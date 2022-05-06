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На место пресс-секретаря Белого дома вместо Псаки взяли негритянку и открытую лесбиянку

На место пресс-секретаря Белого дома вместо Псаки взяли негритянку и открытую лесбиянку

Автор:
06 мая 2022 14:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джен Псаки   Джо Байден   США   белый дом   демократы   политика   президент   пресс-секретарь   
2798
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Теперь выступления американской «говорящей головы» станут ещё веселей.

Дженнифер Псаки давно и прочно обосновалась в Белом доме. Карьеру начала ещё при Обаме в качестве заместителя пресс-секретаря. Хотя если следовать их моде на феминизм, надо говорить пресс-секретарша или секретарка… Ну, им видней - мы будем говорить по-человечески.

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Потом она стала помощником президента по коммуникациям, чуть позже - официальным представителем Госдепа, а 20 января 2021 угнездилась на должности пресс-секретаря.

За всё это время она наплодила кучу мемов:

«Я сама не знаю, что это, я просто читаю этот текст. Но я уточню у моих коллег».

«Природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию».

«Барак Обама подпишет закон? Да, еще вчера».

И множество других перлов. Она постоянно путалась в географии, считала, что Астраханская область граничит с Украиной и рассказывала про море в Белоруссии.

Знатно отжигала, не хуже деда Джо.

А теперь её отправляют на незаслуженный отдых. И уже подыскали ей замену. Знакомьтесь - чёрный властелин Карин Жан-Пьер.

Активистка ЛГБТ и политический деятель гаитянского происхождения. С 2021-го года была заместителем пресс-секретаря, теперь вот грамотно подсидела Псаки и вышла на первый план. В пресс-релизе о её назначении особо подчёркивается, что она станет первой темнокожей женщиной и первой лесбиянкой, которая займёт эту должность. Видимо, для партии демократов это очень значимые заслуги.

Джо Байден одобряет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джен Псаки   Джо Байден   США   белый дом   демократы   политика   президент   пресс-секретарь   
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26  комментариев
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5k
Григорий Бабкин 2 часа назад
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1k
Motorola 12 минут назад
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1k
Sergius SPb 20 минут назад
Пф, пиндосы все давно просчитали.
Внутри США зомбаки которым надо только жрать.
Внешние дела этих зомбаков не интересуют.
Говори что хочешь про дела в мире, зомбаки географию не разумеют.
А внутренними делами США никто не занимается и не стравливает их изнутри. Лафа.
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23k
ПаганецЪ Полчаса назад
Дамы и господа! В нашем бл@дском цирке на арене новый клоун!!!
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1k
emporio_ss Полчаса назад
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1
Владимир Ант Полчаса назад
Россия наносит ответный удар и назначает пресс секретарем Медведева
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−46
Insaid From Полчаса назад
с..ка все персонажи как из очень страшного кино
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3k
Frank Borman Полчаса назад
Это лицо нынешней Америки. Ох@евшие афронегры, сексуальные извращенцы и выродки, тоталитарное полицейское государство, во внешней политике - фашистская империя.
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10k
Zемляк 38 минут назад
Да у них что ни Псаки так Кандализа. Хороших людей так не назовут.
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1k
Pioner76 53 минуты назад
Куда катимся...
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
Еще одну япанашку лет 10 терпеть...да когда это все кончится сцк..
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158
Andrew Belaks ☭Cheкаво☭ZV☭ 37 минут назад
А зачем её терпеть/не терпеть - она же нифига не решает)
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83
Alex Час назад
Тупой и еще тупее.
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493
Сергей Головин Час назад
У них там эти ЛГБТшники и прочая шушера просто пролезла во власть и получила ее. Обычным людом теперь управляют конченные пи.д--асы, которые отличаются неуемной энергией, пиаром и ложью во всем без ограничений. Но так как это люди без будущего, то они и катят Европу вместе с США прямо в ад.
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1k
Mil-ast Час назад
Вообще не о чём.
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69
eutace Час назад
властям и капиталистам нужны и выгодны такие фрики - потому что они меньше всего представляют опасности для них
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382
Hryundel Час назад
Вот что станет с Европой через тысячелетие. ТАПКИ В ГОРУ, В МОЙ КОМЕНТ. Даже уверен, будет очень много минусов.
Ссылка www.youtube.com
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868
СанТимм 2 часа назад
Вместо милой "ипанашки" взяли конченое "ипанько".
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33
Евгений Давыдов 2 часа назад
А к ней в помошники взяли [мат]!
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443
Просто прохожий 2 часа назад
В зоопарке всё возможно, одно животное возглавляет зоопарк, а другие играют в "фашистскую демократию".
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10k
Мистер Фикс 2 часа назад
Сменили банальную дуру на гуталиновую извращенку
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5k
Shtoppi 3 часа назад
Почему в жизни, все лесбиянки такие страшные, а не как в кино?))))
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