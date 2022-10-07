Подборка из серии "Я починил", или когда инженерам от Бога становится скучно

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У этих ребят руки растут из правильного места, но всё портит их лень. Она настолько развита, что бедолаги не могут ей противостоять. Только посмотрите на их "шедевры". Как они до этого додумались?
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14. Можно в сварку поиграть, когда ключ повернётся на соседнюю клемму! А если повезёт, то, и в пожарных...
Источник:
АНТИФИШКИ
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