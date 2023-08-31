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30 ужасных тату, которые вызывают и смех, и слёзы

30 ужасных тату, которые вызывают и смех, и слёзы

Автор:
31 августа 2023 21:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   боди-арт   неудачи   неудачные тату   подборка   смех   смешно   тату   тату-мастер   татуировки   
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Иногда наши поступки имеют необратимые последствия. Например, кто-то делает идиотские татуировки или выбирает горе-мастеров "подешевле", которым пора оторвать руки. На форуме Reddit есть целое сообщество, посвящённое странным и ужасным татуировкам. Возможно, обладатели этих тату уже жалеют о них — но это не точно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   боди-арт   неудачи   неудачные тату   подборка   смех   смешно   тату   тату-мастер   татуировки   
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8  комментариев
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1k
greesevold 2 часа назад
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Ну ху*ле, один к одному!
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1k
Николай 40 минут назад
18 - это стиль. Не знаю как называется. Мне кстати не омерзителный. У пары чуваков с работы есть. МОжно долго разглядывать тупо руку, чего он там нибили. Многое узнаваемо. Ну типа как хорошую иллюстрацию например тупо из советской книжки можно долго разглядывать, или иностранных мастеров. Но у них качество повыше понятное дело.
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41k
Бабай 55 минут назад
"Возможно, обладатели этих тату уже жалеют о них". Не жалеют, им нечем, мозгов нет.
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5k
S__D Час назад
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5k
S__D Час назад
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"Когда мне было 18, эта татуировка казалась мне крутой.."
.
А потом мне купили ботиночки.
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5k
Трям 2 часа назад
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10k
Garpia121 2 часа назад
Тату с крестом во все тело, если на затылке глаза пририсовать, получится Грут на Титанике.
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