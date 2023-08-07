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Сообщество Без кота и жизнь не та 1692 поста • 478 подписчиков подписаться
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22 забавных кадра, из серии: "С вашим котом что-то не так"

22 забавных кадра, из серии: "С вашим котом что-то не так"

Автор:
07 августа 2023 23:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Забавные   Озадачивающие   Примеры   кошки   поведение   что то не так   
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Мы все знаем, что кошки - особенные существа, и это одна из причин, по которой мы их так любим! Но не всегда их поведение поддаётся разумному объяснению. В этом посте вы увидите весёлые, хотя и слегка озадачивающие примеры того, как изобретательные кошки совершают причудливые поступки.

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Метки: Забавные   Озадачивающие   Примеры   кошки   поведение   что то не так   
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Nikita Час назад
"4. Вода в поилке не та" Отец занимается изготовлением вещичек из бересты. Часть, которая идет на оплётку, замочена в воде, в глубокой миске. Та вода не меняется, просто доливается свежая. При кошке наливается СВЕЖАЯ вода в миску. Та смотрит, что во взгляде читается "Сами пейте эту дрянь" и идет пить из миски, в которой береста замочена...
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