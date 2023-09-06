Доктор Зло: в Нижегородской области задержали онколога, который подменял препараты от рака физраствором

Говорит, что тяжелобольным уже не помочь, а лекарства могут пригодиться тем, кого еще можно спасти. Но у полиции к нему много вопросов.
Заведующий онкологическим отделением Семёновской ЦРБ поручал медсёстрам колоть больным физраствор вместо необходимых препаратов. Либо уменьшал дозировку лекарств, тем самым лишая пациентов шанса на спасение. Сэкономленные же лекарства, как считают в полиции, доктор перепродавал на чёрном рынке. По версии следствия, подобной практикой врач-онколог Олег Тюкалов занимался в период с ноября 2022 по июль 2023 года.
Завотделения задержали на рабочем месте, во время приёма пациентов. Специалиста вывели из кабинета в наручниках под удивленные взгляды больных.
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Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Нижегородской области, на Тюкалова завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", и в настоящее время следователи собирают доказательства его вины.
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В ближайшее время Тюкалову будет избрана мера пресечения. А по сведениям Телеграм-канала BAZA, задержанный уже дал признательные показания. Правда, он отрицает продажу дорогостоящих препаратов на чёрном рынке и говорит, что использовал их для тех, кому еще было можно помочь.
Воач-онколог Дмитрий Шабанов же считает, что хоть физраствор безопасен, нарушение цикличности приёма химиотерапии однозначно имело самые губительные последствия для пациентов.
С моральной и врачебной стороны - это преступление, считает Шабанов. Он также подтверждает, что стоимость некоторых препаратов для химиотерапии крайне высока и доходит до миллиона рублей.
Олег Тюкалов - известный в Нижнем Новгороде врач-онколог. Он окончил Нижегородский медицинский институт имени Кирова по специальности «Педиатрия», имеет высшую категорию по направлениям «Онкология» и «Эндоскопия» и уже более 30-ти лет работает в Семеновской ЦРБ.
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