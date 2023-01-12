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27 закулисных фото со съемок, которые больше похожи на трешовые мемы

27 закулисных фото со съемок, которые больше похожи на трешовые мемы

Автор:
12 января 2023 23:38
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   забавно   закулисные фото   кино   съемки   фильмы   фото со съемок   
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Интернет — прекрасное место. Только здесь можно столкнуться с вопиюще бессмысленными картинками и спокойно пройти мимо, приняв их за пост-ироничные мемы, а потом оказывается, что это фотографии со съемок оскароносного фильма. Твиттер-аккаунт с говорящим названием "Закулисные фото, похожие на шитпостинг", посвящен именно таким случаям.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   забавно   закулисные фото   кино   съемки   фильмы   фото со съемок   
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