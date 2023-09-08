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Когда стало даже лучше, чем было до ремонта: работы наших любимых улучшателей

Когда стало даже лучше, чем было до ремонта: работы наших любимых улучшателей

Автор:
08 сентября 2023 06:45
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер   починил   смех   
3335
16

Этот пост насквозь пропитан иронией и сарказмом, но это не отменяет гениальные решения авторов данных шедевров. Вы бы сами до такого додумались?

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер   починил   смех   
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5  комментариев
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17k
Сергей 2 часа назад
Суровый российский кемпер с вынесенным сортиром,где можно курить))))
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17k
Сергей 41 минуту назад
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1k
Игорь Меншиков Час назад
Хозяин машины гипсокартонщик
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Richard

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