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В Твиттере есть чудесный аккаунт для киноманов - Behind The Scenes Pics That Look Like Shitposts ("Закадровые снимки, которые выглядят как дерьмовые посты"). Здесь публикуют самые смешные и интересные фотографии со съемок, найденные в Сети. Ведь должен же кто-то собрать всё это в одном месте!
Фотографии того, что происходит "за кадром", помогают лучше понять фильм и проникнуться его атмосферой, поэтому они пользуются такой популярностью. И хотя некоторые из представленных картинок вызывают больше вопросов, чем ответов, в этом и состоит их прелесть.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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