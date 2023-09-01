20 ляпов и ошибок в известных фильмах

В таком сложном и многогранном деле, как создание фильма, порой случается и упустить какие-то детали из виду — а иногда всё может пойти не так, как планировалось, и закончиться плачевно. Посмотрим на несколько киношных ляпов, а также ситуаций и ошибок, случившихся во время съёмок.