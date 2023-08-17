У москвичей спросили, сколько они зарабатывают - но таких сумм никто не ожидал

Парень взял микрофон, шустрого оператора и отправился в центр Москвы, чтобы приставать к людям. Основные вопросы: «Сколько зарабатываешь?» и «Как добиться успеха?». По поводу «успешного успеха» - это уже всем поднадоело, причём ещё лет 20 назад, но такие темы всплывают и сейчас.

В общем, люди охотно шли на контакт и без стеснения заявляли суммы в 8 тысяч рублей в час, миллион в месяц… Одна дама и вовсе сообщила, что «в прошлом месяце получила 18 миллионов» за продажу «недвижки в Дубае».

Среди опрошенных были психологи, репетиторы, риэлторы, криптовалютчики и предприниматели. А главными «секретами успеха» они считают открытость, постоянное обучение и прочую любознательность, «насмотренность» и «готовность менять окружение». Прямо как в рекламе инфоцыганских курсов…