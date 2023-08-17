22 забавных случая, когда питомцы были пойманы с поличным

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Неважно, есть ли у вас большая собака или маленькая полосатая кошка, мы всем знаем, насколько убедительными могут быть наши любимцы, почуяв вкусную закуску. В их распоряжении большой арсенал оружия, от виляния хвостами до умильного взгляда, чтобы убедить нас дать им вкусняшку. И если все это не действует, то в дело идёт воровство! В этом посте вы увидите забавные кадры, демонстрирующие бесстыдных похитителей в самый разгар преступления.
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10. Кошка разозлилась, что нас не было дома, чтобы накормить ее ужином. Поэтому она отомстила нам, разорвав упаковку рогаликов и откусив от каждого по крошечному кусочку
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