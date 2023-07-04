Мемы из "Страдающего Средневековья"

Почти 500 тыс. человек подписаны на группу "Страдающее Средневековье". Как пишут сами авторы, в паблике все картинки про боль, страдания и унижения в Средневековом мире. Да вот только сюжеты взяты из реальной жизни, почти всегда на актуальные темы.