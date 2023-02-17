Эпичные собеседования: хитрости, мемы и реальные истории

Во время поиска работы нам не раз приходилось общаться с сотрудниками отдела кадров и руководителями. Ожидания в процессе таких бесед не всегда совпадают с реальностью. Причём у обеих сторон. Мы собрали смешные и грустные картинки, которые отражаю всю суть собеседований.