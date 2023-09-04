30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок

Любой, кто бывал на съёмочной площадке, знает, что даже небольшой эпизод требует работы огромной команды и целой кучи оборудования. Иногда процесс создания фильма может быть не менее интересным, чем сам фильм. К счастью для нас, дальновидные люди документируют закулисные моменты!