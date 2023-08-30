В Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку

Мордобой удалось остановить лишь стражам правопорядка. Примечательно, что никто из избитых болельщиков писать заявление в полицию не стал, все разошлись по домам, пусть и не совсем целые, но без претензий друг к другу.





Представители команды "Сокол" принесли извинения жителям города, заявив, что "иногда происходит так, что фанаты дерутся". В общем, попросили понять и простить.