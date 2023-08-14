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30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора

30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора

Автор:
14 августа 2023 20:39
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   фейлы   фото   
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У всех бывают неудачные дни, когда всё идёт не так — но это не повод впадать в депрессию. У людей из этой подборки случились эпичные неудачи: над некоторыми хочется плакать, над другими смеяться. Но они поделились своими фейлами в сети, и показали, что иногда не всё может идти гладко, и главное — не терять чувство юмора.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   фейлы   фото   
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4  комментария
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BenderRodriguez Час назад
Как кактус то в волосы попал?
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Павел Полчаса назад
А в чём сложность открыть дверь?? Защёлка должна тянуться если повернуть ключ или взять две ложки и ими повернуть ручку.
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