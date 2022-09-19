FISHKINET
Сообщество Юмор 15617 постов • 3040 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности

Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности

Автор:
19 сентября 2022 16:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдёт   инженер   мастер   починил   прикол   работа   сломал   смех   
2391
16
Наши любимые инженеры из народа снова решили порадовать пользователей Фишек своими "гениальными" работами. Порция хорошего настроения вам обеспечена - факт!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   и так сойдёт   инженер   мастер   починил   прикол   работа   сломал   смех   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Levyathan Час назад
А что не так на этой картинке? Не понял. У меня такой же топорик живет в машине. На фото основной ручки не хватает. Довольно функциональная штука.Там еще лопатка есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
19k
Lesha86 Полчаса назад
Вполне нормально тут всё. К выключателю приходят фаза, ноль, земля. Так же фаза, ноль и земля уходят на светильник. Фаза через выключатель, а нули и земли скруткой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82243



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
Набирающие популярность в сообществах
Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое
Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое
Попутчики, которым очень хочется помочь выйти раньше
Попутчики, которым очень хочется помочь выйти раньше
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#страна#в мире#кино#Приколы#забавно#интересное#удивительно
#история#интересно#СССР#животные#факты#подборка#позитив#дети#познавательно
#люди#фотографии#прикол#Россия#картинки#Еда#Ynews#утро
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт" Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт" Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога Надежно — и точка, или работы горе-мастеров в стиле "И так сойдет" Надежно — и точка, или работы горе-мастеров в стиле "И так сойдет"

На что жалуетесь?

Вернуться