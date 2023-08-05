Полиции Нью-Йорка пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать фанатов стримера, раздававшего подарки

Самому стримеру также пришлось пользоваться помощью полиции, чтобы просто выйти из машины - толпа оголтелых поклонников чуть не снесла своего кумира.

Все хотели "хлеба и зрелищ" и блогер предупредил собравшихся, чтобы те были осторожны и не привлекали внимание полиции. Но толпа есть толпа, и уговоры не помогли.