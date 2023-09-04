25 забавных кадров, которые демонстрируют отпускные злоключения

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Наверняка, каждый сталкивался с ситуацией, когда тщательно спланированный отпуск внезапно шёл не по плану. Задержка рейса, потеря багажа, "уютное жилье на берегу моря", которое в результате оказывается жуткой развалюхой - может произойти всё что угодно. Однако эти отпускные неудачи, хотя и расстраивают, но в результате часто оборачиваются самыми смешными историями. Взгляните, на неожиданные злоключения горе-путешественников.
1. Во время семейного отпуска в Шотландии мы потратили два часа на прогулку к знаменитой пещере, ожидая, что она уйдет под землю и все такое. Это пещера
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2. Долго шёл в гору к высокогорному альпийскому озеру. Только для того, чтобы горный козел съел мою удочку
6. Я всегда беру с собой в отпуск средства для пищеварения. У меня случилась диарея, и я вспомнила, что у меня есть лекарство. Оказывается, я взяла слабительное
8. Моя девушка была так взволнована романтической экскурсией по каналам Амстердама, что не могла уснуть предыдущей ночью
17. Во время поездки в Грецию, мой муж попал в аварию на скутере. Он сломал запястье в двух местах, вывихнул плечо и получил сотрясение мозга
18. Фотография, которую я сделал в прошлом году, по сравнению с этим годом. Я думал, что поеду туда на машине и прогуляюсь пешком, потому что наконец-то выпал снег. Какое разочарование
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