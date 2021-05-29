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Забавные закулисные фотографии, которые выглядят как древние интернет-мемы

Забавные закулисные фотографии, которые выглядят как древние интернет-мемы (36 фото)

Автор:
29 мая 2021 10:37
Сообщество : Кино
Метки: За кадром известных фильмов   Закулисные кадры   На съемочной площадке   за кадром   закадровые фото   закулисные моменты   закулисные фото   на съемках   
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В Твиттере есть чудесный аккаунт для киноманов - Behind The Scenes Pics That Look Like Shitposts ("Закадровые снимки, которые выглядят как дерьмовые посты"). Здесь публикуют самые смешные и интересные фотографии со съемок, найденные в Сети. Ведь должен же кто-то собрать всё это в одном месте!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: За кадром известных фильмов   Закулисные кадры   На съемочной площадке   за кадром   закадровые фото   закулисные моменты   закулисные фото   на съемках   
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3  комментария
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Константин Безумов 2 часа назад
Эш в гриме для 3ей части, эпизода с находкой некрономикона помнится
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787
Сергей Дусаков 44 минуты назад
Это девушка режиссёра, интересно как она получила эту роль.
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