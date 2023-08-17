У москвичей спросили, сколько они зарабатывают - но таких сумм никто не ожидал

Хотя многих терзают смутные сомнения.
Парень взял микрофон, шустрого оператора и отправился в центр Москвы, чтобы приставать к людям. Основные вопросы: «Сколько зарабатываешь?» и «Как добиться успеха?». По поводу «успешного успеха» - это уже всем поднадоело, причём ещё лет 20 назад, но такие темы всплывают и сейчас.
В общем, люди охотно шли на контакт и без стеснения заявляли суммы в 8 тысяч рублей в час, миллион в месяц… Одна дама и вовсе сообщила, что «в прошлом месяце получила 18 миллионов» за продажу «недвижки в Дубае».
Среди опрошенных были психологи, репетиторы, риэлторы, криптовалютчики и предприниматели. А главными «секретами успеха» они считают открытость, постоянное обучение и прочую любознательность, «насмотренность» и «готовность менять окружение». Прямо как в рекламе инфоцыганских курсов…
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КГАМ, короче.
Спасибо порадовал!
КГАМ, короче.
И "корр" - метросексуал на
катушках.
Нашли у кого спрашивать.
Лучше бы спросили у тех, кто эту шваль обслуживает. У Сантехников. У Врачей. У Электриков. У Дворников.
Ну 2,000,000 - 3,000,000 рублей в месяц
А кем вы работаете?
Я профессиональный пи*даб*л
Позвонили дальние родственники, попросили сына студента устроить к себе, пообщался с ним, решил взять прорабом на стройку, начальная з/п 80 000, как своему! Так им не понравилась з/п, говорят давай сразу 120 000, вы ж в Москве все получается под 300 000 и больше! Мягко отправил куда подальше, теперь нет дальних родственников из Татарстана.