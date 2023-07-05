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Хантер Байден находился в Белом доме до того, как там обнаружили белый порошок

Хантер Байден находился в Белом доме до того, как там обнаружили белый порошок

Автор:
05 июля 2023 12:23
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Хантер Байден   америка   белый дом   интересное   порошок   фото   
1981
11

В воскресенье вечером в Белом доме обнаружили белый порошок. Белый дом эвакуировали, а позже предварительный тест показал положительный результат на кокаин.

В Белом доме неспокойно. В настоящее время секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на территории Белого дома. Газета The Washington Post пишет, что белым веществом оказался кокаин. После этого была объявлена эвакуация Белого дома.

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Газета New York Post пишет, что в воскресенье в Белом доме президента Джл Байдена не было. В пятницу сын американского президента Джо Байдена Хантер был в Белом доме. После этого он отправился на праздничные выходные с отцом.

Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные, - пишет издание.

Хантер Байден известен не только благодаря своему отцу. Он неоднократно попадал в скандалы связанные с наркотиками. В 2018 году Хантер Байден устроил загул в Лас-Вегасе. В 2019 году к сотрудникам ФБР попал ноутбук Хантера, на котором оказался полный фотоотчёт о похождениях молодого человека.

Пользователи Twitter отреагировали на новость мемами.

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Метки: США   Хантер Байден   америка   белый дом   интересное   порошок   фото   
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9  комментариев
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18k
сеньор Леонсио Час назад
Вывернутся даже если у Бидона в жопе найдут ещё 5 кило, как всегда,скажут, что новичок это и рука кремля напихала.
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7k
Marlboro 9 минут назад
Как тут не вспомнить классику :)
Ссылка youtu.be
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10k
Юрий Полчаса назад
Со старого песок сыпется в белом доме, с молодого - кокаин.
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2k
Руслан Полчаса назад
Что ещё нужно сделать этой семейке, чтобы членов этой шайки уже закрыли на пожизненное? Где либерота, у которой "а вот зато в США..."?
Мне кажется, что самый хороший финал у всей этой банды, которая спонсирует Зелибобу в том числе, будет такой: Бидон помрёт от старости, не дожив до выборов и на него повесят всех собак. Сынулю найдут умершим от передоза, а Зелибобу грохнут, повесив всё на русских, как всегда. Ну только так этот Гордиев узел можно разрубить. Натворили СТОЛЬКО, что просто вот так откатить назад ужЕ не получится.
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54k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
для какого города? 10% для большого парня написано
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98
устал я от вас dima423 Час назад
Комментарий к фото
Так то американцы писали... этот сброд английского не знает.
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14k
Shtoppi 2 часа назад
мне кажется что после того как банда байдена покинет белый дом, там нужно будет проводить бактериологическую, биологическую очистку и не один раз подряд. настолько это семейка грязная во всех смыслах.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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