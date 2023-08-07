22 забавных кадра, из серии: "С вашим котом что-то не так"

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Мы все знаем, что кошки - особенные существа, и это одна из причин, по которой мы их так любим! Но не всегда их поведение поддаётся разумному объяснению. В этом посте вы увидите весёлые, хотя и слегка озадачивающие примеры того, как изобретательные кошки совершают причудливые поступки.
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