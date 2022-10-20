FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11088 постов • 1194 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
30 любопытных фотографий со съемок культовых фильмов

30 любопытных фотографий со съемок культовых фильмов

Автор:
20 октября 2022 15:37
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   закулисные фото   интересно   кино   киносъемки   фильмы   
1205
31

Благодаря популярному сабреддиту MoviesInTheMaking, посвященному процессу съемок кино, киноманы теперь могут заглянуть в закулисье Голливуда и понаблюдать за рождением любимых фильмов и сериалов.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: голливуд   закулисные фото   интересно   кино   киносъемки   фильмы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14
Major Payne Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Copycat 12 минут назад
а что там аватар этот новый вышел уже или он в конце будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
jonnyD 23 минуты назад
17. Николас Холт читает серьезную литературу на съемках «Безумного Макса» .
А потом лысого погнал по "Дороге ярости" ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68742



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
ЛГБТ - всё: в России хотят полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только пенсионер с палочками для скандинавской ходьбы
Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только...
Набирающие популярность в сообществах
Таинственный дилерский центр, где стоят десятки интересных автомобилей, которые не двигались с места годами
Таинственный дилерский центр, где стоят десятки интересных автомобилей, которые не...
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Горькая правда

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#в мире#автомобили#автомир#картинки#США#Украина
#интересно#факты#подборка#история#фильм#забавно#природа#Прошлое#фотографии#актеры
#Юмор#животные#кино#дтп#аварии#авто аварии#роль#СССР#Спорт#съемка
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку "У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку Удивительные преображения в кино, на которые гримеры тратили более 5 часов Удивительные преображения в кино, на которые гримеры тратили более 5 часов Месть наркоторговцев или гнев алчной матери актрисы: загадочное убийство режиссёра Месть наркоторговцев или гнев алчной матери актрисы: загадочное убийство режиссёра Актеры, над которыми как следует поработал компьютер Актеры, над которыми как следует поработал компьютер 30 кадров из фильмов и сериалов до и после спецэффектов 30 кадров из фильмов и сериалов до и после спецэффектов Брюс Уиллис ушел из кино, но нашел лазейку при помощи дипфейков Брюс Уиллис ушел из кино, но нашел лазейку при помощи дипфейков

На что жалуетесь?

Вернуться