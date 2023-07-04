Мемы из "Страдающего Средневековья"

1201
16
Почти 500 тыс. человек подписаны на группу "Страдающее Средневековье". Как пишут сами авторы, в паблике все картинки про боль, страдания и унижения в Средневековом мире. Да вот только сюжеты взяты из реальной жизни, почти всегда на актуальные темы.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама