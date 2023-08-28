10 лучших экранизаций книг за последнее десятилетие

Книги и фильмы дарят нам разные впечатления и эмоции. Часто фильмы, снятые по книгам, вызывают неоднозначные мнения у зрителей. Но некоторые фильмы не уступают книгам, погружая в подобную глубину чувств. В этой подборке — некоторые из лучших экранизаций книг, вышедших на экраны за последние 10 лет.
"Великий Гэтсби" - драма, основанная на одноимённом романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 1925 года. Фильм рассказывает о жизни Джея Гэтсби (Леонардо Ди Каприо), миллионера, влюблённого в прекрасную Дейзи Бьюкенен (Кэри Маллиган). Действие фильма происходит летом 1922 года, и разворачивается в воспоминаниях нью-йоркского писателя Ника Каррауэя, соседа Гэтсби.
Антиутопия "Дивергент" основана на романе Вероники Рот 2011 года. В ней описывается антиутопическое общество, в котором людей делят на пять фракций в зависимости от личностных качеств. Юная Беатрис оказывается дивергентом - человеком, которого невозможно однозначно определить в одну из фракций, и вступает в борьбу со сложившейся системой. Первая часть фильма стала успешной, и собрала в мировом прокате 290 миллионов долларов.
"Виноваты звёзды" - экранизация одноимённого романа писателя Джона Грина. Романтическая драма рассказывает об истории любви 16-летней Хейзел (Шейлин Вудли) и 17-летнего Огастусом (Ансель Элгорт). Девушка больна раком, а у парня обнаружили остеосаркому. Они встретились в группе поддержки онкобольных, и сразу сблизились. Эту экранизацию называют "честной", потому что в ней гармонично удалось передать глубину чувств, описанных в книге.
Фильм Греты Гервиг 2019 года является седьмой экранизацией романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" 1868 года. Действие фильма разворачивается в 19 веке после Гражданской войны в Америке, и рассказывает историю четырёх сестёр. Фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", и получил награду за лучший дизайн костюмов. Он также собрал в прокате около 218 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов.
Вторая часть серии фильмов "Голодные игры", вышедшая в 2013 году, основана на романе Сюзанны Коллинз "И вспыхнет пламя" 2009 года. Это сиквел первых "Голодных игр", который рассказывает историю главных героев Китнисс Эвердин и Пита Мелларка, которых сыграли Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон.
"Исчезнувшая" - психологический триллер, снятый по роману Гиллиан Флинн 2012 года. При этом писательница сама переделала свою книгу в киносценарий. В фильме-головоломке описана история пары - Ника (Бен Аффлек) и Эми (Розамунд Пайк). В день пятилетия свадьбы Эми внезапно исчезает, и Ник становится главным подозреваемым в этом деле.
Этот ужастик, вышедший на экраны в 2017 году - первый из серии фильмов "Оно". Фильм основан на романе 1986 года от мастера ужасов, Стивена Кинга. Экранизация книги имела огромный успех, и стала одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времён с бюджетом в 35 миллионов долларов и сборами более 700 миллионов долларов.
"Рассказ служанки" - американский сериал от Hulu, снятый по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд 1985 года. Фильм рассказывает о событиях недалёкого будущего, в котором многие женщины больше не могут иметь детей. Первый сезон сериала получил восемь премий "Эмми" в 13 номинациях, а также премию "Золотой глобус" за лучший телесериал.
"Дюна" - адаптация одноимённого романа Фрэнка Герберта 1965 года. Лента оказалась кассовым хитом, собрав 402 миллиона долларов в прокате при бюджете в 165 миллионов долларов. Фильм также собрал множество номинаций, и выиграл "Золотой глобус" за лучшую музыку.
В основе романтической драмы "Безумно богатые азиаты" лежит одноимённый роман К. Квана 2013 года. У ленты почти полностью азиатский актёрский состав - и он стал первым голливудским фильмом (не про боевые искусства), где ведущие актёры имеют азиатское происхождение. При бюджете в 30 миллионов долларов фильм собрал в мире 240 млн долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Дивергент, Голодные игры, тоже фигня. Великий Гэтсби - мне и оригинальное произведение не понятно. Оно - нормас. К Дюне много вопросов, но это скорее к автору книг, а не к фильмоделам.
а пытался посмотреть сериал библиотекарь ,не смог. оба мистические.
а то я видел в одной статье как говорили "лучшая экранизация книг Сапковского" я чуть не перевернулся вместе со стулом