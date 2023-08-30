FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3319 постов • 442 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
В Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку

В Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку

Автор:
30 августа 2023 18:24
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Сельцо   ФК Бежица   драка   матч   побоище   потасовка   фанаты   футбол   
1276
1
2

Как водится, сначала болельщики препирались на словах, доказывая превосходство своей любимой команды, а когда не хватило аргументов, пошли вразнос.

После матча чемпионата Брянской области по футболу в городе Сельцо подрались фанаты местного "Сокола" и ФК "Бежица" (Брянск). Брянские футболисты одержали победу со счётом 2:1, и это обстоятельство так огорчило поклонников "Сокола", что витавшее в воздухе напряжение требовало немедленной разрядки. И она случилась. Слово за слово - вербальный конфликт перерос в массовую потасовку.


Молодые люди дрались «стенка на стенку» прямо на улицах вечернего города на глазах у женщин и детей.


Мордобой удалось остановить лишь стражам правопорядка. Примечательно, что никто из избитых болельщиков писать заявление в полицию не стал, все разошлись по домам, пусть и не совсем целые, но без претензий друг к другу.


Представители команды "Сокол" принесли извинения жителям города, заявив, что "иногда происходит так, что фанаты дерутся". В общем, попросили понять и простить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Болельщики   Сельцо   ФК Бежица   драка   матч   побоище   потасовка   фанаты   футбол   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Sanar Час назад
Сколько же долбоклюев агрессивных можно использовать на нужды СВО, а они тратят ресурсы впустую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 17 минут назад
Тупо обе команды дисквалифицировать на год и всё. Не имеет значения чьи фанаты драку устроили. Остальным наука будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 39 минут назад
Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что в Сельце у народа х...вые телефоны. Съемки прямо скажем .авно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
700
Dalekiy Poskot 48 минут назад
Живя в Брянске (13-19),я приехав из Одессы и получив гражданство, ехал подвыпившым на такси. По дороге увидел драку. Спрашиваю таксёра (лет 25), чё за херь у вас творится? Говорит, самое хреновое - свои своих толпой бьют, а как дело до чучел доходит, исчезают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Aндреич 48 минут назад
Как чурок пиз.дить, так никого, а друг с другом, нате вам, пожалуйста !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
dima423 50 минут назад
бл8ть им экстрима не хватает? фронт рядом...вперед, хоть пользу принесете!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кистень 52 минуты назад
Дебилы. Нет, чтобы сообща, против мастурбеков!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Ануннак Крымский 57 минут назад
Какие активные, на фронт ребят мобилизировать нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук Час назад
Е.б.л.а.н.ы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук Час назад
[мат].... ны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
эээ это чё за "махание ветками" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Это не фанаты.
Это долбо*****бы и хулиганьё.
Оттого, что они побьют БОЛЕЛЬЩИКОВ ДРУГОЙ КОМАНДЫ, их команда станет сильнее?
Это всего лишь быдло, которому нужен всего лишь ПОВОД помахать кулаками.
И футбол здесь СОВЕРШЕННО НЕ ПРИ ЧЁМ.
--------------
СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183175



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
«Пока бьется мое сердце...»
«Пока бьется мое сердце...»
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#позитив#история#ДТП#подборка#наука#собака#трейлер
#люди#в мире#кино#интересное#Еда#новости#Москва#сарказм#драка#геймер
#интересно#животные#фильм#факты#забавно#улыбнуло#актеры#шоу бизнес#конфликт#голливуд
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Англия VS Шотландия: настоящая история футбола Англия VS Шотландия: настоящая история футбола Фанаты "Арсенала" и "Спартака" устроили потасовку на трибунах в Туле Фанаты "Арсенала" и "Спартака" устроили потасовку на трибунах в Туле «Я порву ваши барабаны»: во Владивостоке футбольные болельщики так достали местную жительницу, что она пришла разбираться с ними на стадион «Я порву ваши барабаны»: во Владивостоке футбольные болельщики так достали местную жительницу,... Ад и хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог Ад и хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог Английские футбольные фанаты облили туристов пивом перед матчем в Амстердаме Английские футбольные фанаты облили туристов пивом перед матчем в Амстердаме

На что жалуетесь?

Вернуться