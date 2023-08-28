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10 лучших экранизаций книг за последнее десятилетие

10 лучших экранизаций книг за последнее десятилетие

Автор:
28 августа 2023 21:45
Сообщество : Кино
Метки: кино   книги   подборка   стоит посмотреть.   фильм   фильмы   фото   что посмотреть   
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Книги и фильмы дарят нам разные впечатления и эмоции. Часто фильмы, снятые по книгам, вызывают неоднозначные мнения у зрителей. Но некоторые фильмы не уступают книгам, погружая в подобную глубину чувств. В этой подборке — некоторые из лучших экранизаций книг, вышедших на экраны за последние 10 лет.

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"Великий Гэтсби" - драма, основанная на одноимённом романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 1925 года. Фильм рассказывает о жизни Джея Гэтсби (Леонардо Ди Каприо), миллионера, влюблённого в прекрасную Дейзи Бьюкенен (Кэри Маллиган). Действие фильма происходит летом 1922 года, и разворачивается в воспоминаниях нью-йоркского писателя Ника Каррауэя, соседа Гэтсби.


Антиутопия "Дивергент" основана на романе Вероники Рот 2011 года. В ней описывается антиутопическое общество, в котором людей делят на пять фракций в зависимости от личностных качеств. Юная Беатрис оказывается дивергентом - человеком, которого невозможно однозначно определить в одну из фракций, и вступает в борьбу со сложившейся системой. Первая часть фильма стала успешной, и собрала в мировом прокате 290 миллионов долларов.


"Виноваты звёзды" - экранизация одноимённого романа писателя Джона Грина. Романтическая драма рассказывает об истории любви 16-летней Хейзел (Шейлин Вудли) и 17-летнего Огастусом (Ансель Элгорт). Девушка больна раком, а у парня обнаружили остеосаркому. Они встретились в группе поддержки онкобольных, и сразу сблизились. Эту экранизацию называют "честной", потому что в ней гармонично удалось передать глубину чувств, описанных в книге.


Фильм Греты Гервиг 2019 года является седьмой экранизацией романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" 1868 года. Действие фильма разворачивается в 19 веке после Гражданской войны в Америке, и рассказывает историю четырёх сестёр. Фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", и получил награду за лучший дизайн костюмов. Он также собрал в прокате около 218 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов.


Вторая часть серии фильмов "Голодные игры", вышедшая в 2013 году, основана на романе Сюзанны Коллинз "И вспыхнет пламя" 2009 года. Это сиквел первых "Голодных игр", который рассказывает историю главных героев Китнисс Эвердин и Пита Мелларка, которых сыграли Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон.


"Исчезнувшая" - психологический триллер, снятый по роману Гиллиан Флинн 2012 года. При этом писательница сама переделала свою книгу в киносценарий. В фильме-головоломке описана история пары - Ника (Бен Аффлек) и Эми (Розамунд Пайк). В день пятилетия свадьбы Эми внезапно исчезает, и Ник становится главным подозреваемым в этом деле.


Этот ужастик, вышедший на экраны в 2017 году - первый из серии фильмов "Оно". Фильм основан на романе 1986 года от мастера ужасов, Стивена Кинга. Экранизация книги имела огромный успех, и стала одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времён с бюджетом в 35 миллионов долларов и сборами более 700 миллионов долларов.


"Рассказ служанки" - американский сериал от Hulu, снятый по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд 1985 года. Фильм рассказывает о событиях недалёкого будущего, в котором многие женщины больше не могут иметь детей. Первый сезон сериала получил восемь премий "Эмми" в 13 номинациях, а также премию "Золотой глобус" за лучший телесериал.


"Дюна" - адаптация одноимённого романа Фрэнка Герберта 1965 года. Лента оказалась кассовым хитом, собрав 402 миллиона долларов в прокате при бюджете в 165 миллионов долларов. Фильм также собрал множество номинаций, и выиграл "Золотой глобус" за лучшую музыку.


В основе романтической драмы "Безумно богатые азиаты" лежит одноимённый роман К. Квана 2013 года. У ленты почти полностью азиатский актёрский состав - и он стал первым голливудским фильмом (не про боевые искусства), где ведущие актёры имеют азиатское происхождение. При бюджете в 30 миллионов долларов фильм собрал в мире 240 млн долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   книги   подборка   стоит посмотреть.   фильм   фильмы   фото   что посмотреть   
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10  комментариев
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34k
АнтонПолднев 37 минут назад
Дивергент и Кукушка лучшие экранизации? Одни из самых худших фильмов, которые я вообще видел. Актёры настолько деревянные, что, кажется, манекены бы лучше сыграли. Сюжет понятен с первых 30 минут фильма, до самого конца франшизы.
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8k
Maximvs 7 минут назад
Рассказы служанки два раза пытался смотреть.... лютая хрень. Дальше 1 серии сил не хватило.
Дивергент, Голодные игры, тоже фигня. Великий Гэтсби - мне и оригинальное произведение не понятно. Оно - нормас. К Дюне много вопросов, но это скорее к автору книг, а не к фильмоделам.
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7k
Sania 12 минут назад
Дивергент и Голодные игры-это позорное днище. Дюна-шикарное произведение, но экранизация Линча, несмотря на недооценённость, в разы лучше этой серой убогости современной с червяком-анусом
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4k
lexa 22 минуты назад
мои 2 копейки: почему нет наших? сериал территория прям зашел .
а пытался посмотреть сериал библиотекарь ,не смог. оба мистические.
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234k
Rusbond 2 часа назад
А Дюну нахрена сюда засунули? прям шедевр....:)
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11k
Copycat 2 часа назад
Слава богу не запихнули сериал по ведьмаку


а то я видел в одной статье как говорили "лучшая экранизация книг Сапковского" я чуть не перевернулся вместе со стулом
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Я, канечна, дико извиняюс...
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