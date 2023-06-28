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Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную

Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную

Автор:
28 июня 2023 10:24
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   бабушка   деньги   интересное   курьер   мошенники   обман   фото   
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74-летняя Тамара Михайловна живёт одна. Ей позвонили на домашний телефон мошенники и представились сотрудниками безопасности. Обманщикам удалось выманить у бабули 350 тысяч рублей, при этом предупредив, что рассказывать о её переговорах с сотрудниками ЦБ/полиции/ФСБ нельзя — военная тайна.

К счастью старушки, на следующий день к ней приехала дочь. Тамара Михайловна рассказала ей всё. Дочь поняла, что её мать обманули мошенники. Она попросила её отключить домашний телефон и уже собралась в полицию. В этом момент в дверь позвонили.

На пороге квартиры появился "курьер". Он передал бабушке включённый телефон (видимо, взамен домашнего). Мошенники уже по сотовому телефону начали ругать пенсионерку, что не могут с ней связаться, и попытались заново начать свою разводку.

Дочь попыталась выгнать "курьера". Тот предпринял попытку забрать у бабушки телефон, но вместо этого случайно оставил в руках дочери свои смарт-часы.

На них пришло уведомление о штрафах с автомобильным номером. Дочь пробила его в сети и узнала всю его подноготную. На фотографиях оказался именно он.

Конец истории довольно печальный. По словам женщины, несмотря на все доказательства, следствие пока не спешит заниматься делом. Дочь боится, что к матери снова придут мошенники, ведь она живёт совсем одна, а после первого обмана может стать удобной целью для мошенников, сообщает Baza.

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Метки: Видео   бабушка   деньги   интересное   курьер   мошенники   обман   фото   
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12k
Rus77 12 минут назад
Мошенник лицо без национальности, опять?
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15k
_delphin_ Минуту назад
Наши полисменты особенно радуют в таких ситуациях. Понятно, что у них и так работы полно. Но в цифровом мире они, в большинстве своём остались даже не аналоговыми, а вообще механическими. А некоторые вообще костяшки. Пока "костяшки на верху" не поймут, что в ближайшем будущем у них в основном будут преступления, для раскрытия которых надо идти в ногу со временем (причем время всё уже сделало - надо только капельку поднапрячься и отправить запросы в нужные места, чтобы получить доказательную базу) у нас в полиции будут смотреть на перевод денег по СПБ как на чудо, концов которого не найти никогда...
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31k
Григорий 3 минуты назад
Видимо, доказательств мало для возбуждения уголовного дела))
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PokemonKa
Pika-Pika?
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