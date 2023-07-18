Женщина попыталась открыть дверь в доме, приложив ключи как рабочий пропуск

Камера наблюдения запечатлела уставшую медсестру, возвращавшуюся домой после тяжелой смены. Женщина попыталась открыть дверь в доме, приложив ключи словно пропуск на работе.
С жительницей Панама-Сити (Флорида, США), вернувшейся домой с работы, случился забавный казус.
Вместо того чтобы просто открыть ключом входную дверь, женщина принялась прикладывать ключи к замку и очень удивлялась тому, что ничего не работает и дверь не открывается.
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Впрочем, у незнакомки есть оправдание. Она работает медсестрой и целыми днями открывает больничные двери, прикладывая к ним бейдж. Неудивительно, что после очередной изнурительной смены дама совершенно забыла о том, как функционирует обычная дверь.
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Вошла в подъезд, нажала на ключ , чтоб открыть дверь лифта.
Не открылась.