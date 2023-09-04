30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок

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Любой, кто бывал на съёмочной площадке, знает, что даже небольшой эпизод требует работы огромной команды и целой кучи оборудования. Иногда процесс создания фильма может быть не менее интересным, чем сам фильм. К счастью для нас, дальновидные люди документируют закулисные моменты!
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2. Джим Керри и Эдди Мерфи позируют для фотографии. Встреча была случайной; они работали на одной студии (2000 год)
3. Стивен Спилберг снимал фильм «Инопланетянин» в хронологическом порядке, чтобы помочь детям-актерам прочувствовать ситуацию и передать самые подлинные эмоции во время финала
4. Толпа зрителей гонок в «Скрытой угрозе» не была компьютерной графикой — это куча разноцветных ватных палочек, воткнутых в решетку. Снизу на них дул вентилятор, чтобы создать ощущение движения
7. Харрисон Форд и обладатель Оскара Ке Хай Цюань на съемках фильма «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (1984)
12. Мел Брукс и актеры «Молодого Франкенштейна» на обеде в Беверли-Хиллз во время съёмок (1974)
16. За кулисами культовой сцены боя между Люси Лью и Умой Турман в фильме «Убить Билла» (2003)
18. За кулисами во время съёмок фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
24. Рассел Кроу с сигаретой в руке и Хоакин Феникс смеются во время съемок финальной дуэли из «Гладиатора» (1999)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бэрримор, сэр!