Когда стало даже лучше, чем было до ремонта: работы наших любимых улучшателей

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Этот пост насквозь пропитан иронией и сарказмом, но это не отменяет гениальные решения авторов данных шедевров. Вы бы сами до такого додумались?
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