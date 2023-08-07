Карманница украла у пенсионерки кошелёк в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

Инцидент произошёл 27 июля, однако правоохранители рассказали о нём только сейчас. Карманницу, которая не единожды попадалась на аналогичных преступлениях, задержали 3 августа. Помогли, как всегда, камеры наблюдения.

Как рассказала пострадавшая 60-летняя женщина, кошелёк у неё вытащили во время экскурсии в знаменитом Спасе на Крови. Как видно на записи с камеры наблюдения, воровка в белой одежде запустила руку в сумочку пенсионерки и активно отвлекала её внимание разговором и жестикуляцией. Женщина тем не менее почуяла неладное и решила проверить свою сумочку, но пропажи сразу не заметила. В этот момент ушлая воровка резко переключилась на разговор с другой посетительницей храма. Не исключено, что это была сообщница, но в полиции сообщили о задержании по факту кражи только одного человека.