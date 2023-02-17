Эпичные собеседования: хитрости, мемы и реальные истории

3086
19
Во время поиска работы нам не раз приходилось общаться с сотрудниками отдела кадров и руководителями. Ожидания в процессе таких бесед не всегда совпадают с реальностью. Причём у обеих сторон. Мы собрали смешные и грустные картинки, которые отражаю всю суть собеседований.
×
×
А какие у вас есть эпичные истории с собеседований?
Источник:
Ссылки по теме:
- Итоги Пасхи: мемы, куличи, давка в храме
- 17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года"
- Мемы с осуждающим котиком, которые рассмешат любого
- 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты
- "Начать откладывать или купить пожрать?": мемы про зарплату
Новости партнёров
Сегодня меня не взяли на работу, потому что у меня не было 5 лет опыта в <название>.
Как жаль, что <название> я придумал всего 3 года назад.
Собеседование. Рекрутер (Р) и Соискатель (С).
Р: Представьте себе, что за пять лет компания разраслась в 20 раз, открыла 8 филиалов и подняла прибыль на 2 порядка. Кем вы видите себя в такой ситуации?
С: Вы не указали, что мне лично обломится от всех этих филиалов и прибылей?
Р: Ну, вы же планируетесь на должность менеджера среднего звена, скорее всего, вы и останетесь на этой должности...
С: в таком случае, я вижу себя неприметным менеджером среднего звена в вашей компании с офигенным приработком от конкурентов за инсайдерскую информацию...
(с) Какой-то сериал...