30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора

У всех бывают неудачные дни, когда всё идёт не так — но это не повод впадать в депрессию. У людей из этой подборки случились эпичные неудачи: над некоторыми хочется плакать, над другими смеяться. Но они поделились своими фейлами в сети, и показали, что иногда не всё может идти гладко, и главное — не терять чувство юмора.