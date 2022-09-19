Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности

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Наши любимые инженеры из народа снова решили порадовать пользователей Фишек своими "гениальными" работами. Порция хорошего настроения вам обеспечена - факт!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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