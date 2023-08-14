30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора

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У всех бывают неудачные дни, когда всё идёт не так — но это не повод впадать в депрессию. У людей из этой подборки случились эпичные неудачи: над некоторыми хочется плакать, над другими смеяться. Но они поделились своими фейлами в сети, и показали, что иногда не всё может идти гладко, и главное — не терять чувство юмора.
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3. "Приехали посмотреть на знаменитый замок Нойшванштайн в Германии. Вот такой вид нас ждал"
7. "Купил микроавтобус у друга. Стал замечать много паутин в машине, и решил потравить пауков. Вот, что вышло"
12. "На первом фото - преступник, которого ищут у нас на районе. На втором фото - я, которого вчера окружили шестеро полицейских по дороге домой"
21. "У меня на лбу выскочил кистозный прыщ, и от него пошёл отёк. Теперь я похож на аниморфа"
28. "Зато теперь мы знаем, что будет, если полностью не потушить фейерверк и выкинуть в бак"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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