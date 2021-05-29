Фотографии того, что происходит "за кадром", помогают лучше понять фильм и проникнуться его атмосферой, поэтому они пользуются такой популярностью. И хотя некоторые из представленных картинок вызывают больше вопросов, чем ответов, в этом и состоит их прелесть.