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25 забавных кадров, которые демонстрируют отпускные злоключения

25 забавных кадров, которые демонстрируют отпускные злоключения

Автор:
04 сентября 2023 21:52
Сообщество : Путешествия
Метки: Забавные   Злоключения   Неожиданные   неудачи   отпускные   план   
2278
26

Наверняка, каждый сталкивался с ситуацией, когда тщательно спланированный отпуск внезапно шёл не по плану. Задержка рейса, потеря багажа, "уютное жилье на берегу моря", которое в результате оказывается жуткой развалюхой - может произойти всё что угодно. Однако эти отпускные неудачи, хотя и расстраивают, но в результате часто оборачиваются самыми смешными историями. Взгляните, на неожиданные злоключения горе-путешественников.

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Метки: Забавные   Злоключения   Неожиданные   неудачи   отпускные   план   
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9  комментариев
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1k
Rom Час назад
В дверь она вошла.... с бокалом? ) Почти всё тут так.
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
На путешествие. ))
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5k
S__D 36 минут назад
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У меня случилась диарея, и я вспомнила, что у меня есть лекарство. Оказывается, я взяла слабительное
.
А разве минус на минус не даёт плюс?
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5k
S__D 39 минут назад
Комментарий к фото
Учитесь, как начало отпуска отмечать.
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30k
Serg2001 2 часа назад
Ну что сказать... [мат] happens... Главное философски к этому относиться...)
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