10 киношных злодеев с психическими расстройствами

По ремейку фильма "Техасская резня бензопилой" 2003 года, главный злодей Кожаное лицо страдает от нейродегенерации. Это - процесс отмирания нейронов, при котором типично изменение когнитивных, физических, эмоциональных и поведенческих функций. Состояние злодея также усугублялось издевательским поведением его сверстников в детские годы. Он также родился изуродованным, и страдает от кожного заболевания. Ему было так стыдно за свой внешний вид, что он начал носить маску. Эта привычка сохранилась и во взрослом возрасте, когда маска уже стала его "частью".

Салли Хардести, единственная выжившая в фильме, в конце всех буйств впала в кататонию - психопатологический синдром с двигательными расстройствами. Её окончательная судьба неизвестна. По разным версиям и фактам из фильмов, она либо умерла, либо выжила в больнице, либо провела десятки лет в сумасшедшем доме.