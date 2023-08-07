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Карманница украла у пенсионерки кошелёк в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

Карманница украла у пенсионерки кошелёк в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

Автор:
07 августа 2023 16:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воровство   задержание   карманница   кошелёк   полиция   храм спаса на крови   
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Воровку уже задержали.

Инцидент произошёл 27 июля, однако правоохранители рассказали о нём только сейчас. Карманницу, которая не единожды попадалась на аналогичных преступлениях, задержали 3 августа. Помогли, как всегда, камеры наблюдения.


Как рассказала пострадавшая 60-летняя женщина, кошелёк у неё вытащили во время экскурсии в знаменитом Спасе на Крови. Как видно на записи с камеры наблюдения, воровка в белой одежде запустила руку в сумочку пенсионерки и активно отвлекала её внимание разговором и жестикуляцией. Женщина тем не менее почуяла неладное и решила проверить свою сумочку, но пропажи сразу не заметила. В этот момент ушлая воровка резко переключилась на разговор с другой посетительницей храма. Не исключено, что это была сообщница, но в полиции сообщили о задержании по факту кражи только одного человека.

Отмечается, что карманницу спустя неделю задержали неподалёку от храма, где была совершена кража. Очевидно, она ходила туда как на работу, обчищая карманы туристов. Задержанной оказалась 43-летняя неоднократно судимая и безработная гражданка республики Беларусь. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, сколько ещё краж успела совершить воровка.

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Метки: Видео   воровство   задержание   карманница   кошелёк   полиция   храм спаса на крови   
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