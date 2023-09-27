Смотри, я починил: очередные шедевры от рукастых людей

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Эти ребята не перестают нас удивлять. Только посмотрите, что они отчебучили на этот раз!
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Это абсолютно нормальная практика. После появления этого материала, всегда при уборочной запенивают бортовые грузовики, перевозящие зерно. Естественно, не из баллончиков.
Есть, конечно, специальные кузова для зерна, но где их столько наберешься?
А в детстве (в 70-х), когда пены еще не было у нас, все обочины в сельской местности в конце лета были просыпавшимся зерном засыпаны были.
Дня 4 оно у меня так проездило пока не доперся до леруахи чтобы купить тупое колесико за 150р)))
Зачем чинил? Реально можно без одного упасть но хуже всего ушатать новый ламинат)
Непонятно расстояние между швеллерами, но по ним всяко удобнее закатить/скатить сумку-тележку, коляску или подобное колесное средство, чем по ступеням.