Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную

74-летняя Тамара Михайловна живёт одна. Ей позвонили на домашний телефон мошенники и представились сотрудниками безопасности. Обманщикам удалось выманить у бабули 350 тысяч рублей, при этом предупредив, что рассказывать о её переговорах с сотрудниками ЦБ/полиции/ФСБ нельзя — военная тайна.
К счастью старушки, на следующий день к ней приехала дочь. Тамара Михайловна рассказала ей всё. Дочь поняла, что её мать обманули мошенники. Она попросила её отключить домашний телефон и уже собралась в полицию. В этом момент в дверь позвонили.
На пороге квартиры появился "курьер". Он передал бабушке включённый телефон (видимо, взамен домашнего). Мошенники уже по сотовому телефону начали ругать пенсионерку, что не могут с ней связаться, и попытались заново начать свою разводку.
Дочь попыталась выгнать "курьера". Тот предпринял попытку забрать у бабушки телефон, но вместо этого случайно оставил в руках дочери свои смарт-часы.
На них пришло уведомление о штрафах с автомобильным номером. Дочь пробила его в сети и узнала всю его подноготную. На фотографиях оказался именно он.
Конец истории довольно печальный. По словам женщины, несмотря на все доказательства, следствие пока не спешит заниматься делом. Дочь боится, что к матери снова придут мошенники, ведь она живёт совсем одна, а после первого обмана может стать удобной целью для мошенников, сообщает Baza.
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