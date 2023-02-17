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Эпичные собеседования: хитрости, мемы и реальные истории

Эпичные собеседования: хитрости, мемы и реальные истории

Автор:
17 февраля 2023 16:15
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   истории из жизни   смешные картинки   собеседования   фото   
3086
19

Во время поиска работы нам не раз приходилось общаться с сотрудниками отдела кадров и руководителями. Ожидания в процессе таких бесед не всегда совпадают с реальностью. Причём у обеих сторон. Мы собрали смешные и грустные картинки, которые отражаю всю суть собеседований.

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А какие у вас есть эпичные истории с собеседований?

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Метки: Мемы   Прикол   истории из жизни   смешные картинки   собеседования   фото   
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3  комментария
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5k
V2.Smirnov Час назад
На Reddit буржуйском мужик историю рассказывал:

Сегодня меня не взяли на работу, потому что у меня не было 5 лет опыта в <название>.
Как жаль, что <название> я придумал всего 3 года назад.
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362
Андрей Рылов 14 минут назад
Встречал где-то в кино (вольный пересказ);
Собеседование. Рекрутер (Р) и Соискатель (С).
Р: Представьте себе, что за пять лет компания разраслась в 20 раз, открыла 8 филиалов и подняла прибыль на 2 порядка. Кем вы видите себя в такой ситуации?
С: Вы не указали, что мне лично обломится от всех этих филиалов и прибылей?
Р: Ну, вы же планируетесь на должность менеджера среднего звена, скорее всего, вы и останетесь на этой должности...
С: в таком случае, я вижу себя неприметным менеджером среднего звена в вашей компании с офигенным приработком от конкурентов за инсайдерскую информацию...
(с) Какой-то сериал...
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21k
homerchik 56 минут назад
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