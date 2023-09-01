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20 ляпов и ошибок в известных фильмах

20 ляпов и ошибок в известных фильмах

Автор:
01 сентября 2023 21:18
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   киноляп   киноляпы   ляпы   ляпы в кино   подборка   фильм   фильмы   фото   
2022
21

В таком сложном и многогранном деле, как создание фильма, порой случается и упустить какие-то детали из виду — а иногда всё может пойти не так, как планировалось, и закончиться плачевно. Посмотрим на несколько киношных ляпов, а также ситуаций и ошибок, случившихся во время съёмок.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   киноляп   киноляпы   ляпы   ляпы в кино   подборка   фильм   фильмы   фото   
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9  комментариев
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5k
Трям Полчаса назад
Комментарий к фото
"Но оказалось, это не микрофон - и кроме штанов и рубашки на нём тогда ничего не было"
Что за .хуйня тут написана?
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31k
Ashabad 9 минут назад
Садятся в красную кабинку, едут в синей.
Ссылка www.youtube.com
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7k
Умница-красавица Полчаса назад
Ох уж эти члены из съёмочной группы! Так и норовят влезть в кадр
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5k
Трям Полчаса назад
Пост - полное говно!
В описаниях 2-3 варианта, и одна картинка. В остальное тупо верить или фантазировать?
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8k
sedoisever 46 минут назад
Ох уж эти "систематизаторы ляпов".
"В фильме люди бегут от огня, но на самом деле там был огонь и люди от него бежали..."
"Каскадёр исполнил трюк. Трюк получился, но каскадёр получил травму. И прикиньте...!!! Это кадр вошёл в фильм!!! Какой опупительный ляп!"
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51k
Прораб 50 минут назад
Это ж каким душнилой надо быть, для выдрачивания подобных постов!
Жирный минус за пост!
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8k
Лаврентий 56 минут назад
А некоторые на ляпах ещё и зарабатывают.
Кадр из "Мандалорца" и коллекционная игрушка для фанатов:
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