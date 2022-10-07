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Подборка из серии "Я починил", или когда инженерам от Бога становится скучно

Подборка из серии "Я починил", или когда инженерам от Бога становится скучно

Автор:
07 октября 2022 10:53
Метки: Прикол   Юмор   житейская хитрость   и так сойдет   инженер   лайфхак   починил   смех   
1688
17
У этих ребят руки растут из правильного места, но всё портит их лень. Она настолько развита, что бедолаги не могут ей противостоять. Только посмотрите на их "шедевры". Как они до этого додумались?
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   житейская хитрость   и так сойдет   инженер   лайфхак   починил   смех   
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Егор 12 минут назад
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Richard

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