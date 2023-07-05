Хантер Байден находился в Белом доме до того, как там обнаружили белый порошок

В воскресенье вечером в Белом доме обнаружили белый порошок. Белый дом эвакуировали, а позже предварительный тест показал положительный результат на кокаин.
В Белом доме неспокойно. В настоящее время секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на территории Белого дома. Газета The Washington Post пишет, что белым веществом оказался кокаин. После этого была объявлена эвакуация Белого дома.
Газета New York Post пишет, что в воскресенье в Белом доме президента Джл Байдена не было. В пятницу сын американского президента Джо Байдена Хантер был в Белом доме. После этого он отправился на праздничные выходные с отцом.
Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные, - пишет издание.
Хантер Байден известен не только благодаря своему отцу. Он неоднократно попадал в скандалы связанные с наркотиками. В 2018 году Хантер Байден устроил загул в Лас-Вегасе. В 2019 году к сотрудникам ФБР попал ноутбук Хантера, на котором оказался полный фотоотчёт о похождениях молодого человека.
Пользователи Twitter отреагировали на новость мемами.
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