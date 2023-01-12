27 закулисных фото со съемок, которые больше похожи на трешовые мемы

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Интернет — прекрасное место. Только здесь можно столкнуться с вопиюще бессмысленными картинками и спокойно пройти мимо, приняв их за пост-ироничные мемы, а потом оказывается, что это фотографии со съемок оскароносного фильма. Твиттер-аккаунт с говорящим названием "Закулисные фото, похожие на шитпостинг", посвящен именно таким случаям.
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13. Во все тяжкие (2008-2013)
"Когда я не играю Хэнка, я люблю притвориться Королем Львом. Хакуна матата, *****".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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