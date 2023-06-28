Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную

К счастью старушки, на следующий день к ней приехала дочь. Тамара Михайловна рассказала ей всё. Дочь поняла, что её мать обманули мошенники. Она попросила её отключить домашний телефон и уже собралась в полицию. В этом момент в дверь позвонили.

На пороге квартиры появился "курьер". Он передал бабушке включённый телефон (видимо, взамен домашнего). Мошенники уже по сотовому телефону начали ругать пенсионерку, что не могут с ней связаться, и попытались заново начать свою разводку.