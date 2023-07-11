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В Кирове мужчина на BMW посреди улицы устроил стрельбу из обреза

В Кирове мужчина на BMW посреди улицы устроил стрельбу из обреза

Автор:
11 июля 2023 18:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Киров   выстрел   задержание   обрез   полиция   сосед   ссора   
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Стрелку не понравился ответ соседа-собачника.

Заблудившийся в 90-х годах мужчина со всеми атрибутами того времени, включая бритую голову, кожаную куртку, "Бумер" и огнестрельное оружие поссорился с соседом из-за собаки и решил припугнуть того выстрелом из обреза в воздух.

Инцидент произошёл вчера вечером на улице Потребкооперации в Кирове. По данным МВД, сидевшему в BMW мужчине не понравилась реплика соседа, который на его вопрос о том, кусается ли его собака, ответил, что кусается. После чего он вышел из автомобиля, открыл багажник, достал оттуда обрез, выстрелил в воздух, пригрозив убить собаку, а затем направил "ствол" в сторону убегавшего мужчины. Сразу после происшествия стрелявший скрылся с места преступления.

Стрелявшего мужчину задержали на следующий день. Испугавшись ответственности, он выкинул свой обрез в лесу. Оружие и автомобиль у кировчанина изъяли.

Судя по видеозаписи, он выстрелил один раз вверх. Участники конфликта уже установлены, проводится проверка. Мужчина задержан, машина, на которой он пытался скрыться, тоже. Интриги никакой нет. Решение будет принято позже.

В полиции ещё не приняли решения о возбуждения уголовного дела, идёт проверка, по завершению которой следователи дадут квалификацию преступления. Пока же мужчине назначили административный арест на три дня.

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Метки: Видео   Киров   выстрел   задержание   обрез   полиция   сосед   ссора   
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8  комментариев
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2k
Дмитрий 38 минут назад
Всё правильно сделал - иначе бы так и гулял на свободе.
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17k
Александр Н. Минуту назад
"В полиции ещё не приняли решения о возбуждения уголовного дела..." (С)
Интересненько...
За обрез вообще-то 223 УК РФ корячится.
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11k
Владимир 5 минут назад
Это потому что 3 минуты.....
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10k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Просто, он собачек не любит. Она бы понюхала и отошла.
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793
АлоКин Полчаса назад
Интересно, а эта татушка, что на локте, бичь только для Кирова или как? Тут через одного и стар и млад с такой ходят.
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14k
Shtoppi Полчаса назад
<<Пока же мужчине назначили административный арест на три дня.>>
---------
ну шас за три дня денег соберут друзья/знакомые этого неадеквата, занесут куда надо и будет ему счастье.
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438
Knives22 Shtoppi Полчаса назад
Или Лукашенко позвонит.
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