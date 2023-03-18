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Выглядит надёжно: удивительные примеры русского "Авось пронесёт"

Выглядит надёжно: удивительные примеры русского "Авось пронесёт"

Автор:
18 марта 2023 07:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер   инженер от бога   починил   смех   
2142
16

Очередные свежие примеры из серии "И так сойдёт", которыми поделились пользователи соцсетей. Да, человеческая смекалка и пофигизм не знает границ!

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер   инженер от бога   починил   смех   
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3  комментария
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8k
Copycat 45 минут назад
скотч, кабельные стяжки, изолента наше всё
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1k
rudenkov Минуту назад
А почему Валера, а не Вася?
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62k
Дворняга 18 минут назад
Офис, коридор в подсобку уборщицы
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