10 лучших экранизаций книг за последнее десятилетие

Фильм Греты Гервиг 2019 года является седьмой экранизацией романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" 1868 года. Действие фильма разворачивается в 19 веке после Гражданской войны в Америке, и рассказывает историю четырёх сестёр. Фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", и получил награду за лучший дизайн костюмов. Он также собрал в прокате около 218 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов.