Полиции Нью-Йорка пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать фанатов стримера, раздававшего подарки

На аттракцион невиданной щедрости, который анонсировал Кай Сенат, пришло свыше 2000 его подписчиков. Каждый из них мечтал получить подарочную карту на 100 долларов, а лучше - ПК и консоли PlayStation 5. Полиции пришлось поработать, чтобы утихомирить любителей халявы.
4 августа Cenat провел розыгрыш подарков на Юнион-сквер в Нью-Йорке. Это мероприятие не было согласовано с властями города, зато фанаты стримера знали о нём заранее, и задолго до объявленного часа стали стекаться к нужному месту.
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Собравшихся было так много, что полиции города пришлось напрячься - и неспроста. Толпа молодых людей мгновенно стала неконтролируемой.
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Самому стримеру также пришлось пользоваться помощью полиции, чтобы просто выйти из машины - толпа оголтелых поклонников чуть не снесла своего кумира.
Все хотели "хлеба и зрелищ" и блогер предупредил собравшихся, чтобы те были осторожны и не привлекали внимание полиции. Но толпа есть толпа, и уговоры не помогли.
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В результате по беснующимся молодым людям, которые затевали драки и ломали все на своем пути, полицейские были вынуждены применять силу. Использовали слезоточивый газ и дубинки. В полицейских летели камни, заградительные конусы и всё, что попадалось под руку оголтелым фанатам.
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Самого стримера задержали, также были задержаны фанаты Cenat - точное их количество начальник полиции Нью-Йорка не назвал, но сказал, что их было досточно, чтобы заполнить целый автобус. Известно, что среди задержанных было много несовершеннолетних.
Стримера доставили в участок Верхнего Ист-Сайда, ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и незаконной акции.
Во время этой несанкционированной встречи с поклонниками пострадали три офицера полиции и четыре мирных жителя - случайные прохожие, которые не знали о мероприятии и просто оказались в том самом месте в недобрый час.
Kai Cenat - популярный стример, который начал вести канал сначала на YouTube в 2012 году, а затем в 2021 году перешел на Twitch, где у него сейчас более 20 миллионов подписчиков. В основном, он играет в GTA V, Fortnite, Fall Guys и Minecraft.
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