Выглядит надёжно: удивительные примеры русского "Авось пронесёт"

Новый скафандр NASA для полёта на Луну

Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности

Нет ничего столь постоянного, чем временное: убойные кадры из серии "И так сойдёт"

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Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня

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