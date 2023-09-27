Смотри, я починил: очередные шедевры от рукастых людей

Красота, да и только

Когда стало даже лучше, чем было до ремонта: работы наших любимых улучшателей

Инженеры из народа, которые продолжают удивлять окружающих

Выглядит надёжно: удивительные примеры русского "Авось пронесёт"

Принимай работу, я починил: весёлые истории из рубрики "И так сойдёт"

Одни из лучших инженерных решений, которые здесь только были