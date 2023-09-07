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Инженеры и экономисты: каждый третий российский курьер имеет высшее образование

Инженеры и экономисты: каждый третий российский курьер имеет высшее образование

Автор:
07 сентября 2023 18:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Высшее образование   зароботок   курьер   работа   специальность   студент   
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Но вместо работы по специальности, гоняют по улицам на самокатах.

Каждый третий курьер «Яндекс. Доставки» - специалист с высшим или неполным высшим образованием. А ещё треть из самокатчиков с рюкзаками - представители инженерно- технических специальностей. 17% курьеров окончили экономический факультет, а 10% - айтишники.

Закономерно, что каждый пятый курьер - студент. А почти половина сотрудников совмещает таскание рюкзака с основной работой. Выяснилось, что после получения диплома, новоявленные экономисты, финансисты и прочие, продолжают трудиться курьерами, потому что в доставке платят больше, чем если бы они устроились по специальности.

Как утверждают сотрудники доставки, они в среднем зарабатывают около 4-5 тысяч рублей в день. Но это в крупных мегаполисах и в режиме 24/7 с сорока выполненными «ходками» в день. А так они получают около 50-60 тысяч рублей, что тоже вполне себе неплохо.

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Метки: Видео   Высшее образование   зароботок   курьер   работа   специальность   студент   
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21k
сеньор Леонсио 45 минут назад
А у всех таксистов свой бизнес.
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10k
Juli 9 минут назад
Дети не хотели учиться. получили вышку потому что надо. Зарплату хотят все сразу побольше. На перспективной работе хватает тех, кто готовы сидеть какое-то время за копейки, лишь бы опыта набраться на перспективу.
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178
Алексей Давыдов 22 минуты назад
Курьер на авто от 100 в Москве
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5k
Трям 22 минуты назад
Это типа реклама для привлечения новых чурок?
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178
Алексей Давыдов Трям 8 минут назад
поверьте, мастурбеки и так знают. Это грустная констатация факта, что нахер образование не нужно и любой инженер получает меньше дикаря на велосипеде.
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