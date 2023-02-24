FISHKINET
Сообщество Юмор 16480 постов • 3454 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Принимай работу, я починил: весёлые истории из рубрики "И так сойдёт"

Принимай работу, я починил: весёлые истории из рубрики "И так сойдёт"

Автор:
24 февраля 2023 15:06
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер   инженер от бога   починил   смех   
2745
18

Перед нами очередное наглядное доказательство, что в России живут самые находчивые и рукастые люди. Не верите? Тогда скорее посмотрите на их шедевры! Гениально!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер   инженер от бога   починил   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Александр 2 часа назад
Австралия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Copycat 14 минут назад
Если это работает то уже хорошо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 18 минут назад
Тут по моему всё понятно! Отвес для калитки. Пружины нет, отвесом подпирается!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash 55 минут назад
Красиво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Соломей Час назад

только автору поста неизвестен смысл этого технического решения, потому что он или искусственный интеллект, что сомнительно, так как искусственный интеллект нашел бы аналогии в своей базе, или скорее всего никогда не жил на территории России или СССР.
обычно это была картошка не нитке привязанная к окну.а это дружелюбные соседи усовершенствовали оконный беспокоиватель, работающий от ветра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor Час назад
Я примерно так ножницы вытащил, приводил в порядок - оказались фирмы Solingen, почистил, подправил - вещь! Примерно такие.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
−32
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91750



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и...
Депутат не встал во время исполнения гимна России и поплатился
Депутат не встал во время исполнения гимна России и поплатился
Набирающие популярность в сообществах
Это же ПУКС
Это же ПУКС
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
10 подарков для мужчин с технической составляющей
10 подарков для мужчин с технической составляющей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чего только не случилось!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#Прикол#интересное#США#истории#новости#познавательно#отношения
#интересно#в мире#забавно#подборка#наука#природа#кино#слава#Москва
#факты#животные#люди#картинки#Приколы#знаменитости#Китай#Ynews#Япония
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Подборка из серии "Я починил", или когда инженерам от Бога становится скучно Подборка из серии "Я починил", или когда инженерам от Бога становится скучно Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня Руки не для скуки, или ТОП сумасшедших поделок инженеров 80-го уровня Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили

На что жалуетесь?

Вернуться