Доктор Зло: в Нижегородской области задержали онколога, который подменял препараты от рака физраствором

Заведующий онкологическим отделением Семёновской ЦРБ поручал медсёстрам колоть больным физраствор вместо необходимых препаратов. Либо уменьшал дозировку лекарств, тем самым лишая пациентов шанса на спасение. Сэкономленные же лекарства, как считают в полиции, доктор перепродавал на чёрном рынке. По версии следствия, подобной практикой врач-онколог Олег Тюкалов занимался в период с ноября 2022 по июль 2023 года.

Завотделения задержали на рабочем месте, во время приёма пациентов. Специалиста вывели из кабинета в наручниках под удивленные взгляды больных.