На место пресс-секретаря Белого дома вместо Псаки взяли негритянку и открытую лесбиянку

Потом она стала помощником президента по коммуникациям, чуть позже - официальным представителем Госдепа, а 20 января 2021 угнездилась на должности пресс-секретаря.

За всё это время она наплодила кучу мемов:

«Я сама не знаю, что это, я просто читаю этот текст. Но я уточню у моих коллег».

«Природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию».

«Барак Обама подпишет закон? Да, еще вчера».

И множество других перлов. Она постоянно путалась в географии, считала, что Астраханская область граничит с Украиной и рассказывала про море в Белоруссии.