Принимай работу, я починил: весёлые истории из рубрики "И так сойдёт"

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Перед нами очередное наглядное доказательство, что в России живут самые находчивые и рукастые люди. Не верите? Тогда скорее посмотрите на их шедевры! Гениально!
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только автору поста неизвестен смысл этого технического решения, потому что он или искусственный интеллект, что сомнительно, так как искусственный интеллект нашел бы аналогии в своей базе, или скорее всего никогда не жил на территории России или СССР.
обычно это была картошка не нитке привязанная к окну.а это дружелюбные соседи усовершенствовали оконный беспокоиватель, работающий от ветра.