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30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок

30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок

Автор:
04 сентября 2023 17:39
Сообщество : Кино
Метки: Закулисные кадры   закулисные фото   кино   киносъемки   лучшие моменты   на съемках   фильмы   
2197
31

Любой, кто бывал на съёмочной площадке, знает, что даже небольшой эпизод требует работы огромной команды и целой кучи оборудования. Иногда процесс создания фильма может быть не менее интересным, чем сам фильм. К счастью для нас, дальновидные люди документируют закулисные моменты!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Закулисные кадры   закулисные фото   кино   киносъемки   лучшие моменты   на съемках   фильмы   
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6  комментариев
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10k
Некто 43 минуты назад
19.
10.25.93 - 1994 год?
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11k
ScorpionDS 12 минут назад
Ну вот докатились, раньше на были натурные съемки Звезды Смерти, а сейчас даже дроид фейковый ...
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2k
Vadim Balabanov 18 минут назад
Комментарий к фото
Как тебя зовут, девочка?
Бэрримор, сэр!
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19k
Bill Полчаса назад
Эдди Мерфи сильно изменился
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