и не стравливает их изнутри. Лафа.