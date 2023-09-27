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Смотри, я починил: очередные шедевры от рукастых людей

Смотри, я починил: очередные шедевры от рукастых людей

Автор:
27 сентября 2023 19:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер   починил   смех   
2760
16

Эти ребята не перестают нас удивлять. Только посмотрите, что они отчебучили на этот раз!

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер   починил   смех   
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17  комментариев
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5k
Сергей Семенов Час назад
>>> 4. Монтажная пена - незаменимая штука при перевозке сыпучих грузов

Это абсолютно нормальная практика. После появления этого материала, всегда при уборочной запенивают бортовые грузовики, перевозящие зерно. Естественно, не из баллончиков.
Есть, конечно, специальные кузова для зерна, но где их столько наберешься?
А в детстве (в 70-х), когда пены еще не было у нас, все обочины в сельской местности в конце лета были просыпавшимся зерном засыпаны были.
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1k
Николай 20 минут назад
Я чинил кресло как на последней фотке.
Дня 4 оно у меня так проездило пока не доперся до леруахи чтобы купить тупое колесико за 150р)))
Зачем чинил? Реально можно без одного упасть но хуже всего ушатать новый ламинат)
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5k
Сергей Семенов 53 минуты назад
>>> 13. Бонус за безумный трюк

Непонятно расстояние между швеллерами, но по ним всяко удобнее закатить/скатить сумку-тележку, коляску или подобное колесное средство, чем по ступеням.
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908
labus Час назад
петли срезаны!
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18k
тов.Suhov Час назад
Вполне приемлемое решение, когда дверь пришлось срезать с петель (видно на фото), а сварки рядом не оказалось.
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19k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Видно же, что петли отрезаны. Вероятно, есть петли с другой стороны.
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1k
Victor 2 часа назад
личинка замка на захлопывания двери поворачивается
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3k
fkamash 2 часа назад
Что в этой подборке делает запененый камаз?
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