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У москвичей спросили, сколько они зарабатывают - но таких сумм никто не ожидал

У москвичей спросили, сколько они зарабатывают - но таких сумм никто не ожидал

Автор:
17 августа 2023 15:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   зароботок   интервью   опрос   столица   
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Хотя многих терзают смутные сомнения.

Парень взял микрофон, шустрого оператора и отправился в центр Москвы, чтобы приставать к людям. Основные вопросы: «Сколько зарабатываешь?» и «Как добиться успеха?». По поводу «успешного успеха» - это уже всем поднадоело, причём ещё лет 20 назад, но такие темы всплывают и сейчас.

В общем, люди охотно шли на контакт и без стеснения заявляли суммы в 8 тысяч рублей в час, миллион в месяц… Одна дама и вовсе сообщила, что «в прошлом месяце получила 18 миллионов» за продажу «недвижки в Дубае».

Среди опрошенных были психологи, репетиторы, риэлторы, криптовалютчики и предприниматели. А главными «секретами успеха» они считают открытость, постоянное обучение и прочую любознательность, «насмотренность» и «готовность менять окружение». Прямо как в рекламе инфоцыганских курсов…

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Метки: Видео   Москва   зароботок   интервью   опрос   столица   
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49  комментариев
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27k
Мрачный мачо 2 часа назад
Вспомнилась шутка. Знаете почему у мужчин из Виларибо член больше чем у мужчин Вилабаджо ? потому что в Виларибо проводили опрос, а в Вилабаджо меряли линейкой.
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10k
Dabus 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
пиз.........ы
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4k
Борис 6 минут назад
Если в реальности в Москве подходить к людям и с ходу спрашивать, сколько зарабатываеш? то в 99% будет полный игнор) И ещё, те кто реально зарабатывает лимоны, скрывают это даже от родственников)
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1k
Lenusya 11 минут назад
пост: гавно на вентилятор набросить. Выборочный опрос в самом центре города у очень хорошо упакованных людей. Работаю в Москве, такие зарплаты большая редкость
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10k
Сол Гудман 12 минут назад
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3k
Хачик 15 минут назад
"Я просто владею языком!"(последнее видео) Судя по заработку, то своим собственным, а не английским.
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397
Дро4ер Полоумный 16 минут назад
Это не москвичи, а лимита п.и.з.д.л.и.в.а.я. Недвижку она в Дубае продаёт, ага. Ноги даже на асфальте не сходятся, риэлтор б.л.я.т.ь
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6k
hhwost 20 минут назад
а чо он не пошёл на стройку в Новой Москве вахтовиков распрашивать, сколько у них зарплата. и как часто.
КГАМ, короче.
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6k
hhwost 20 минут назад
а чо он не пошёл на стройку в Новой Москве вахтовиков распрашивать, сколько у них зарплата. и как часто.
КГАМ, короче.
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18k
сергей костюнин Полчаса назад
Зажрались масквичи !
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832
buba Полчаса назад
фантазеееер.... ты меня называла!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
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6k
heta Полчаса назад
Неплохо бы замутить такой опрос в Думе. И тех, что называл бы меньше лимона баксов посдсрачниками выпинывать с кадра со словами "не порть статистику, падла!".
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2k
vijilante Полчаса назад
Да это всё какие-то кореяно-филлипинцы !
И "корр" - метросексуал на
катушках.
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9k
Trenzel2003 37 минут назад
-"Среди опрошенных были психологи, репетиторы, риэлторы, криптовалютчики и предприниматели."
Нашли у кого спрашивать.
Лучше бы спросили у тех, кто эту шваль обслуживает. У Сантехников. У Врачей. У Электриков. У Дворников.
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581
­­­­ 38 минут назад
Здравствуйте сколько вы зарабатываете?
Ну 2,000,000 - 3,000,000 рублей в месяц
А кем вы работаете?
Я профессиональный пи*даб*л
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25k
Михаил Сметанкин 43 минуты назад
Был у меня один знакомый. На вопрос сколько ты зарабатываешь, он ответил что 150 000 руб. Так вот потом выяснилось, что у него один раз была шабашка по покраске фасада здания, и ему всего один раз за всю жизнь выплатили разом такую сумму! За то теперь у него ЗП - до 150 000!
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10k
Garpia121 48 минут назад
Бред полнейший, постановка. Люди посмотрят и решат что большинство в Москве так зарабатывают. Общаюсь с многими людьми, средний класс, профессии схожи. Таких как в этом посте не встречала.
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219
lonelyfox V2.Smirnov 15 минут назад
или кредит большой))
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59k
Александр 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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Александр 51 минуту назад
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Сергей 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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