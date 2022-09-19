Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности

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Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений

Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили

Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога

Надежно — и точка, или работы горе-мастеров в стиле "И так сойдет"