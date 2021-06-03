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Питерский курьер ради доставки спрыгнул с моста на теплоход

Питерский курьер ради доставки спрыгнул с моста на теплоход (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 17:16
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   заказ   курьер   прыжок   работа   санкт-петербург   теплоход   
1439
4
1
После выполнения заказа он вплавь добрался до берега.

Источник:

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Метки: видео   заказ   курьер   прыжок   работа   санкт-петербург   теплоход   
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15  комментариев
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17k
nobody® 2 часа назад
так на спор или доставка? тогда почему доставка не по адресу? реклама
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28k
a.fey 3 минуты назад
А как у него еду заказать? У меня билет на самолет. Хочу проверить...
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11k
Павел 12 минут назад
Ну все завтра яндекс.еда с парашутами прыгать начнут
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−48
vova old 12 минут назад
а на мосту случайно стоял человек не просто с камерой а с камерой на стабилизаторе точка Если разрешение съёмки можно уменьшить якобы это было не профессиональная камера то работу стабилизатора видно всем дурите голову правильно
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213
vijilante 24 минуты назад
Кароч,ЛОХ - его даже ребёнок на конфеты "кинул" !
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1k
sedoisever Полчаса назад
Ребёнок развёл мужика на слабо? Волевой мужик...
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425
Миша 43 минуты назад
Крут! Если теплоходом не ошибся. ))
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433
Дмитрий 56 минут назад
В комментах явно старые сердобольные слепые пердуны у которых видится только реклама(розовой термосумки разве что) ) Впрочем, в посте комменты такие же) везде "а если бы, а если бы", ало! там метр высоты, ну полтора) какие "а если бы"?!
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193
bobobo Час назад
Что за доставка? Надо б знать, чтоб там не заказывать. А то вот такой парашутист напревезёт винегрет вперемежку с обломками коробок и осколками от бутылок.
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
какая-то реклама сервиса доставки?
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13k
Алексей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
Так и не понял, нахуа он это делал. Это в кино, все уху ительно, а в жизни может случиться каждое. Просто считаю повезло...
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13k
Booka1a 2 часа назад
да фэйк наверняка. он даже не отдал ничего из сумки.
ну и вообще, потом в мокрой одежде другие заказы таскать, натер бы себе ноги, яйца, раскурочил кроссовки и заболел до кучи
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912
zu4ara 2 часа назад
шут гороховый
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