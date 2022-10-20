Porky Pig
30 любопытных фотографий со съемок культовых фильмов
Автор:
20 октября 2022 15:37
Благодаря популярному сабреддиту MoviesInTheMaking, посвященному процессу съемок кино, киноманы теперь могут заглянуть в закулисье Голливуда и понаблюдать за рождением любимых фильмов и сериалов.
1. Писатель Артур Кларк с режиссером Стэнли Кубриком на съемках фильма «Космическая одиссея 2001 года»
2. Чедвик Боузман и режиссер Райан Куглер на съемках «Черной пантеры»
3. Кадр со съемок долгожданного сиквела Аватара «Путь воды» 2022 года
4. Чедвик Боузман в компании Ракеты на съемках фильма «Мстители: Финал»
5. Фрэнсис Форд Коппола и Аль Пачино на Сицилии снимают «Крестного отца»
6. Джош Бролин, он же Танос, дурачится на съемках «Войны бесконечности»
7. Айзек Хейз и Курт Рассел на съемках «Побега из Нью-Йорка»
8. Враги на экране, друзья за пределами: Рассел Кроу и Хоакин Феникс смеются на съемках «Гладиатора»
9. Закулисные кадры со съемок эпичной сцены с драконом из «Аватара»
10. Джейсон и съемочная группа на съемках фильма «Пятница 13-е — Часть 3»
11. Эдвард Нортон, Дэвид Финчер и Брэд Питт на съемках «Бойцовского клуба»
12. Генри Кавилл во время примерки костюма для фильма «Человек из стали»
13. 1989 год, съемки фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
14. Вид сверху на съемочную площадку сериала «Девочки Гилмор»
15. Линде Хэмилтон поправляют грим на съемках «Терминатора 2»
16. Дэниел Дэй-Льюис слушает указания режиссера на съемках «Последнего из могикан»
17. Николас Холт читает серьезную литературу на съемках «Безумного Макса»
18. Иэн МакКеллен и Кристофер Ли отрываются на съемках «Властелина колец»
19. Молодой Дастин Хоффман кривляется за спиной Лоуренса Оливье на съемках «Марафонца»
20. Уилл Смит держит инопланетянина на съемках «Людей в черном»
21. Наоми Уоттс в непростой ситуации на съемках «Кинг-Конга»
22. Дублер Андре Гиганта, постановщик трюков Питер Даймонд и сам Андре на съемках фильма «Принцесса-невеста»
23. Рэй Парк, он же Дарт Мол, на съемках «Скрытой угрозы»
24. 1987 год, Стив Мартин и Джон Кэнди на съемках культовой комедии «Самолетом, поездом, машиной»
25. «Семейка Тененбаум». Слева направо: Джин Хэкмен, Уэс Андерсон и Билл Мюррей
26. Джордж Лукас руководит постановкой боя на съемках «Мести ситхов»
27. Вы же не думали, что Арнольд Шварценеггер действительно был голым в этой сцене во втором «Терминаторе»?
28. Режиссер Джон Карпентер отдыхает на съемках фильма «Чужие среди нас»
29. Две легенды на съемках «Возвращения джедая»
30. Команда, создавшая спецэффекты для «Правдивой лжи», сидит на мини-дамбе, которую использовали в фильме
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— переведено специально для fishki.net
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