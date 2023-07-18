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Женщина попыталась открыть дверь в доме, приложив ключи как рабочий пропуск

Женщина попыталась открыть дверь в доме, приложив ключи как рабочий пропуск

Автор:
18 июля 2023 07:53
Метки: Видео   в мире   медсестра   пропуск   работа   усталость   
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Камера наблюдения запечатлела уставшую медсестру, возвращавшуюся домой после тяжелой смены. Женщина попыталась открыть дверь в доме, приложив ключи словно пропуск на работе.

С жительницей Панама-Сити (Флорида, США), вернувшейся домой с работы, случился забавный казус.

Вместо того чтобы просто открыть ключом входную дверь, женщина принялась прикладывать ключи к замку и очень удивлялась тому, что ничего не работает и дверь не открывается.

Впрочем, у незнакомки есть оправдание. Она работает медсестрой и целыми днями открывает больничные двери, прикладывая к ним бейдж. Неудивительно, что после очередной изнурительной смены дама совершенно забыла о том, как функционирует обычная дверь.

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Метки: Видео   в мире   медсестра   пропуск   работа   усталость   
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9  комментариев
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3k
Alex Час назад
У нас на работе в туалетах краны со фотоэлементами. Что бы вода пошла, нужно просто руки поднести. Дома тоже часто забываю про это и просто подношу руки, но вода не идет)
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204
Роман 14 минут назад
я как то по пьяне пытался домофон открыть, прикладывая к нему ключ от машины
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3k
wwwoffka 1 17 минут назад
Сенсация! Юлия Якубеня в шоке!
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3k
Carex 24 минуты назад
Бывает.
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4k
Smeshinka 42 минуты назад
Вышла из машины, закрыла ее нажав на ключ.
Вошла в подъезд, нажала на ключ , чтоб открыть дверь лифта.
Не открылась.
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4k
Vlad 44 минуты назад
Было дело, пытался NFC-пропуском с работы открыть домофон в подъезд с контактным ключом.
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8k
Влад 48 минут назад
бывает)
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3k
Yus Час назад
Во-первых, ролику несколько лет. Во-вторых, сама придумала, сама сняла. Не надоело мусор по инету растаскивать?
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840
Шурман 2 часа назад
Этому видео 3 года , она санитарка , или какой то там медик . Тогда это видео нашумело в Америке типа как мы доводим наших медиков :) Но на фишках кому то недавно дали интернет
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