30 ужасных тату, которые вызывают и смех, и слёзы

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Иногда наши поступки имеют необратимые последствия. Например, кто-то делает идиотские татуировки или выбирает горе-мастеров "подешевле", которым пора оторвать руки. На форуме Reddit есть целое сообщество, посвящённое странным и ужасным татуировкам. Возможно, обладатели этих тату уже жалеют о них — но это не точно.
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2. "Моя жена не умеет рисовать. Но она нарисовала для меня верблюда. Я решил сделать татуировку с ним"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А потом мне купили ботиночки.