В Кирове мужчина на BMW посреди улицы устроил стрельбу из обреза

Заблудившийся в 90-х годах мужчина со всеми атрибутами того времени, включая бритую голову, кожаную куртку, "Бумер" и огнестрельное оружие поссорился с соседом из-за собаки и решил припугнуть того выстрелом из обреза в воздух.



Инцидент произошёл вчера вечером на улице Потребкооперации в Кирове. По данным МВД, сидевшему в BMW мужчине не понравилась реплика соседа, который на его вопрос о том, кусается ли его собака, ответил, что кусается. После чего он вышел из автомобиля, открыл багажник, достал оттуда обрез, выстрелил в воздух, пригрозив убить собаку, а затем направил "ствол" в сторону убегавшего мужчины. Сразу после происшествия стрелявший скрылся с места преступления.