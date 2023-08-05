FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1055 постов • 253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Полиции Нью-Йорка пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать фанатов стримера, раздававшего подарки

Полиции Нью-Йорка пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать фанатов стримера, раздававшего подарки

Автор:
05 августа 2023 09:29
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Kai Cenat   Видео   Нью-Йорк   США   задержание   подарки   полиция   толпа   
920
4
6

На аттракцион невиданной щедрости, который анонсировал Кай Сенат, пришло свыше 2000 его подписчиков. Каждый из них мечтал получить подарочную карту на 100 долларов, а лучше - ПК и консоли PlayStation 5. Полиции пришлось поработать, чтобы утихомирить любителей халявы.


4 августа Cenat провел розыгрыш подарков на Юнион-сквер в Нью-Йорке. Это мероприятие не было согласовано с властями города, зато фанаты стримера знали о нём заранее, и задолго до объявленного часа стали стекаться к нужному месту.


Собравшихся было так много, что полиции города пришлось напрячься - и неспроста. Толпа молодых людей мгновенно стала неконтролируемой.


Самому стримеру также пришлось пользоваться помощью полиции, чтобы просто выйти из машины - толпа оголтелых поклонников чуть не снесла своего кумира.


Все хотели "хлеба и зрелищ" и блогер предупредил собравшихся, чтобы те были осторожны и не привлекали внимание полиции. Но толпа есть толпа, и уговоры не помогли.



В результате по беснующимся молодым людям, которые затевали драки и ломали все на своем пути, полицейские были вынуждены применять силу. Использовали слезоточивый газ и дубинки. В полицейских летели камни, заградительные конусы и всё, что попадалось под руку оголтелым фанатам.


Самого стримера задержали, также были задержаны фанаты Cenat - точное их количество начальник полиции Нью-Йорка не назвал, но сказал, что их было досточно, чтобы заполнить целый автобус. Известно, что среди задержанных было много несовершеннолетних.


Стримера доставили в участок Верхнего Ист-Сайда, ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и незаконной акции.


Во время этой несанкционированной встречи с поклонниками пострадали три офицера полиции и четыре мирных жителя - случайные прохожие, которые не знали о мероприятии и просто оказались в том самом месте в недобрый час.


Kai Cenat - популярный стример, который начал вести канал сначала на YouTube в 2012 году, а затем в 2021 году перешел на Twitch, где у него сейчас более 20 миллионов подписчиков. В основном, он играет в GTA V, Fortnite, Fall Guys и Minecraft.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Kai Cenat   Видео   Нью-Йорк   США   задержание   подарки   полиция   толпа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
serega57_ 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136955



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Такому не откажешь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#ДТП#история#Китай#подборка#Россия#кино#США
#автомобили#люди#в мире#авто аварии#животные#Автовсячина#полиция#интересное#сарказм#новости
#автомир#Юмор#аварии#интересно#забавно#позитив#дети#знаменитости#СССР#ребенок
Тату реализм Тату реализм Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться