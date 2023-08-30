В Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку

Как водится, сначала болельщики препирались на словах, доказывая превосходство своей любимой команды, а когда не хватило аргументов, пошли вразнос.
После матча чемпионата Брянской области по футболу в городе Сельцо подрались фанаты местного "Сокола" и ФК "Бежица" (Брянск). Брянские футболисты одержали победу со счётом 2:1, и это обстоятельство так огорчило поклонников "Сокола", что витавшее в воздухе напряжение требовало немедленной разрядки. И она случилась. Слово за слово - вербальный конфликт перерос в массовую потасовку.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и ненормативная лексика!
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Молодые люди дрались «стенка на стенку» прямо на улицах вечернего города на глазах у женщин и детей.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и ненормативная лексика!
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Мордобой удалось остановить лишь стражам правопорядка. Примечательно, что никто из избитых болельщиков писать заявление в полицию не стал, все разошлись по домам, пусть и не совсем целые, но без претензий друг к другу.
Представители команды "Сокол" принесли извинения жителям города, заявив, что "иногда происходит так, что фанаты дерутся". В общем, попросили понять и простить.
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Это долбо*****бы и хулиганьё.
Оттого, что они побьют БОЛЕЛЬЩИКОВ ДРУГОЙ КОМАНДЫ, их команда станет сильнее?
Это всего лишь быдло, которому нужен всего лишь ПОВОД помахать кулаками.
И футбол здесь СОВЕРШЕННО НЕ ПРИ ЧЁМ.
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СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Только вот давай вспомним историю двигателей Майдана? Рядовые и младшие офицерские должности занимали "Патриоты Украины" (которые занимались чем то вроде наших антифа), организации навроде наших ЛевПротив, СтопХам, ну и конечно же футбольные фанаты (как одни из самых боевых).
Не понимаю почему с ними миндальничают, ведь уже не раз их отряды выходили на "Болотную" (ну или ещё куда).