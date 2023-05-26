Мемы в стиле "Девочка/женщина", раскрывающие истинную сущность прекрасной половины человечества

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Недавно сравнивали парней и мужчин, а сейчас дошла очередь до прекрасных дам! Немного юмора и правды в двух противоположностях.
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Метки: Мемы Прикол девочка женщина забавно смешные картинки сравнения чем отличается девочка от женщины
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девушка: херь фантазии
женщина: фантазии херь
Пубертатная курица без мозгов? Хотя по куче ошибок и манере речи, это не вопрос, а утверждение.