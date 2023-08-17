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22 забавных случая, когда питомцы были пойманы с поличным

22 забавных случая, когда питомцы были пойманы с поличным

Автор:
17 августа 2023 22:05
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Питомцы   Пойманы   вкусняшка   воровство   с поличным   
1138
23

Неважно, есть ли у вас большая собака или маленькая полосатая кошка, мы всем знаем, насколько убедительными могут быть наши любимцы, почуяв вкусную закуску. В их распоряжении большой арсенал оружия, от виляния хвостами до умильного взгляда, чтобы убедить нас дать им вкусняшку. И если все это не действует, то в дело идёт воровство! В этом посте вы увидите забавные кадры, демонстрирующие бесстыдных похитителей в самый разгар преступления.

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Метки: Забавные   Питомцы   Пойманы   вкусняшка   воровство   с поличным   
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1  комментарий
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Nikita 3 минуты назад
"Мини-лошадка" называется "Пони", но это так... для общего твоего развития....
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