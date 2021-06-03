Питерский курьер ради доставки спрыгнул с моста на теплоход

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После выполнения заказа он вплавь добрался до берега.
Неподалеку от Марсова поля произошла история, которая удивила петербуржцев и находившихся неподалеку туристов. Чтобы отдать заказ клиенту, парень с термосумкой спрыгнул с моста на крышу теплохода, курсировавшего по Неве.
Не повторять! Может быть опасно для жизни!
Добираться обратно до берега пришлось вплавь.
Как оказалось, это был первый день работы молодого человека, а прыгнул он на спор, чтобы доказать ребенку, что не испугается. Доказал.
Как оказалось, это был первый день работы молодого человека, а прыгнул он на спор, чтобы доказать ребенку, что не испугается. Доказал.
В соцсетях усомнились в том, что похвальное рвение было обусловлено ответственностью парня.
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ну и вообще, потом в мокрой одежде другие заказы таскать, натер бы себе ноги, яйца, раскурочил кроссовки и заболел до кучи