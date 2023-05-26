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Мемы в стиле "Девочка/женщина", раскрывающие истинную сущность прекрасной половины человечества

Мемы в стиле "Девочка/женщина", раскрывающие истинную сущность прекрасной половины человечества

Автор:
26 мая 2023 14:28
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   девочка женщина   забавно   смешные картинки   сравнения   чем отличается девочка от женщины   
2134
13

Недавно сравнивали парней и мужчин, а сейчас дошла очередь до прекрасных дам! Немного юмора и правды в двух противоположностях.

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Метки: Мемы   Прикол   девочка женщина   забавно   смешные картинки   сравнения   чем отличается девочка от женщины   
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7  комментариев
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48
Джем 2 часа назад
в основном влажные фантазии и бред
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62k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
короче появился новый шаблон . раньше был шаблон смешные смс переписки и шаблон в сети куда можно было вписать всякую херь а сейчас обленились и даже в шаблоны не вписывают а просто
девушка: херь фантазии
женщина: фантазии херь
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15k
_delphin_ Полчаса назад
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5k
alex Час назад
епала
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15k
Majul Час назад
Кто писал эту ахинею?
Пубертатная курица без мозгов? Хотя по куче ошибок и манере речи, это не вопрос, а утверждение.
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28k
Serg2001 Час назад
Букет за 25 рублей.... Из одуванов что ли?...)
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