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Доктор Зло: в Нижегородской области задержали онколога, который подменял препараты от рака физраствором

Доктор Зло: в Нижегородской области задержали онколога, который подменял препараты от рака физраствором

Автор:
06 сентября 2023 15:05
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Нижний Новгород   врач   задержание   лекарства   полиция   рак   физраствор   
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Говорит, что тяжелобольным уже не помочь, а лекарства могут пригодиться тем, кого еще можно спасти. Но у полиции к нему много вопросов.

Заведующий онкологическим отделением Семёновской ЦРБ поручал медсёстрам колоть больным физраствор вместо необходимых препаратов. Либо уменьшал дозировку лекарств, тем самым лишая пациентов шанса на спасение. Сэкономленные же лекарства, как считают в полиции, доктор перепродавал на чёрном рынке. По версии следствия, подобной практикой врач-онколог Олег Тюкалов занимался в период с ноября 2022 по июль 2023 года.



Завотделения задержали на рабочем месте, во время приёма пациентов. Специалиста вывели из кабинета в наручниках под удивленные взгляды больных.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Нижегородской области, на Тюкалова завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", и в настоящее время следователи собирают доказательства его вины.


В ближайшее время Тюкалову будет избрана мера пресечения. А по сведениям Телеграм-канала BAZA, задержанный уже дал признательные показания. Правда, он отрицает продажу дорогостоящих препаратов на чёрном рынке и говорит, что использовал их для тех, кому еще было можно помочь.


Воач-онколог Дмитрий Шабанов же считает, что хоть физраствор безопасен, нарушение цикличности приёма химиотерапии однозначно имело самые губительные последствия для пациентов.

С моральной и врачебной стороны - это преступление, считает Шабанов. Он также подтверждает, что стоимость некоторых препаратов для химиотерапии крайне высока и доходит до миллиона рублей.


Олег Тюкалов - известный в Нижнем Новгороде врач-онколог. Он окончил Нижегородский медицинский институт имени Кирова по специальности «Педиатрия», имеет высшую категорию по направлениям «Онкология» и «Эндоскопия» и уже более 30-ти лет работает в Семеновской ЦРБ.

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Метки: Видео   Нижний Новгород   врач   задержание   лекарства   полиция   рак   физраствор   
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15  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
какое "ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ" вы че там осатанели , это покушение на убийство изощрённым способом , оставление в опасной ситуации .. на пожизненное
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49k
Элек Мек Час назад
Доктор Тюкалов - помощник смерти.
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76k
Viktor 2 часа назад
Сука, наживаться на детях, стариках и больных самое последнее дело! Вколоть ему что он там спиз...., стырил одним уколом!
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50k
Андрей 2 часа назад
Пусть назовёт фамилии тех, кому колол украденные препараты и проверить этих людей на детекторе лжи платили ли они ему деньги за эти инъекции.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Наркотики на физраствор - это стандартная практика в здравоохранении с советских времён. "Спасибо, что живой!" об Высоцком - это оттуда.
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