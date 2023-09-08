Когда стало даже лучше, чем было до ремонта: работы наших любимых улучшателей

Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё

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Улучшатели снова в деле: удивительные решения инженеров 80-го уровня

Принимай работу, я починил: весёлые истории из рубрики "И так сойдёт"

Казалось бы, ситуация патовая, но они нашли из неё выход

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