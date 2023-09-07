Инженеры и экономисты: каждый третий российский курьер имеет высшее образование

Каждый третий курьер «Яндекс. Доставки» - специалист с высшим или неполным высшим образованием. А ещё треть из самокатчиков с рюкзаками - представители инженерно- технических специальностей. 17% курьеров окончили экономический факультет, а 10% - айтишники.

Закономерно, что каждый пятый курьер - студент. А почти половина сотрудников совмещает таскание рюкзака с основной работой. Выяснилось, что после получения диплома, новоявленные экономисты, финансисты и прочие, продолжают трудиться курьерами, потому что в доставке платят больше, чем если бы они устроились по специальности.

Как утверждают сотрудники доставки, они в среднем зарабатывают около 4-5 тысяч рублей в день. Но это в крупных мегаполисах и в режиме 24/7 с сорока выполненными «ходками» в день. А так они получают около 50-60 тысяч рублей, что тоже вполне себе неплохо.