В Твиттере есть чудесный аккаунт для киноманов - Behind The Scenes Pics That Look Like Shitposts ("Закадровые снимки, которые выглядят как дерьмовые посты"). Здесь публикуют самые смешные и интересные фотографии со съемок, найденные в Сети. Ведь должен же кто-то собрать всё это в одном месте!