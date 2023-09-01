20 ляпов и ошибок в известных фильмах

В таком сложном и многогранном деле, как создание фильма, порой случается и упустить какие-то детали из виду — а иногда всё может пойти не так, как планировалось, и закончиться плачевно. Посмотрим на несколько киношных ляпов, а также ситуаций и ошибок, случившихся во время съёмок.
2. В фильме "Миссия невыполнима" у Генри Кавилла внезапно вырастает борода и появляется кармашек на рубашке в разных кадрах
4. В "Стражах Галактики" есть сцена, где Крис Пратт уронил сферу. Оказывается, это произошло случайно во время съёмок - но актёр решил не выходить из роли и продолжить играть
5. Во время прыжка с крыши в фильме "Миссия невыполнима: Последствия" Том Круз сломал ногу. Кадр с его неудачным прыжком сохранили в фильме
6. В этой сцене сериала "Во все тяжкие" фанаты заметили странную штуку у Уолтера на спине. Но оказалось, это не микрофон - и кроме штанов и рубашки на нём тогда ничего не было
7. В одном из фильмов "Безумный Макс" каскадёр сломал голени, ударившись ими о перекладину во время прыжка. Этот прыжок всё равно оставили в фильме
8. В одной из сцен “Ангелов Чарли” героиня Дрю Бэрримор кричит актрисе Люси Лью "Люси!" вместо имени её героини
9. В "Джанго освобождённом" Стивен выписывает чек. Однако, в разных кадрах этот чек с разными суммами
11. В одной известных сцен фильма "Полуночный ковбой" Дастина Хоффмана чуть не сбивает такси, и он выкрикивает культовую фразу: "Я здесь иду!" Это случилось незапланированно, но сцену оставили в фильме
13. В фильме "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" оружие в руках главного героя несколько раз "меняется" с револьвера на пистолет
15. Ещё один член съёмочной группы в кадре "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины"
16. В боевике "Тора! Тора! Тора!" во время атаки на аэродром есть сцена, где люди бегут из горящего самолета. Это не трюк - самолёт вышел из-под контроля, и каскадёры на самом деле спасались бегством
17. В фильме "Крепкий орешек" Джон Макклейн спускается по вентиляционной шахте и падает. В этой сцене каскадёр упал случайно
18. Во время съёмок первого "Гарри Поттера", Эмма Уотсон часто проговаривала реплики других актёров вместе с ними. Эта особенность раздражала режиссёра, и из-за этого пришлось переснимать много дублей
19. В одном кадре финального сезона "Игры престолов" видно бумажный стаканчик с кофе Starbucks
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что за .хуйня тут написана?
В описаниях 2-3 варианта, и одна картинка. В остальное тупо верить или фантазировать?
Только ленивый о них ещё не делал пост.
"В фильме люди бегут от огня, но на самом деле там был огонь и люди от него бежали..."
"Каскадёр исполнил трюк. Трюк получился, но каскадёр получил травму. И прикиньте...!!! Это кадр вошёл в фильм!!! Какой опупительный ляп!"
Жирный минус за пост!
Кадр из "Мандалорца" и коллекционная игрушка для фанатов: