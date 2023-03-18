Выглядит надёжно: удивительные примеры русского "Авось пронесёт"

2142
16
Очередные свежие примеры из серии "И так сойдёт", которыми поделились пользователи соцсетей. Да, человеческая смекалка и пофигизм не знает границ!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Нет ничего столь постоянного, чем временное: убойные кадры из серии "И так сойдёт"
- Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня
- Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности
- Подборка из серии "Я починил", или когда инженерам от Бога становится скучно
- Наши руки не для скуки: примеры работ городских изобретателей
Новости партнёров