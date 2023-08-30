10 киношных злодеев с психическими расстройствами

Многие "злодеи" и убийцы из известных ужастиков и триллеров страдают психическими расстройствами или имеют разные ментальные отклонения. Именно это и побуждает их на нечеловеческую жестокость. Кроме того, психические проблемы могут иметь и жертвы этих злодеев. Взглянем на приблизительные диагнозы киношных злодеев и их жертв.
Студенты Ратгерского университета на курсе профессора Энтони Тобиа посмотрели фильмы ужасов, в том числе "Психо" (1960), "Хэллоуин" (1978) и "Кошмар на улице вязов" (1984), и сделали анализ персонажей после просмотра. Они определили, что после убийства своей сестры Джудит, Майкл Майерс (из "Хэллоуина") страдает конверсионным расстройством - после её смерти он перестал разговаривать, а также у него появились признаки аутизма и вуайеризма (подглядывание за другими). Затем он сбегает из психбольницы и пытается убить другую сестру - Лори Строуд. В "Хэллоуине 2" психотерапевт сообщает Лори, что у неё такая же "болезнь", как и у брата. Возможно, это отсылка к диагнозу, который Майклу поставил его психиатр - "чистое зло".
Согласно анализу от студентов Университета Гранд-Каньон, Ганнибал Лектер имеет признаки антисоциального расстройства личности. Эксперты описывают это как "безжалостное пренебрежение к социальным правилам, нормам морали и другим людям". При этом больной/убийца может быть внешне обаятельным и харизматичным, он способен быстро анализировать людей и определять, как ими лучше всего манипулировать. Ментальные проблемы Клариссы Старлинг, агента ФБР, можно проследить в сериале "Клариса" (2021): после встречи с Лектером она страдает от посттравматического стрессового расстройства. Но на самом деле, эта встреча "вскрыла" её детские травмы.
В фильме "Кошмар на улице Вязов" Фредди Крюгером отчасти движет месть: он убивает детей, чтобы отомстить родителям, которые когда-то решили сжечь его заживо в качестве наказания за убийства. Он также мог быть педофилом. На сексуальную составляющую указывает то, что он убивал жертв во сне. Нэнси Томпсон, главная героиня и последняя выжившая в "Кошмаре", страдает от расстройства сна и ночных кошмаров - а это связано с посттравматическим стрессовым расстройством, которое зародилось у девушки в детстве. Профессор Энтони Тобиа также рассматривает фильм как образное изображение нарколепсии, обычное проявление которой происходит в подростковом возрасте и сопровождается галлюцинациями.
По ремейку фильма "Техасская резня бензопилой" 2003 года, главный злодей Кожаное лицо страдает от нейродегенерации. Это - процесс отмирания нейронов, при котором типично изменение когнитивных, физических, эмоциональных и поведенческих функций. Состояние злодея также усугублялось издевательским поведением его сверстников в детские годы. Он также родился изуродованным, и страдает от кожного заболевания. Ему было так стыдно за свой внешний вид, что он начал носить маску. Эта привычка сохранилась и во взрослом возрасте, когда маска уже стала его "частью".
Салли Хардести, единственная выжившая в фильме, в конце всех буйств впала в кататонию - психопатологический синдром с двигательными расстройствами. Её окончательная судьба неизвестна. По разным версиям и фактам из фильмов, она либо умерла, либо выжила в больнице, либо провела десятки лет в сумасшедшем доме.
По словам невролога Сюзанны О'Салливан, состояние Риган МакНил, одержимой девочки из фильма "Изгоняющий дьявола" могло носить психосоматический характер: то есть, многие симптомы она могла испытывать из-за стресса. Эксперты также предположили, что у девочки могли быть проблемы с височной долей мозга. Но не исключено, что её состояние могло быть действительно связано с одержимостью демонами. Из-за слабой психики Риган могла стать "лёгкой мишенью" для сущностей. Отец Дэмиен Каррас изгоняет демона из девочки, но тот вселяется в него самого - что также указывает на уязвимость его психики. Согласно книге, по которой сняли фильм, Каррас годами переживает о смерти своей матери, в которой винит себя. Это и стало причиной его расстройства.
Фильм "Шесть демонов Эмили Роуз" основан на реальных событиях 1976 года, когда в ходе экзорцизма умерла 23-летняя немка Аннелиза Михель. Это случилось после шестидесяти семи обрядов изгнания нечистой силы, но умерла девушка от истощения и обезвоживания. Как известно, ей поставили диагноз - эпилепсия. В какой-то момент она перестала принимать прописанные ей лекарства, и её родители доверили судьбу дочери священникам. После смерти Михель состоялся суд над двумя экзорцистами: они были осуждены за убийство и получили условные сроки тюремного заключения. Врачи подтвердили, что причина состояния девушки - эпилепсия, а также строгие религиозные взгляды родителей.
в романе Стивена Кинга "Сияние" 1997 года, так и в его экранизации, Джек Торранс - творческий, бредящий и страдающий галлюцинациями персонаж. Его жена Венди и сын Дэнни - такие же жертвы, как и сам Торранс. Его сын страдает посттравматическим стрессовым расстройством, а Торранс пьёт, чтобы подавить осознание своей несостоятельности как отца. Использовать алкоголь и насилие, чтобы справляться с трудностями, он "научился" у своего собственного отца.
Норман Бейтс, серийный убийца в “Психо” (1960), страдает диссоциативным расстройством идентичности и "сопутствующим расстройством вуайеризма" (любовь к подглядыванию за другими), как определили эксперты. Все расстройства у парня развились из-за влияния деспотичной матери, которую он когда-то приревновал к ухажёру и убил. Затем в образе "матери" он совершил несколько убийств - в том числе зарезал постоялицу своего мотеля, Мэрион Крейн.
Будучи ветераном Второй мировой войны, Эдвард (Тедди) Дэниелс (Леонардо Ди Каприо) пережил немало травм. Чтобы справиться с ними, он уходит в алкоголизм и трудоголизм, не замечая другую опасную угрозу - его жену-убийцу с биполярным расстройством, которая утопила их троих детей. Не в силах сдержать отчаяние, он убивает свою жену. Диагноз самого Тедди - сильное бредовое расстройство, которое развилось из-за горя от потери семьи и тяжелого чувства вины.
В “Ребёнке Розмари” (1968) главная героиня верит, что забеременела от демона. По мнению экспертов, женщина страдает послеродовым психозом - редким заболеванием, которое может развиться в течение двух-четырех недель после родов, как явное проявление биполярного аффективного расстройства. С психологической точки зрения Вудхаус не только психопатка, но и помешанная - на мысли, что её ребёнок от сатаны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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