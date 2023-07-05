Хантер Байден находился в Белом доме до того, как там обнаружили белый порошок

Газета New York Post пишет, что в воскресенье в Белом доме президента Джл Байдена не было. В пятницу сын американского президента Джо Байдена Хантер был в Белом доме. После этого он отправился на праздничные выходные с отцом.

Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные, - пишет издание.

Хантер Байден известен не только благодаря своему отцу. Он неоднократно попадал в скандалы связанные с наркотиками. В 2018 году Хантер Байден устроил загул в Лас-Вегасе. В 2019 году к сотрудникам ФБР попал ноутбук Хантера, на котором оказался полный фотоотчёт о похождениях молодого человека.

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